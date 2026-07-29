चंद्रयान-5 मिशन पर बड़ा अपडेट, ISRO-JAXA ने तेज की तैयारी; चांद पर पानी खोजने का मिशन शुरू!

अंतरिक्ष की दुनिया में भारत एक बार फिर इतिहास रचने की तैयारी कर रहा है. चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद, अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO और जापान की स्पेस एजेंसी JAXA एकसाथ मिलकर चंद्रमा के सबसे रहस्यमयी हिस्से को खंगालने की तैयारी में हैं. दोनों देशों के बड़े वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने बेंगलुरु स्थित यू आर राव सैटेलाइट सेंटर में एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें चंद्रयान-5 मिशन को लेकर चर्चा हुई. दोनों देशों के बीच का यह साझा मिशन न सिर्फ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जमी बर्फ और पानी के बड़े भंडारों की खोज करेगा, बल्कि भविष्य में इंसानों को चांद पर बसाने के नए रास्ते भी खोलेगा.
चंद्रयान-5 जिसे लूपेक्स या लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन भी कहा जाता है. इस मिशन को 2027-2028 में लॉन्च किया जा सकता है. इस मिशन को लेकर दोनों देशों के बीच हुई इस बड़ी बैठक में इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-5 मिशन के लैंडर, रोवर और वैज्ञानिक उपकरणों से जुड़े अहम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा किए.
इस बैठक का मुख्य केंद्र भारत में बनाए जा रहे लूनर लैंडर और जापान में बन रहे रोवर के बीच इंटरफेस कंट्रोल स्पेसिफिकेशन को आखिरी रूप देना रहा. यह तालमेल इसलिए बहुत जरूरी है जिससे चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद दोनों प्रणालियों के बीच डेटा ट्रांसफर, बिजली की सप्लाई और काम में कोई समस्या न आए.
इसके साथ ही, जापानी रोवर पर ले जाए जाने वाले वैज्ञानिक पेलोड का रिव्यू किया गया. ये उपकरण चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सतह की जांच करेंगे और वहां मौजूद बर्फ और पानी के भंडारों की खोज करेंगे.
Technical coordination is underway at ISRO's U R Rao Satellite Centre (URSC) in Bengaluru, India. Discussions are focused on the ICS between the ISRO lander and the JAXA rover, as well as the rover's onboard science instruments. Strong collaboration between ISRO and JAXA teams… pic.twitter.com/dWBebmgkAJ
Lunar Polar Exploration@JAXA（LUPEX） (@lupex_jaxa) July 29, 2026
अगस्त 2023 में चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रचा था. चंद्रयान-3 का मुख्य उद्देश्य लैंडिंग तकनीक का प्रदर्शन और कम अवधि के प्रयोग करना था.
वहीं, चंद्रयान-5 में ज्यादा क्षमताओं वाला एक बड़ा रोवर शामिल होगा. यह रोवर चंद्रमा के ऐसे अंधेरे और गहरे क्षेत्रों में लंबी दूरी तय करने और ज्यादा रिसर्च करने में सक्षम होगा, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती है.
वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा के इन ध्रुवीय इलाकों में अरबों सालों से जमी हुई बर्फ का भंडार हो सकता है. भविष्य में इंसानों को चांद पर बसाने और लंबे समय तक चलने वाले मून मिशनों के लिए पानी बहुत जरूरी संसाधन है.
चंद्रयान-5 मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा पर पानी की मात्रा, उसकी स्थिति और उसे प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाना है. साथ ही, यह मिशन चंद्रमा के भूगर्भीय इतिहास को समझने में भी मदद करेगा.