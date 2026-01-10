सोलर स्टॉर्म से क्यों खतरे में पड़ जाते हैं सैटेलाइट? ISRO के आदित्य-L1 ने खोल दिया राज; इस बात पर तो वैज्ञानिक भी रह गए भौचक्के

ISRO's Aditya-L1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO के सौर मिशन आदित्य-एल 1 से वैज्ञानिकों को कई अहम जानकारियां प्राप्त हुई हैं. स्टडी के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि किसी शक्तिशाली सौर तूफान के कारण पृथ्वी के चुंबकीय कवच कैसे प्रभावित हो सकता है. इस पूरी जानकारी पर इसरो की ओर से एक बुलेटिन भी जारी किया गया है. इसरो ने कहा कि सबसे गंभीर प्रभाव सौर तूफान अशांत क्षेत्र के पृथ्वी से टकराने के दौरान देखे गए हैं.

दरअसल, पिछले साल दिसंबर में द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल इस अध्ययन को प्रकाशित किया गया था. इस स्टडी में इसरो के वैज्ञानिक और शोध छात्रों ने अक्टूबर 2024 में पृथ्वी पर पड़े एक बड़े अंतरिक्ष मौसम का घटनाक्रम का विश्लेषण किया. बताया जाता है कि इस स्टडी में भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य एल-1 से मिली जानकारी के साथ-साथ अन्य कई अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशनों के डेटा का इस्तेमाल किया गया है, जिससे सूरज के सौर प्लाज्मा के बड़े से बड़े विस्फोटों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की जा सके.

इसरो ने अपने बयान में क्या कहा?

इसरो के बयान में इस बात की भी जानकारी है कि अंतरिक्ष मौसम का मतलब सूर्य पर होने वाली क्षणिक गतिविधि के कारण अंतरिक्ष में होने वाली स्थितियों से है. जो सीधे तौर पर धरती पर सैटेलाइट, संचार और नेविगेशन सेवाओं और पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रभावित कर सकती है. अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि यह घटना केवल गंभीर अंतरिक्ष मौसम घटनाओं के दौरान होती है. इसरो ने बताया कि है स्टडी के दौरान निष्कर्ष सौर गतिविधि की बारीकी से निगरानी की आवश्यकता को मजबूत करते हैं. यह देखते हुए कि यह स्टडी महत्वपूर्ण अंतरिक्ष संपत्तियों की सुरक्षा के लिए स्पेस वेदर की घटनाओं को समझने के साथ ही वास्तविक समय के आकलन के महत्व पर भी जानकारी मिली है.

अंतरिक्ष मौसम के बारे में भी जानिए

अंतरिक्ष मौसम को स्पेस वेदर के नाम से भी जानते हैं. स्पेस वेदर का अभिप्राय सूर्य पर होने वाली अस्थायी गतिविधियों से है. इसमें विस्फोट के कारण धरती पर सैटेलाइट, संचार और नेविगेशन सेवाओं को प्रभावित करते हैं.

