Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /विज्ञान
  • /अंटार्कटिका की बर्फ में मिला वो केमिकल, जो पल भर में दुनिया तबाह कर देगा; देखकर कांप उठे NASA के वैज्ञानिक

अंटार्कटिका की बर्फ में मिला वो केमिकल, जो पल भर में दुनिया तबाह कर देगा; देखकर कांप उठे NASA के वैज्ञानिक

अंटार्कटिका की 80,000 साल पुरानी बर्फ में वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष से गिरने वाला रेडियोएक्टिव स्टारडस्ट (Iron-60) मिला है. क्या यह धरती के लिए खतरनाक है? जानिए इस हैरान कर देने वाली रिसर्च का पूरा सच.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 17, 2026, 10:24 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:24 AM IST
अंटार्कटिका की बर्फ में मिला वो केमिकल, जो पल भर में दुनिया तबाह कर देगा; देखकर कांप उठे NASA के वैज्ञानिक
Image Credit: अंटार्कटिका की बर्फ में वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष से गिरने वाला रेडियोएक्टिव स्टारडस्ट मिला है.

About the Author

Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अंटार्कटिका की बर्फ में मिला वो केमिकल, जो पल भर में दुनिया तबाह कर देगा
Radioactive1 min ago
2
Shivsena UBT3 min ago
3
Indian railways12 min ago
4
IND A vs AFG A18 min ago
5
Noida News27 min ago