Advertisement
trendingNow12991958
Hindi Newsविज्ञान

भारत फिर रचेगा इतिहास: ISRO कब लॉन्च कर रहा है 'मंगलयान-2'? पूरी दुनिया की निगाहें टिकीं!

ISRO News: भारत का पहला मंगलयान मिशन 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था. इससे भारत मंगल ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पहला एशियाई देश बना. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 07, 2025, 08:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत फिर रचेगा इतिहास: ISRO कब लॉन्च कर रहा है 'मंगलयान-2'? पूरी दुनिया की निगाहें टिकीं!

Mangalyaan 2 Launching: भारत ने पहला मंगलयान लॉन्च करने के ठीक 12 साल बाद ISRO के एक बड़ी घोषणा की है. ISRO ने पक्का किया है कि अब भारत पहली बार मंगल पर उतरने की कोशिश करेगा. ISRO अध्यक्ष वी.नारायणनन ने बताया, Mangalyaan-2 को 2030 में लॉन्च किया जाएगा. बता दें कि, 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ पहला मंगलयान सफल रहा था और उस मिशन ने भारत को पहला एशियाई देश बनाया जो मंगल की कक्षा तक पहुंचा. साथ ही भारत ऐसा करना वाला दुनिया का पहला देश बना जिसे पहले प्रयास में ही सफलता मिली. 

कितना खास होगा मंगलयान-2?
Mangalyaan 2 टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत बड़ी छलांग लगाएगा. पहला मंगलयान मंगल के चारों ओर चक्कर लगाने वाला मिशन था लेकिन यह नया मिशन अपने साथ एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और शायद एक छोटा रोवर भी लेकर जाएगा. ISRO का ध्यान, नई और बेहतर तकनीक बनाने पर है जो रॉकेट को आगे बढ़ाए, रास्ता खोजे और उतरने के नए सिस्टम बनाए. ये सिस्टम इतने मजबूत हों कि मंगल ग्रह के हल्के वायुमंडल में भी काम कर सकें और ग्रह की सतह पर सही जगह उतर सके.

यह भी पढ़ें: क्या भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन में हो रही है देरी? ISRO चीफ की चुप्पी से अटकलें हुई तेज

Add Zee News as a Preferred Source

ISRO का इसपर क्या कहना है?
ISRO के अधिकारियों के मुताबिक, मंगलयान-2 सिर्फ मंगल का चक्कर नहीं लगाएगा बल्कि किसी दूसरे ग्रह पर भारत की पहली सॉफ्ट लैंडिंग को प्रयास भी होगा. ISRO के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में इस मिशन का शुरुआती अध्ययन और डिजाइन का काम पहले ही हो चुका है. ISRO इस मिशन के लिए पेलोड और डाटा को साझा करने के लिए दूसरे देशों से सहयोग लेने का विचार कर रहा है.

यह भी पढ़ें: Vayuputhra: फ्यूल नहीं बिजली से उड़ान भरेगा भारत का पहला 'इलेक्ट्रिक रॉकेट', सिर्फ 25 रुपए आएगा खर्च

मंगलयान-2 के सफल होने से क्या होगा?
अगर Mangalyaan-2 सफल होता है तो भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो मंगल पर उतर चुके हैं जिसमें अमेरिका, चीन और पहले का सोवियत संघ शामिल है. वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह मिशन भारत की गहरे अंतरिक्ष में खुद-ब-खुद रास्ता खोजने, सतह की तस्वीरें लेने और मिट्टी-पत्थर की जांच की क्षमता को बहुत बढ़ा देगा. साल 2030 में होने वाला यह लॉन्च मंगल की खोज में भारत के लिए एक नई उपलब्धि साबित होगा.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

mangalyaan 2 launch date

Trending news

बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!
himachal pardesh congress
बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!
नवंबर रिवोल्‍यूशन की बात बेमानी, क्रांति 2028 में होगी! क्‍या कह गए कांग्रेस दिग्गज
congress
नवंबर रिवोल्‍यूशन की बात बेमानी, क्रांति 2028 में होगी! क्‍या कह गए कांग्रेस दिग्गज
मेरा अंतिम संस्कार करना तो हाथ में...2 दिन बाद दादाजी नहीं रहे, आगे जो हुआ रुला देगा
love story
मेरा अंतिम संस्कार करना तो हाथ में...2 दिन बाद दादाजी नहीं रहे, आगे जो हुआ रुला देगा
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट
'वंदे मातरम' के 150 साल, देश के 150 स्थानों पर होगा आयोजन; जानें इस गीत की कहानी..
Vande Mataram 150 Years
'वंदे मातरम' के 150 साल, देश के 150 स्थानों पर होगा आयोजन; जानें इस गीत की कहानी..
CV Raman Birthday: फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई, भारत को दिलाई नई पहचान
cv Raman
CV Raman Birthday: फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई, भारत को दिलाई नई पहचान
दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!
Air Pollution News
दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!
...खबरदार जो मेरा नाम घसीटा! जमीन घोटाले में आया बेटे का नाम तो भड़के अजित पवार
Pune land deal controversy
...खबरदार जो मेरा नाम घसीटा! जमीन घोटाले में आया बेटे का नाम तो भड़के अजित पवार
तापमान लुढ़कने से बढ़ गई ठिठुरन, अब कंपकंपी छुड़ाने आ रही बारिश; जानें मौसम अलर्ट
weather update
तापमान लुढ़कने से बढ़ गई ठिठुरन, अब कंपकंपी छुड़ाने आ रही बारिश; जानें मौसम अलर्ट
मुंबई में नारेबाजी के बीच न ट्रेन रुकी ना लोग... कट कर 3 की मौत, कई जख्मी
mumbai
मुंबई में नारेबाजी के बीच न ट्रेन रुकी ना लोग... कट कर 3 की मौत, कई जख्मी