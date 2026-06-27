/ISRO की बड़ी कामयाबी: 175 टन वाले सेमी-क्रायोजेनिक इंजन ने बढ़ाई भारत की ताकत, गगनयान मिशन पर आया बड़ा अपडेट!

ISRO Gaganyaan Mission: अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने एक बार फिर वो कारनामा कर दिकाया है, जिससे पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. चांद और सूरज मिशन में बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद, अब ISRO अपने सबसे खास मिशन गगनयान के बहुत ही करीब पहुंच गया है. इसरो ने हाल ही में अपने शक्तिशाली सेमी-क्रायोजेनिक इंजन का एक ऐसा खतरनाक टेस्ट पूरा किया है, जिसने भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है. इस बड़ी कामयाबी के बाद अब भारत अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने की फाइनल तैयारी में लग गया है.
ISRO ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्थित प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में 175 टन की क्षमता वाले सेमी-क्रायोजेनिक इंजन पावर हेड टेस्ट आर्टिकल यानी PHTA का सफल हॉट टेस्ट पूरा किया है.
इस सफलता पर सीनियर साइंटस्ट और अधिकारियों ने इसे देश के लिए एक बड़ा मील का पत्थर बताया है. उन्होंने साफ किया कि यह टेस्ट इंजन के थ्रस्ट चैंबर यानी मेन हिस्सा को छोड़कर किया गया था, जिसमें सिस्टम ने लगभग 90% दबाव को सफलतापूर्वक कंट्रोल कर लिया है. अब इसरो इस पूरे इंजन के फाइनल टेस्ट की तैयारी कर रहा है.
गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसको लेकर अधिकारियों ने बताया कि यह बहुत ही हाई-टेक्नोलॉजी वाला मिशन होगा. इंसानों को स्पेस में भेजने से पहले सुरक्षा और मानकों की सख्त जांच की जा रही है. इसी के तहत असली इंसानों को भेजने से पहले इसरो 3 मानवरहित यानी बिना इंसानों वाले मिशन को लॉन्च करेगा. पहले मानवरहित मिशन की तैयारियां तेजी से चल रही हैं और जल्द ही इसनी लॉन्चिंग डेट का भी ऐलान होगा.
पावर हेड टेस्ट आर्टिकल
इस टेस्ट में थ्रस्ट चैंबर को छोड़कर इंजन के बाकी सभी जरूरी सिस्टम शामिल थे.
रिकॉर्ड क्षमता
इससे पहले यह टेस्ट 47% और 60% क्षमता पर किया गया था, लेकिन इस बार इसे पहली बार 88% यानी 175 टन की भारी क्षमता पर परखा गया.
मेन पंपों का कमाल
टेस्ट के दौरान इंजन के मेन टर्बोपंपों ने 400 और 500 बार का दबाव सफलतापूर्वक बनाकर अपनी ताकत साबित की.
भारत की अंतरिक्ष में बढ़ती ताकत का जिक्र करते हुए जानकारी दी गई कि आदित्य एल-1 मिशन के साथ भारत सूर्य पर रिसर्च करने वाला चौथा देश बन चुका है. इसके अलावा भारत अब दक्षिण एशियाई देशों के बाद G-20 देशों के लिए भी एक सैटेलाइट तैयार करने में लीड रोल निभा रहा है.
आने वाले समय में भारत और जापान मिलकर चंद्रयान-5 मिशन पर काम कर रहे हैं. जहां चंद्रयान-3 में भारत का रोवर सिर्फ 25 किलोग्राम का था, वहीं चंद्रयान-5 में 350 किलोग्राम का भारी-भरकम रोवर चांद पर जाएगा. इसके साथ ही, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को भी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक्सिओम-4 मिशन के लिए चुना गया है.