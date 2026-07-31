क्या भारत में हैं 'सुपर अल नीनो' के हालात? वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी, सरकार ने संसद में दिया जवाब

दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिक इस समय प्रशांत महासागर में उठ रही भयंकर गर्मी को देखकर हैरान हैं. कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों का दावा है कि दुनिया एक बेहद खतरनाक 'Super El Nino' की तरफ बढ़ रही है. इस खबर ने आम जनता और किसानों की धड़कनें बढ़ा दी हैं कि क्या इस बार भारत में सूखा और भयानक गर्मी का कहर देखने को मिलेगा? हालांकि, इस बीच भारत सरकार और भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने संसद में एक ऐसा बयान दिया है जिसने बहस को एक नया मोड़ दे दिया है. आइए आसान शब्दों में समझते हैं कि यह 'सुपर अल नीनो' आखिर है क्या और इससे भारत को डरने की जरूरत है या नहीं.
अंतरराष्ट्रीय मौसम एजेंसियों और वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रशांत महासागर में पानी बहुत तेजी से गर्म हो रहा है. इस तेजी को देखते हुए उन्होंने इसे 'Super El Nino' कहना शुरू कर दिया है. वैज्ञानिकों को डर है कि इसकी वजह से दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, सूखा और जंगलों में आग लगने जैसी भयंकर घटनाएं बढ़ सकती हैं. इसी वजह से भारत में भी मानसून को लेकर चिंता जताई जाने लगी थी.
संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में जब इस बारे में सवाल पूछा गया, तो पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने साफ किया कि 'सुपर अल नीनो' नाम की कोई आधिकारिक कैटेगरी नहीं होती. उन्होंने बताया कि न तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और न ही भारत का मौसम विभाग (IMD) इस शब्द का इस्तेमाल करता है. मौसम विभाग अल नीनो को केवल कमजोर, मध्यम, मजबूत या बहुत मजबूत की श्रेणी में बांटता है.
IMD के आंकड़ों के मुताबिक जून 2026 में अल नीनो की शुरुआत बेहद कमजोर स्तर पर हुई थी. लेकिन जुलाई आते-आते यह बढ़कर मध्यम स्तर पर पहुंच चुका है. मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि साल 2026 के अंत तक, यानी अक्टूबर से दिसंबर के दौरान यह और ज्यादा मजबूत हो सकता है और 'बहुत मजबूत' कैटेगरी में पहुंच सकता है.
अल नीनो के दौरान समुद्र का तापमान सामान्य से ज्यादा हो जाता है जिससे दुनिया भर में बारिश का चक्र बिगड़ जाता है. भारत में भी इसका असर कमजोर मानसून के रूप में देखा गया है. लेकिन सरकार ने साफ किया है कि भारत का मौसम सिर्फ अल नीनो पर निर्भर नहीं करता. इंडियन ओशन डिपोल और अन्य समुद्री हवाएं भी भारत में बारिश तय करने में बड़ी भूमिका निभाती हैं.
भले ही सरकार 'सुपर अल नीनो' शब्द को खारिज कर रही हो, लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं है. IMD लगातार प्रशांत महासागर और भारतीय मौसम की निगरानी कर रहा है. राज्य सरकारों, आपदा प्रबंधन टीमों और किसानों को समय-समय पर मौसम के अलर्ट भेजे जा रहे हैं ताकि किसी भी विषम परिस्थिति से निपटा जा सके.