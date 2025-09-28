ISRO: गगनयान मिशन में साथ जाएगा भारत का 'स्पेस दोस्त', जानें क्या है AI से चलने वाला व्योमित्र रोबोट?

Gaganyaan Mission: भारत का इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने का सपना अब साकार होता दिख रहा है. ISRO अपने पहले गगनयान मिशन के प्रक्षेपण के लिए AI संचालित रोबोट व्योमित्र को तैयार कर रहा है जिसे इसरो इनर्शियल सिस्टम्स यूनिट(IISU)ने बनाया है. यह अर्ध मानव रोबोट 25 दिसंबर 2025 में गगनयान के मानवरहित G1 कैप्सूल से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा. आपको बता दें कि, यह रोबोट इंसान की नकल करने वाला और उड़ान की जांच करने वाले के तौर पर काम करेगा. यह मिशन भारत का अब तक का सबसे बड़ा और जरूरी मिशन होने वाला है.

कैसा दिखता है व्योमित्र?

ISRO की मानें तो व्योमित्र को इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र में भेज दिया गया है जो Gaganyaan Mission का काम संभाल रहा है. अब इस रोबोट को गगनयान के क्रू कैप्सूल में फिट किया जा रहा है जो आधे इंसान जैसा दिखता है जिसमें सिर, धड़ और हाथ हैं लेकिन काम करने वाले पैर नहीं हैं. इसे खास तौर पर Microgravity में काम करने के लिए बनाया गया है.

इसे किस तकनीक से बनाया गया है?

व्योमित्र के सिर का मान 200 मिमी x 200 मिमी है और इसका वजह सिर्फ 800 ग्राम है. यह सिर गर्मी सहने वाला और हल्के AlSi10Mg एल्युमीनियम मिश्र धातु से बना है. व्योमित्र के अंदर एक AI भी है जो इसे क्रू मॉड्यूल के डिस्प्ले और कमांड को पढ़ने, मिशन के जरूरी कंट्रोल को चलाने और हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बातचीत करने के लायक बनाती है.

व्योमित्र का क्या काम रहेगा?

गगनयान G1 कैप्सूल व्योमित्र का मुख्य काम एक इंसान की तरह काम करना है. इसका मतलब है कि यह उड़ान से जुड़े कामों की जांच करेगा, पर्यावरण की चीजों कैसे हवा के दबाव और तापमान की निगरानी करेगा और मिशन के जरूरी डाटा पर नजर रखने के लिए खास सेंसर भी ले जाएगा. इसके अलावा यह और भी काम कर सकता है.

ये और क्या-क्या करने में सक्षम है?

इन सब चीजों के अलावा यह पर्यावरण नियंत्रण प्रणालियों को चला सकता है, हवा के दबाव में बदलाव आने पर चेतावनी दे सकता है और स्विच पैनल के कामों में मदद कर सकता है. यह एक इंसान की तरह की अंतरिक्ष यात्री के कई कामों को कर सकता है. साथ ही, व्योमित्र को धरती पर मिशन कंट्रोल टीम के साथ बातचीत करने, कम ग्रैविटी में प्रयोग करने और यह जांचने के लिए बनाया गया है कि अंतरिक्ष यात्रा अलग-अलग नकली शारीरिक मापदंडों को कैसे प्रभावित करती है.