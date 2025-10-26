क्या नंगी आंखों से देख सकते हैं धरती का दूसरा चांद? वैज्ञानिकों ने बता दिया गजब का उपाय

पृथ्वी को अंतरिक्ष में एक नया असामान्य साथी मिला है लेकिन ये पारंपरिक मायनों में दूसरा चंद्रमा नहीं है. यह एक छोटा एस्टेरॉयड 2025 PN7 है जिसे नासा ने आधिकारिक तौर पर क्वासी-मून के रूप में मान्यता दी है. ये पृथ्वी का नया अस्थायी खगोलीय साथी बनकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. खगोलविदों बताया कि हमारी पृथ्वी के का इस नए साथी के साथ अगले 50 वर्षों तक रहेगा. यह 2025 PN7 नामक एक एस्टेरॉयड है जो लगभग 50 वर्षों तक हमारे ग्रह की परिक्रमा करेगा इसलिए इसे मिनी मून भी कहा जा रहा है.

2025 PN7 हमारे परिचित चंद्रमा के विपरीत पृथ्वी की सीधे परिक्रमा नहीं करता है. इसके बजाए यह सूर्य के चारों ओर एक ऐसे पथ का अनुसरण करता है जो पृथ्वी की कक्षा के साथ बहुत हद तक मेल खाता है. इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह ग्रह का पीछा कर रहा है. खगोलविद ऐसे पिंडों को क्वासी-मून (अर्ध-चंद्रमा) कहते हैं. क्योंकि ये सूर्य-केंद्रित कक्षा से गुरुत्वाकर्षण द्वारा बंधे होते हैं जो अस्थायी रूप से पृथ्वी की कक्षा के साथ संरेखित होती है.

कब हुई थी 2025 PN7 की खोज?

2025 PN7 की खोज अगस्त 2025 में हवाई विश्वविद्यालय द्वारा हलेआकाला वेधशाला में पैन-स्टार्स प्रणाली का उपयोग करके की गई थी. इस एस्टेरॉयडस का आकार 18 से 36 मीटर के बीच है. अपने छोटे आकार के बावजूद नासा ने पुष्टि की है कि यह लगभग 60 वर्षों से पृथ्वी के साथ है और अनुमानित रूप से 2083 तक सेमी ऑर्बिट में बना रहेगा.

कितना बड़ा है 2025 PN7?

न्यू जर्सी के लिबर्टी साइंस सेंटर के प्लैनेटेरियम निदेशक माइक शनाहन ने TODAY.com को बताया, 'PN7 एक छोटा एस्टेरॉयड है जिसका आकार लगभग 60 फीट है और यह अस्थायी रूप से पृथ्वी की कक्षा के समान कक्षा में यात्रा कर रहा है, जो 186,000 मील तक करीब आता है. यह 60 वर्षों से पृथ्वी के साथ यात्रा कर रहा है, लेकिन इसकी खोज इस अगस्त में ही हुई थी.'

क्या आप पृथ्वी का दूसरा चंद्रमा देख सकते हैं?

आकस्मिक तारों के दर्शकों के लिए, जवाब है नहीं. 2025 PN7 बहुत छोटा और दूर है, पृथ्वी से लगभग 40 लाख किलोमीटर दूर, जो चंद्रमा से लगभग 10 गुना अधिक दूरी है, इसलिए इसे नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है. इसे देखने के लिए हलेआकाला वेधशाला जैसे उच्च-शक्ति वाले टेलीस्कोप की आवश्यकता होती है. शानाहन ने बताया, 'यह सामान्य टेलीस्कोप से देखने के लिए बहुत धुंधला है, नग्न आंखों की तो बात ही छोड़ दें.' हालांकि ऑनलाइन डिबेट में पृथ्वी के पास एक दूसरा दिखाई देने वाला चंद्रमा होने की कल्पना की गई है. वास्तविकता यह है कि हमारे ग्रह का केवल एक ही प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा जो 239,000 मील दूर है.

FAQs

Question- क्या 2025 PN7 वास्तव में दूसरा चंद्रमा है?

Answer- नहीं। 2025 PN7 एक क्वासी-मून है, जिसका अर्थ है कि यह पृथ्वी की कक्षा के समान पथ में सूर्य की परिक्रमा करता है, जिससे यह एक साथी चंद्रमा जैसा प्रतीत होता है.

Question- क्या मैं 2025 PN7 को आकाश में देख सकता हूं?

Answer- खुली आंखों से इसे नहीं देखा जा सकता है. इसे केवल शक्तिशाली टेलीस्कोप, जैसे कि हलेआकाला वेधशाला में मौजूद टेलीस्कोप से ही देख सकते हैं.

