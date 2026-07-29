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चंद्रयान-5 मिशन पर बड़ा अपडेट, ISRO-JAXA ने तेज की तैयारी; चांद पर पानी खोजने का मिशन शुरू!

चंद्रयान-3 की सफलता के बाद ISRO और जापानी स्पेस एजेंसी JAXA ने संयुक्त चंद्रयान-5 यानी LUPEX मिशन की तैयारियां तेज कर दी हैं. बेंगलुरु में हुई हाई-लेवल बैठक में लैंडर और रोवर के तालमेल पर चर्चा हुई. यह मिशन चांद के अंधेरे दक्षिणी ध्रुव पर जमी बर्फ और पानी खोजेगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 29, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 04:13 PM IST
चंद्रयान-5 मिशन पर बड़ा अपडेट, ISRO-JAXA ने तेज की तैयारी; चांद पर पानी खोजने का मिशन शुरू!

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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