क्या भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन में हो रही है देरी? ISRO चीफ की चुप्पी से अटकलें हुई तेज

ISRO Gaganyaan Mission: ISRO का बड़ा मिशन गगनयान इस समय देरी के कारण से कई सवालों का सामना कर रहा है. आइए जानते हैं इसके पीछे क्या वजह है.
Science News: ISRO का सबसे महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान मिशन है जिसके तहत भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को धरती की निचली कक्षा में भेजना चाहता है. लेकिन इस मिशन की पहली मानवरहित परीक्षण उड़ान में देरी होने की संभावना पकर भी सवाल उठ रहे हैं. CMS-03 की लॉन्च के बाद मीटिंग में ISRO चीफ वी.नाराणयनन ने दिसंबर 2-25 की समय-सीमा का जिक्र नहीं किया. इसके बाद से ही अटकलें तेज हो गईं. इसके बजाय V.Narayanan ने सिर्फ इतना कहा कि, ISRO अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने से पहले 3 बिना चालक दल वाली उड़ाने करना चाहता है.
कौन है व्योममित्रा?
Gaganyaan के पहले मानवरहित मिशन में भारत द्वारा बनाया गया व्योममित्रा नाम का एक Humanoid Robot जाएगा. यह रोबोट अंतरिक्ष यात्री की तरह काम करेगा. इस रोबोट को भेजने के पीछे का लक्ष्य है, क्रू मॉड्यूल का प्रदर्शन और जीवन बचाने वाली और सुरक्षा प्रणालियों का गहराई से परीक्षण करना. ISRO अध्यक्ष नारायणनने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले 5 सालों में 50 लॉन्च करने के बड़े लक्ष्य के बारे में बताया. ISRO की एक बड़ी योजना है कि वे मार्च 2026 से पहले कुल 7 मिशन लॉन्च करेंगे.
क्या है मिशन की वर्तमान स्थिति?
ISRO अध्यक्ष नाराणयनन ने सीधे तौर पर मिशन टालने की सीधी बात नहीं मानी. लेकिन ISRO के सीनियर अधिकारियों ने बताया कि, मिशन से जुड़े ज्यादातर जरूरी उपकरण पहले ही श्रीहरिकोटा पहुंच चुके हैं और इन उपकरणों को जोड़ने का काम बहुत तेजी से चल रहा है. अधिकारियों ने साफ किया कि G1 मिशन की समय-सीमा फिलहाल दिसंबर 2025 ही है.
समय पर पूरा करने का दबाव
विशेषज्ञों ने कहा है कि, अगर दिसंबर 2025 की समय-सीमा पार हो जाती है तो तीनों मानवरहित परीक्षण उड़ानें 2026 तक ही पूरी करनी होंगी. इससे लॉन्च की तैयारी और साथ ही पूरे प्रोग्राम पर और दबाव आ जाएगा. जब यह मिशन 2018 में घोषित हुआ था तब से इसे कई बार देरी का सामना करना पड़ा है.