Human Cell Passport: इंसानी सेल का 'पासपोर्ट सिस्टम', अब बीमारियों तक पहुंचना होगा और भी आसान

Human Cell Passport: इजरायल और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने बड़ी खोज करते हुए यह पता लगाया है कि, मानव कोशिका(Human Cell)का केंद्रक(Nucleus)कैसे नियंत्रित करता है कि कौन सी चीजें अंदर आएंगी और कौन सी बाहर जाएंगी. यह रहस्य कैंसर, अल्जाइमर और एएलएस(ALS)या एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, एक न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारी है जो दिमाग और रीढ़ की हड्डी में मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करती है, जिससे धीरे-धीरे नियंत्रण खो जाता है, जैसी बीमारियों को समझने में मदद कर सकता है.

क्या है मुख्य खोज?

कोशिका के केंद्रक में बहुत ही छोटे द्वार होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स(NPCs)कहते हैं. ये गेटवे बाल के 500वें हिस्से जितने छोटे होते हैं और केंद्रक के अंदर-बाहर आने वाले हर पदार्थ को नियंत्रित करते हैं. वैज्ञानिक लंबे समय से Puzzled थे कि ये द्वार इतनी तेजी से लाखों अणुओं के अंदर-बाहर कैसे जाने देते हैं, जबकी गलत चीजों को रोककर भी रखते हैं. नए मॉडल से पता चला है कि ये गेटवे एक लचीले प्रोटीन नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं और खास आणविक(Molecular)पासपोर्ट की मदद से अणुओं को तेजी से और सही ढंग से भेजते हैं.

क्या है काम करने का तरीका?

NPC के अंदर प्रोटीन चेन(FG Repeats)का एक घना और हमेशा हिलता रहने वाला जंगल होता है. यह भीड़भाड़ वाला माहौल उन अणुओं को प्राकृतिक रूप से रोक देता है जिनके पास पासपोर्ट नहीं होता. इसमें छोटे अणु बिना रोके जा सकते हैं जबकि बड़े अणुओं को जाने के लिए न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर्स नाम के आणविक(Molecular)पासपोर्ट की जरूरत होती है. ये पासपोर्ट FG चेन के साथ थोड़ी देर के लिए जुड़ते हैं और अपने बड़े भार को गेटवे से पार करा देते हैं.

भविष्य में इसका क्या इस्तेमाल है?

इस खोज का सीधा असर ALS, अल्जाइमर और कैंसर जैसी बीमारियों को समझने पर पड़ेगा जहां कोशिका के केंद्रक का यह ट्रांसपोर्ट सिस्टम खराब हो जाता है. वैज्ञानिक अब इस ज्ञान का इस्तेमाल करके ऐसी दवाएं बना सकते हैं जो सीधे केंद्रक तक इलाज पहुंचा सके. यह पूरा अध्ययन PNAS नाम की पत्रिका में प्रकाशित हुआ है.