Advertisement
trendingNow12989223
Hindi Newsविज्ञान

क्या भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन में हो रही है देरी? ISRO चीफ की चुप्पी से अटकलें हुई तेज

ISRO Gaganyaan Mission: ISRO का बड़ा मिशन गगनयान इस समय देरी के कारण से कई सवालों का सामना कर रहा है. आइए जानते हैं इसके पीछे क्या वजह है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 05, 2025, 10:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन में हो रही है देरी? ISRO चीफ की चुप्पी से अटकलें हुई तेज

Science News: ISRO का सबसे महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान मिशन है जिसके तहत भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को धरती की निचली कक्षा में भेजना चाहता है. लेकिन इस मिशन की पहली मानवरहित परीक्षण उड़ान में देरी होने की संभावना पकर भी सवाल उठ रहे हैं. CMS-03 की लॉन्च के बाद मीटिंग में ISRO चीफ वी.नाराणयनन ने दिसंबर 2-25 की समय-सीमा का जिक्र नहीं किया. इसके बाद से ही अटकलें तेज हो गईं. इसके बजाय V.Narayanan ने सिर्फ इतना कहा कि, ISRO अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने से पहले 3 बिना चालक दल वाली उड़ाने करना चाहता है. 

कौन है व्योममित्रा?
Gaganyaan के पहले मानवरहित मिशन में भारत द्वारा बनाया गया व्योममित्रा नाम का एक Humanoid Robot जाएगा. यह रोबोट अंतरिक्ष यात्री की तरह काम करेगा. इस रोबोट को भेजने के पीछे का लक्ष्य है, क्रू मॉड्यूल का प्रदर्शन और जीवन बचाने वाली और सुरक्षा प्रणालियों का गहराई से परीक्षण करना. ISRO अध्यक्ष नारायणनने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले 5 सालों में 50 लॉन्च करने के बड़े लक्ष्य के बारे में बताया. ISRO की एक बड़ी योजना है कि वे मार्च 2026 से पहले कुल 7 मिशन लॉन्च करेंगे.

यह भी पढ़ें: इटली में मिले 3,50,000 साल पुराने 'शैतानी पैरों के निशान', वैज्ञानिकों ने बताया- ये आम इंसान नहीं बल्कि...

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है मिशन की वर्तमान स्थिति?
ISRO अध्यक्ष नाराणयनन ने सीधे तौर पर मिशन टालने की सीधी बात नहीं मानी. लेकिन ISRO के सीनियर अधिकारियों ने बताया कि, मिशन से जुड़े ज्यादातर जरूरी उपकरण पहले ही श्रीहरिकोटा पहुंच चुके हैं और इन उपकरणों को जोड़ने का काम बहुत तेजी से चल रहा है. अधिकारियों ने साफ किया कि G1 मिशन की समय-सीमा फिलहाल दिसंबर 2025 ही है.

यह भी पढ़ें: Climate Change: 1.5 डिग्री टेंपरेचर को कम करने के टारगेट से चूक गई दुनिया, कुदरत के जलजले को झेलने के लिए रहें तैयार!

समय पर पूरा करने का दबाव
विशेषज्ञों ने कहा है कि, अगर दिसंबर 2025 की समय-सीमा पार हो जाती है तो तीनों मानवरहित परीक्षण उड़ानें 2026 तक ही पूरी करनी होंगी. इससे लॉन्च की तैयारी और साथ ही पूरे प्रोग्राम पर और दबाव आ जाएगा. जब यह मिशन 2018 में घोषित हुआ था तब से इसे कई बार देरी का सामना करना पड़ा है. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

isro gaganyaan mission

Trending news

टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं
Congress News
टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं
₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
Supreme Court
₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
#heavy rain
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा,
Kerala
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा, "पहली बीवी को.."
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
Snowfall
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
Sudarsan Pattnaik
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
Mars Orbiter Mission
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
Delhi air pollution
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
Kafeel Ahmed Ayub
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात
Maharashtra news
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात