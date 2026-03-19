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Hindi Newsविज्ञानमंगल ग्रह की कोख में मिला 4 अरब साल पुरानी रहस्यमयी चीज, दुनिया को दशकों से था इंतजार, NASA अब करेगा ये काम

मंगल ग्रह की कोख में मिला 4 अरब साल पुरानी रहस्यमयी 'चीज', दुनिया को दशकों से था इंतजार, NASA अब करेगा ये काम

NASA Perseverance Rover: आज सूना और बंजर दिखने वाला मंगल अपने अंदर छिपे रहस्यों से वैज्ञानिकों को चौंका रहा है. नासा के रोवर ने मंगल की सतह के नीचे ऐसे सबूत खोजे हैं जो बताते हैं कि यहां कभी पानी की भरपूर मौजूदगी थी. नए रिसर्च में जमीन के अन्दर दबी प्राचीन परतों और नदी के डेल्टा जैसे ढांचे मिले हैं जिससे यह संकेत मिलता है कि अरबों साल पहले मंगल पर नदियां बहती थीं और झीलें मौजूद थीं. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 19, 2026, 01:50 PM IST
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मंगल ग्रह की कोख में मिला 4 अरब साल पुरानी रहस्यमयी 'चीज', दुनिया को दशकों से था इंतजार, NASA अब करेगा ये काम

Ancient River Delta Mars: जरा सोचिए हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह मंगल पर कभी आज की तरह सन्नाटा नहीं बल्कि नदियों का शोर था और विशाल झीलें लहरें मारती थीं. सुनने में आपको यह हैरान कर देने वाला लग रहा हो लेकिन आज से अरबों साल पहले का यह नजारा अब वैज्ञानिकों को सच होता दिखाई दे रहा है. नासा के परसेवरेंस रोवर ने RIMFAX तकनीक का इस्तेमाल कर मंगल की सतह के नीचे दबी उन परतों को खोज लिया है जो करोड़ों साल पहले वॉटर सिस्टम की गवाही  दे रहे हैं. 3.7 से 4.2 अरब साल पुराने इस दफन डेल्टा की खोज ने वैज्ञानिकों को उस बायोसिग्नेचर के पास पहुंचा दिया है जिसकी तलाश दशकों से थी.

नासा के परसेवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह की सतह के नीचे एक प्राचीन नदी के डेल्टा के अवशेष खोज लिए हैं. यह खोज इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह करीब 4 अरब साल पुरानी है जो मंगल पर पानी के अस्तित्व का अब तक का सबसे बड़ा सबूत है.

जमीन के 115 फीट नीचे छिपा था राज
यह खोज नासा के रोवर में लगे RIMFAX नाम के ग्राउंड-पेनेट्रेटिंग रडार की सहायता से की गई है. रिसर्चर्स के मुताबिक जब रोवर जेजेरो क्रेटर के 6.1 किलोमीटर के दायरे में चक्कर लगा रहा था तब रडार ने सतह से 115 फीट यानी करीब 35 मीटर नीचे कुछ खास भूगर्भीय आकृतियां पकड़ीं. ये परतदार तलछट और कटाव बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पृथ्वी पर किसी नदी के झील में मिलने वाली जगह पर बनते हैं.

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जीवन के संकेतों की बढ़ी उम्मीद
वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह डेल्टा आज से लगभग 3.7 से 4.2 अरब साल पुराना है. UCLA की प्लैनेटरी साइंटिस्ट एमिली कार्डरेली के मुताबिक यह खोज बताती है कि जेजेरो क्रेटर कभी पानी से भरा था. जहां पानी होता है वहीं जीवन की भी संभावना होती है. इसीलिए वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इन प्राचीन परतों के नीचे बायोसिग्नेचर यानी प्राचीन सूक्ष्मजीवों भी दफन हो सकते हैं.

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मंगल का इतिहास  
भले ही आज मंगल ग्रह ठंडा और वीरान दिखाई देता हो लेकिन आज से अरबों साल पहले यहां का वातावरण ऐसा नहीं था, बल्कि घना और गर्म तापमान था, जिससे सतह पर पानी का बहना संभव था. पिछले साल भी परसेवरेंस ने एक चट्टान का नमूना लिया था जिसमें संभावित बायोसिग्नेचर भी मिले थे.

नासा की इस खोज ने यह भी साबित कर दिया है कि मंगल ग्रह पर कभी नदियां बहती थीं और वहां झीलें भी मौजूद थीं. अब वैज्ञानिक इस डेटा का इस्तेमाल यह समझने के लिए करेंगे कि मंगल ग्रह एक रहने योग्य ग्रह से बंजर रेगिस्तान में कैसे बदल गया.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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