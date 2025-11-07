भारत फिर रचेगा इतिहास: ISRO कब लॉन्च कर रहा है 'मंगलयान-2'? पूरी दुनिया की निगाहें टिकीं!

Mangalyaan 2 Launching: भारत ने पहला मंगलयान लॉन्च करने के ठीक 12 साल बाद ISRO के एक बड़ी घोषणा की है. ISRO ने पक्का किया है कि अब भारत पहली बार मंगल पर उतरने की कोशिश करेगा. ISRO अध्यक्ष वी.नारायणनन ने बताया, Mangalyaan-2 को 2030 में लॉन्च किया जाएगा. बता दें कि, 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ पहला मंगलयान सफल रहा था और उस मिशन ने भारत को पहला एशियाई देश बनाया जो मंगल की कक्षा तक पहुंचा. साथ ही भारत ऐसा करना वाला दुनिया का पहला देश बना जिसे पहले प्रयास में ही सफलता मिली.

कितना खास होगा मंगलयान-2?

Mangalyaan 2 टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत बड़ी छलांग लगाएगा. पहला मंगलयान मंगल के चारों ओर चक्कर लगाने वाला मिशन था लेकिन यह नया मिशन अपने साथ एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और शायद एक छोटा रोवर भी लेकर जाएगा. ISRO का ध्यान, नई और बेहतर तकनीक बनाने पर है जो रॉकेट को आगे बढ़ाए, रास्ता खोजे और उतरने के नए सिस्टम बनाए. ये सिस्टम इतने मजबूत हों कि मंगल ग्रह के हल्के वायुमंडल में भी काम कर सकें और ग्रह की सतह पर सही जगह उतर सके.

ISRO का इसपर क्या कहना है?

ISRO के अधिकारियों के मुताबिक, मंगलयान-2 सिर्फ मंगल का चक्कर नहीं लगाएगा बल्कि किसी दूसरे ग्रह पर भारत की पहली सॉफ्ट लैंडिंग को प्रयास भी होगा. ISRO के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में इस मिशन का शुरुआती अध्ययन और डिजाइन का काम पहले ही हो चुका है. ISRO इस मिशन के लिए पेलोड और डाटा को साझा करने के लिए दूसरे देशों से सहयोग लेने का विचार कर रहा है.

मंगलयान-2 के सफल होने से क्या होगा?

अगर Mangalyaan-2 सफल होता है तो भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो मंगल पर उतर चुके हैं जिसमें अमेरिका, चीन और पहले का सोवियत संघ शामिल है. वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह मिशन भारत की गहरे अंतरिक्ष में खुद-ब-खुद रास्ता खोजने, सतह की तस्वीरें लेने और मिट्टी-पत्थर की जांच की क्षमता को बहुत बढ़ा देगा. साल 2030 में होने वाला यह लॉन्च मंगल की खोज में भारत के लिए एक नई उपलब्धि साबित होगा.