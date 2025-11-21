ISRO की नई चुनौती: Chandrayaan-5 के लिए 'विक्रम' का वजन होगा कम, चंद्रमा पर उतरेगा हल्का रोवर

Science Latest News: भारत और जापान मिलकर एक बहुत ही खास स्पेस मिशन की तैयारी में जुटे हैं. मिशन का नाम है LUPEX या Chandyaraan-5 है. इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना और वहां पानी की बर्फ तलाश करना है. चंद्रमा पर पानी की बर्फ मिलना बहुत बड़ा संसाधन होगा जो भविष्य में इंसानों को धरती के बाहर लंबे समय तक रहने में मदद कर सकता है. ये दोनों देश पहली बार ऐसे मिशन पर साथ काम कर रहे हैं जिसमें भारत लैंडर देगा और जापान अपना ताकतवर H3 रॉकेट और रोवर देगा. इस मिशन की 2028 में लॉन्च होने की संभावना है.

चांद पर पानी की खोज क्यों जरूरी है?

जापान सरकार के कैबिनेट ऑफिस के डॉ. साकू त्सुनेता के अनुसार, अगर हम चांद पर रहना चाहते हैं को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए क्योंकि धरती से चंद्रमा तक पानी ले जाना बहुत महंगा होगा. इसके अलावा यह पीने और जीवन रक्षा के काम आएगा. डॉ. त्सुनेता बताते हैं कि चांद के पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटा जा सकता है जिससे रॉकेट का ईंधन बनेगा. इसके इस्तेमाल से चांद से मंगल ग्रह या उससे आगे के मिशनों के लिए उड़ान भरी जा सकती है.

ध्रुवीय क्षेत्र क्यों है खास?

यह मिशन चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र(Polar Regions)को चुनेगा जहां बर्फ मिलने की अच्छी संभावना है. डॉ. त्सुनेता बताते हैं कि, चांद के बीच वाले हिस्से पर तेज धूप पड़ती है और वहा बहुत गर्म हो जाता है. इस वजह से वहां का सारा पानी भार बनकर उड़ जाता है. Polar Regions में सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है इसलिए पहाड़ों की कई परछाइयां बनी रहती हैं जो ठंडी होती हैं. इन परछाइयों वाली ठंडी जगह पर बर्फ मिल सकती है.

जापान को भारत पर भरोसा

चंद्रमा के ध्रुवीय इलाके में उतरना आसान काम नहीं है लेकिन चंद्रयान-3 की सफलता के बाद जापान को भारत पर पूरा भरोसा है. डॉ.त्सुनेता कहते हैं कि, भारत पहले ही ध्रुवीय क्षेत्र में उतर चुका है इसलिए हमें भरोसा है कि भारत हमें उस जगह पर उतार सकता है जहां पानी और बर्फ मिलेगी. आइए अब रोवर के बारे में जानते हैं.

कैसा होगा इस मिशन का रोवर?

यह रोवर लगभग 350 किलोग्राम का होगा जो चांद पर भेजा गया सबसे भारी Rover है. इसे 100 दिनों तक चांद की कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है. चांद पर रात होते ही तापमान -100 डिग्री से नीचे चला जाता है और 2 हफ्तों तक सूरज की रोशनी नहीं मिलती और रोवर को इस हालात का सामना करना है. रोवर को गर्म रखने और नुकसान को कम करने का एक सिस्टम है. रात में यह खुद को पूरी तरह से इन्सुलेट कर लेता है. हालांकि ISRO इस रोवर को हल्का बनाना चाहता है.

चांद पर पानी खोजने की लगी रेस

डॉ. त्सुनेटा चेतावनी देते हैं कि अमेरिका, यूरोपीय देश जापान और भारत जल्द से जल्द पानी खोजना चाहते हैं क्योंकि कोई और देश पहले पानी खोज लेगा तो वह कहेगा कि यह पानी हमारा है. चंद्रमा पर हमेशा रहने के लिए वहीं के संसाधनों का इस्तेमाल करके जरूरी चीजें बनानी होंगी. डॉ. त्सुनेता का कहना है कि, धरती से सामना लाने के बजाय हमें चांद की सामग्री से ही वहां इमारतें और सिस्टम बनाने होंगे.

मिशन सफल रहा तो क्या होगा?

अगर यह मिशन सफल रहा तो इसके बड़े फायदे होंगे जैसे- यह चांद पर इंसानों के रहने की जगह बनाने का रास्ता खोलेगा जिससे चांद की खोज लंबे समय तक चलती रहेगी. इसके अलावा चंद्रमा अंतरिक्ष की लंबी यात्राओं के लिए लॉन्च पैड की तरह काम करेगा. डॉ. त्सुनेता ने ISRO की तारीफ करते हुए कहा कि, ISRO हमारे लिए सबसे बेहतरीन साझेदार है और उनके पास चांद पर उतरने की बहुत विश्वसनीय तकनीक है.