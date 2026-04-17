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Hindi Newsविज्ञानचांद पर घर बनाने का असली प्लान सामने आया! 73 लैंडिंग और अरबों का खर्च, क्या NASA कर पाएगा ये कमाल?

चांद पर घर बनाने का असली प्लान सामने आया! 73 लैंडिंग और अरबों का खर्च, क्या NASA कर पाएगा ये कमाल?

NASA Moon Base Plan: चांद पर इंसानों की बस्ती बसाने की तैयारी शुरू हो गई है. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA ने अपनी मून बेस यूजर गाइड के जरिए दुनिया के सामने वह खाका रख दिया है, जो चांद की ऊबड़-खाबड़ जमीन पर जीवन की संभावनाओं को समझाता है. 20 बिलियन डॉलर यानी लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट और 73 लैंडिंग के मास्टरप्लान के साथ नासा ने अब तक का सबसे बड़ा दांव खेला है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 17, 2026, 02:14 PM IST
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चांद पर घर बनाने का असली प्लान सामने आया! 73 लैंडिंग और अरबों का खर्च, क्या NASA कर पाएगा ये कमाल?

NASA Moon Base Plan: अंतरिक्ष की रेस अब सिर्फ चांद पर कमद रखने तक नहीं रह गई है, बल्कि अब चांद पर घर बसाने की योजना है. नासा के आर्टेमिस मिशन के तहत एक नया दस्तावेज सामने आया है, जो चांद पर स्थाई निवास यानी बेस बनाने की पूरी इंजीनियरिंग को समझाता है. साल 2029 से 2032 के बीच होने वाली इस मेगा-प्लानिंग में न्यूक्लियर पावर प्लांट से लेकर खतरनाक चांद की धूल से बचने की पूरी तकनीक है. क्या नासा चीन के मून मिशन से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएगा? आइए जानते हैं...

73 लैंडिंग और अरबों का बजट

स्पेस में अपनी बादशाहत को कायम रखने के लिए NASA ने अब तक का सबसे बड़ा दांव खेल दिया है. नासा के मून बेस यूजर गाइड से चांद पर इंसाने बस्ती बसाने का खाका पेश किया है. अब नासा का लक्ष्य सिर्फ चांद पर जाना नहीं, बल्कि वहां रुकना हो गया है. इस योजना के तहत 73 लूनर लैंडिंग का प्रस्ताव है. नासा के इस पूरे मून बेस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 20 बिलियन डॉलर यानी लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है. नासा का यह मिशन भी आर्टिमिस प्रोग्राम का ही हिस्सा है, जिसका अंतिम लक्ष्य मंगल ग्रह तक पहुंचना है.

3 चरणों में होगा काम

नासा ने अपने इस प्लान को तीन हिस्सों में बांटा हैं-

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फेज 1
इस फेज में ज्यादा से ज्यादा लॉन्च और रोबोटिक लैंडिंग पर जोर दिया जाएगा जिससे पहुंच को आसान बनाया जा सके. अगले तीन साल में ही 21 लैंडिंग करने की योजना है. इस फेज 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है.

फेज 2 
इस फेज के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर और शुरुआती बेस तैयार किया जाएगा. इंसानों का आना-जाना नियमित शुरू होगा. जो 2029 से 2032 तक पूरा किया जाएगा.

फेज 3
इस फेज के तहत चांद पर इंसानों की स्थायी मौजूदगी और उन्नत कार्गो सिस्टम का संचालन शुरू होगा.

ये है सबसे बड़ी चुनौती

चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ठिकाना बनाना आसान नहीं होगा. यहां सूरज की रोशनी बहुत कम रहती है, जिससे सोलर पैनल बिजली नहीं बना पाते हैं. इसका समाधान निकालने के लिए नासा छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर इस्तेमाल करने पर भी विचार कर रहा है. इसके साथ ही चांद की रेगोलिथ यानी नुकीली धूल मशीनों को खराब कर सकती है और इंसानी फेफड़ों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है.

आसान नहीं होगा 73 लैंडिंग 

बार-बार चंद्रमा पर उतरना जितना आसान लगता है, उतना असल में होता नहीं है. नासा के पहले के अपोलो मिशन चांद के समतल इलाकों में थे. लेकिन अब के मिशन साउथ पोल के लिए हैं, जहां ऊबड़-खाबड़ जमीन है और छाया गहरी रहती है. कम विजिविलिटी के कारण लैंडिंग और भी कठिन हो जाती है. नासा इन समस्या से निपटने के लिए समाधान पर काम कर रहा है. सही लैंडिंग के लिए उपकरण, बेहतर सेंसर और रियल टाइम खतरों को जानना, ये नासा के मिशन के लिए जरूरी है. इनमें से कुछ पर अभी काम चल रहा है और कुछ के लिए पूरी तरह से नए डिजाइन की जरूरत हो सकती है.

(ये भी पढ़ेंः चांद की सीक्रेट तिजोरी का खुलासा! जानें 1.5 अरब साल से कहां और कैसे छिपी थी बर्फ...)

स्पेस रेस और भारी खर्च

चांद मिशन को लेकर नासा की यह तेजी चीन के साथ बढ़ती टक्कर को भी दिखाता है. साल 2030 तक चांद पर पहुंचने का लक्ष्य चीन ने तय किया है. आर्टेमिस प्रोग्राम पर अब तक 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च हो चुका है, जिससे बजट और तकनीकी सफलताओं पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है.

(ये भी पढ़ेंः धरती के लिए AC है आग उगलने वाली ज्वालामुखी! तबाही के बीच छिपे कूलिंग सिस्टम को जानिए)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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