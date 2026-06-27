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ISRO की बड़ी कामयाबी: 175 टन वाले सेमी-क्रायोजेनिक इंजन ने बढ़ाई भारत की ताकत, गगनयान मिशन पर आया बड़ा अपडेट!

ISRO Gaganyaan Mission: ISRO ने अंतरिक्ष में एक और नया इतिहास रचते हुए गगनयान मिशन की तरफ एक बड़ी छलांग लगाई है. तमिलनाडु में 175 टन क्षमता वाले सेमी-क्रायोजेनिक इंजन का खतरनाक हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा हो गया है, जिसने भारत को अब अंतरिक्ष में इंसान भेजने की फाइनल तैयारी को और करीब ला दिया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 27, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 05:45 PM IST
ISRO की बड़ी कामयाबी: 175 टन वाले सेमी-क्रायोजेनिक इंजन ने बढ़ाई भारत की ताकत, गगनयान मिशन पर आया बड़ा अपडेट!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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