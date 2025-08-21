ISRO का सुपर रॉकेट प्लान! 40 मंजिला विशाल Space Giant,अध्यक्ष वी. नारायणन ने दिया खुशखबरी
ISRO का सुपर रॉकेट प्लान! 40 मंजिला विशाल Space Giant,अध्यक्ष वी. नारायणन ने दिया खुशखबरी

ISRO: isro के अध्यक्ष वी. नारायणन ने 2025 के आने वाले मिशन के बारे में हैदराबाद में स्थित उस्मानिया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बताया.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Aug 21, 2025, 11:37 AM IST
ISRO का सुपर रॉकेट प्लान! 40 मंजिला विशाल Space Giant,अध्यक्ष वी. नारायणन ने दिया खुशखबरी

ISRO's biggest rocket: ISRO टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरी दुनिया को हैरान करते आया है, इसरो फिर कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे पूरी एक बार फिर से दुनिया आश्चर्यचकित होने वाली है, इसरो ने एक और नए मिशन की तैयारी कर ली है, इस मिशन में इसरो बहुत बड़ा रॉकेट बना रहा है जो 40 इमारत वाले बिलडिंग जितना बड़ा हो सकता है. साथ ही इसके वजन उठाने की बात करें तो ये लगभग 75 टन वजन को अंतरिक्ष में ले जा सकता है, इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने बताया कि 2025 में N1 रॉकेट, नाविक उपग्रह, और अमेरिका का 6500 किलो का उपग्रह लॉन्च होने वाला है, इसरो के इस मूव को भारत के बढ़ते टेक्नोलॉजी के लिए एक एतिहासिक कदम हो सकता है.

इस  40 मंजिला इमारत वाले रॉकेट के बारे में इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने हैदराबाद में उस्मानिया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बताया, उन्होंने इस रॉकेट के बारे कई डिटेल्स सामने रखी जैसे ये रॉकेट लगभग 75,000 किलोग्राम तक के सेटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ले जाने का काम कर रही है, ये रॉकेट सेटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट ले जाएगी, लो अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो ये वो कक्षा है जो  600-900 km की ऊंचाई पर स्थित होती है जो संचार-ऑब्जरवेशन के काम आते हैं.

तारे को चट कर गया ब्लैक होल! नासा के हबल और चंद्रा टेलीस्कोप ने कैद किया ब्रह्मांड का अद्भुत दृश्य

इस साल के बड़े प्रोजेक्ट
इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने उस्मानिया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान इसरो के आने वाले मिशन के बारे में भी बताया, जो भारत को बहुत आगे ले जाने का काम करेगा, इसरो इस साल नाविक सेटेलाइट्स प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले हैं ये भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम होने वाले हैं, जो GPS का विकल्प है. यह सेना और नागरिक को सटीक स्थान और समय की जानकारी देने का काम करता है.इसरो का दूसरा मिशन N1 रॉकेट को इस लॉन्च करना है यह इसरो का एक नया रॉकेट है, जिसके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं पर इसरो का कहना है कि ये आगे आने वाले मिशन के लिए बहुत जरूरी है. साथ ही नासा के आने वाले मिशन में टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन सैटेलाइट भी है जो सेटेलाइट्स के नई तकनीकों का परीक्षण करने का काम करेगा, जिसे आने वाले मिशन को देखते हुए बनाया गया है.

 

harsh singh

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको

;