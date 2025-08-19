ISRO-IIT Guwahati की बड़ी खोज...ब्लैक होल से आ रहे सिग्नल को किया कैच, डिकोड हुआ सीक्रेट मैसेज

Science News in Hindi: आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने इसरो और इजरायल के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक रहस्यमय सिग्नल का पता लगाया है जो एक ब्लैकहोल से आ रहा है. यह धरती से 28,000 प्रकाश वर्ष दूर है. वैज्ञानिकों ने सिग्नल के इस पैटर्न को समझा है जो एक्स-रे की तरह है. शोधकर्ताओं ने बताया कि, भारत की अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट से मिले डाटा का इस्तेमाल किया गया. इस डाटा में पाया कि, ब्लैकहोल से निकलने वाली एक्स-रे रोशनी कभी बहुत तेज तो कभी बहुत धीमी हो रही थी. यह प्रक्रिया कई सौ सेकंड तक चली.

कहां छपी पूरी जानकारी?

इस शोध के नतीजे मंथली नोटिसेज ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुए हैं. दुनिया भर के वैज्ञानिक ब्लैक होल को समझने की कोशिश कर रहे हैं. जब Black Hole अपने पास के तारों से गैस खींचते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है और वह एक्स-रे छोड़ते हैं. वैज्ञानिक इन एक्स-रे का अध्ययन करके ब्लैक होल के आस-पास का माहौल समझ सकते हैं.

IIT ने क्या जानकारी दी?

आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर संतब्रत दास ने बताया कि, हमें पहली बार यह पता चला है कि जब Black Hole से एक्स-रे की रोशनी तेज होती है तो यह सेकंड में लगभग 70 बार तक चमकती है. दिलचस्प बात यह है कि, जब रोशनी कम होती है तो यह तेज झिलमिलाहट गायब हो जाती है.

इस खोज से क्या जानकारी मिलेगी?

प्रोफेसर दास ने बताया कि, इस शोध से हमें ब्लैक होल के किनारे पर मौजूदा अधिक ग्रैविटी और बहुत अधिक तापमान को समझने में मदद मिली है. यह खोज Black Hole के विकास, ऊर्जा छोड़ने और आस-पास के माहौल पर उसके प्रभाव को समझने में भी मदद करेगा. इससे यह भी पता चलता है कि ब्लैक होल कैस पूरी आकाशगंगा के विकास को प्रभावित करते हैं.

