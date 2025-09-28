Advertisement
trendingNow12939539
Hindi Newsविज्ञान

ISRO: गगनयान मिशन में साथ जाएगा भारत का 'स्पेस दोस्त', जानें क्या है AI से चलने वाला व्योमित्र रोबोट?

ISRO Vyomitra: व्योममित्र का नाम संस्कृत के 2 शब्दों को मिलाकर बना है जिसमें व्योम का मतलब है अंतरिक्ष और मित्र का दोस्त. बता दें कि व्योममित्र एक रोबोट है जो भारत के सबसे बड़े अंतरिक्ष मिशन में इंसानों की तरह काम करेगा.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 28, 2025, 07:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ISRO: गगनयान मिशन में साथ जाएगा भारत का 'स्पेस दोस्त', जानें क्या है AI से चलने वाला व्योमित्र रोबोट?

Gaganyaan Mission: भारत का इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने का सपना अब साकार होता दिख रहा है. ISRO अपने पहले गगनयान मिशन के प्रक्षेपण के लिए AI संचालित रोबोट व्योमित्र को तैयार कर रहा है जिसे इसरो इनर्शियल सिस्टम्स यूनिट(IISU)ने बनाया है. यह अर्ध मानव रोबोट 25 दिसंबर 2025 में गगनयान के मानवरहित G1 कैप्सूल से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा. आपको बता दें कि, यह रोबोट इंसान की नकल करने वाला और उड़ान की जांच करने वाले के तौर पर काम करेगा. यह मिशन भारत का अब तक का सबसे बड़ा और जरूरी मिशन होने वाला है. 

कैसा दिखता है व्योमित्र?
ISRO की मानें तो व्योमित्र को इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र में भेज दिया गया है जो Gaganyaan Mission का काम संभाल रहा है. अब इस रोबोट को गगनयान के क्रू कैप्सूल में फिट किया जा रहा है जो आधे इंसान जैसा दिखता है जिसमें सिर, धड़ और हाथ हैं लेकिन काम करने वाले पैर नहीं हैं. इसे खास तौर पर Microgravity में काम करने के लिए बनाया गया है. 

यह भी पढ़ें: मंगल ग्रह पर 'मकड़ी' देख वैज्ञानिकों के उड़े होश, ESA के मार्स ऑर्बिटर की सबसे बड़ी खोज

Add Zee News as a Preferred Source

इसे किस तकनीक से बनाया गया है? 
व्योमित्र के सिर का मान 200 मिमी x 200 मिमी है और इसका वजह सिर्फ 800 ग्राम है. यह सिर गर्मी सहने वाला और हल्के AlSi10Mg एल्युमीनियम मिश्र धातु से बना है. व्योमित्र के अंदर एक AI भी है जो इसे क्रू मॉड्यूल के डिस्प्ले और कमांड को पढ़ने, मिशन के जरूरी कंट्रोल को चलाने और हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बातचीत करने के लायक बनाती है.

व्योमित्र का क्या काम रहेगा?
गगनयान G1 कैप्सूल व्योमित्र का मुख्य काम एक इंसान की तरह काम करना है. इसका मतलब है कि यह उड़ान से जुड़े कामों की जांच करेगा, पर्यावरण की चीजों कैसे हवा के दबाव और तापमान की निगरानी करेगा और मिशन के जरूरी डाटा पर नजर रखने के लिए खास सेंसर भी ले जाएगा. इसके अलावा यह और भी काम कर सकता है. 

यह भी पढ़ें: ISRO: NISAR सैटेलाइट ने भेजी पहली तस्वीर, अंतरिक्ष से दिखा धरती का सबसे साफ नक्शा

ये और क्या-क्या करने में सक्षम है?
इन सब चीजों के अलावा यह पर्यावरण नियंत्रण प्रणालियों को चला सकता है, हवा के दबाव में बदलाव आने पर चेतावनी दे सकता है और स्विच पैनल के कामों में मदद कर सकता है. यह एक इंसान की तरह की अंतरिक्ष यात्री के कई कामों को कर सकता है. साथ ही, व्योमित्र को धरती पर मिशन कंट्रोल टीम के साथ बातचीत करने, कम ग्रैविटी में प्रयोग करने और यह जांचने के लिए बनाया गया है कि अंतरिक्ष यात्रा अलग-अलग नकली शारीरिक मापदंडों को कैसे प्रभावित करती है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

isro vyomitra

Trending news

किसी प्रचार रैली में इतनी जाने पहले कभी नहीं गईं... करूर भगदड़ पर बोले CM स्टालिन
Vijay Rally Stampede
किसी प्रचार रैली में इतनी जाने पहले कभी नहीं गईं... करूर भगदड़ पर बोले CM स्टालिन
छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोपी बाबा चैत्यानंद गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार
Baba Chaityananda
छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोपी बाबा चैत्यानंद गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार
गया पहाड़ खाई में...महादेव भी खतरे में! किसने मुंबई के पास 'पर्वत' निगल लिया?
DNA
गया पहाड़ खाई में...महादेव भी खतरे में! किसने मुंबई के पास 'पर्वत' निगल लिया?
कई बार हिंदू त्योहारों को टारगेट कर चुकी हैं ममता बनर्जी, कब-कब किया है खिलवाड़?
DNA Analysis
कई बार हिंदू त्योहारों को टारगेट कर चुकी हैं ममता बनर्जी, कब-कब किया है खिलवाड़?
योगी ने ट्रंप का 'इलाज' भी ढूंढ लिया है! योगी ने पुतिन के साथ कैसी डील की?
DNA
योगी ने ट्रंप का 'इलाज' भी ढूंढ लिया है! योगी ने पुतिन के साथ कैसी डील की?
मौलाना तो जेल गया...2000 दंगाई कहां हैं? I LOVE मोहम्मद के नाम पर दंगे का विश्लेषण
DNA
मौलाना तो जेल गया...2000 दंगाई कहां हैं? I LOVE मोहम्मद के नाम पर दंगे का विश्लेषण
पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जमीन पर मंत्री का कब्जा, बदमाशों के जरिए कर रहे परेशान
pratibha patil
पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जमीन पर मंत्री का कब्जा, बदमाशों के जरिए कर रहे परेशान
लंबे इंतजार और गर्मी ने छीनी कई जानें, जानें जोसेफ विजय की रैली में कैसे मची भगदड़
Tamil Nadu News In Hindi
लंबे इंतजार और गर्मी ने छीनी कई जानें, जानें जोसेफ विजय की रैली में कैसे मची भगदड़
तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़, 36 लोगों की मौत; कई जख्मी
Vijay
तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़, 36 लोगों की मौत; कई जख्मी
Watch: 'नंगे पैर 54 किमी पैदल चलते हैं', सबरीमाला में श्रद्धालुओं को देख व्लॉगर दंग
Sabarimala Yatra News
Watch: 'नंगे पैर 54 किमी पैदल चलते हैं', सबरीमाला में श्रद्धालुओं को देख व्लॉगर दंग
;