क्या किसी 'दूसरी धरती' पर भी रहते हैं हमारे जैसे लोग? पढ़ें वैज्ञानिकों की मल्टीवर्स थ्योरी का सच

Parallel Universe: साल 1991 में मशहूर लेखक आर्थर सी.क्लार्क ने एक बात कही थी कि, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो हम इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर नहीं हैं, और दोनों ही बातें काफी डरावनी हैं. वैज्ञानिक और लेखक मानते हैं कि हो सकता है कि हमारे ब्रह्मांड जैसे और भी कई ब्रह्मांड हों, इन्हीं को पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स कहते हैं. ये दुनिया हमसे बहुत दूर है और वहां शायद हमारे जैसे लोग रहते हों लेकिन वहां के नियम अलग हों. कुछ धर्मों की किताबों में भी ऐसे कई ब्रह्मांडों का जिक्र होने की बात कही जाती है कि हर ब्रह्मांड का अपना बनाने वाला ब्रह्मा जी हैं और वहां के अपने नियम हैं.

मल्टीवर्स थ्योरी क्या है?

वैज्ञानिक अब मानते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स हो सकते हैं. बता दें कि पहले ये सिर्फ फिल्मों की ही बात होती थी लेकिन अब वैज्ञानिक भी इस पर शोध कर रहे हैं. कुछ धार्मिक किताबें भी ऐसे कई ब्रह्मांडों की बात करती हैं. कहा जाता है कि हर ब्रह्मांड के अपने नियम हैं और वे किसी न किसी तरह आपस में जुड़े हुए हैं. मल्टीवर्स थ्योरी यह कहती है कि हमारा ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों में से सिर्फ एक है जिसके अपने अलग-अलग नियम हैं.

कितना बड़ा है ब्रह्मांड?

हमारे ब्रह्मांड में अरबों तारामंडल या गैलेक्सी घूम रहे हैं. वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह ब्रह्मांड 700 करोड़ प्रकाशवर्ष तक फैला हो सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि 1300 करोड़ साल पहले बिग बैंग के समय निकला मैटर बहुत दूर तक फैला था इसलिए बहुत सारे ब्रह्मांड हो सकते हैं. 2011 में छपे एक रिसर्च पेपर के मुताबिक कॉस्मिक इन्फ्लेशन की ये प्रक्रिया हर कहीं एक ही समय पर खत्म नहीं हुई थी

क्या यूनिवर्स में प्रोबैबिलिटी होती है?

वैज्ञानिक ह्यूग एवरेट ने 1957 में मैनी-वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशा थ्योरी दी थी, उनका मानना था कि हर बार जब कोई घटना होती है तो उसका सिर्फ एक ही नतीजा निकलता है. इस थ्योरी के मुताबिक, हर फैसले या घटना के लिए कई नई दुनिया बन जाती है. यह सिद्धांत कहता है कि हर स्थिति के कई विकल्प होते हैं, वैसे ही जैसे पेड़ से कई टहनियां निकलती हैं. इसके अलावा ये थ्योरी यह भी कहती है कि आपके भी कई अलग-अलग रूप हो सकते हैं.

क्या आप किसी और दुनिया में भी हैं?

वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हमारा ब्रह्मांड हमेशा के लिए रहा तो इसमें हर चीज की बनावट दोबारा से बन सकती है. इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में कहीं और आपका बिल्कुल वैसा ही जीवन हो सकता है जैसा आप अभी जी रहे हैं. लेकिन, अगर सभी ब्रह्मांड अलग-अलग समय पर शुरु हुए तो हो सकता है कि जिस दुनिया में आपका दूसरा रूप है वह अभी तक बनी ही ना हो.