ISRO: चंद्रयान-2, NISAR के साथ हो सकता था बड़ा हादसा, स्पेस में ISRO ने दिखाया सुपर एक्शन

Satellite Collide: स्पेस में अब सैटेलाइट्स की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है. सिर्फ 2025 में ही 4000 से ज्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च कर धरती की कक्षा में स्थापित किया गया. लेकिन इससे वहां ट्रैफिक जाम बढ़ गया, जिससे सैटेलाइट्स के लिए खतरा बढ़ गया है.
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Space Traffic: स्पेस में ट्रैफिक जाम बढ़ता जा रहा है. कहीं सैटेलाइट्स आपस में ना टकरा जाएं, इसे लेकर वैज्ञानिकों की टेंशन बढ़ गई है. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) ने मॉडर्न स्पेस ऑपरेशन्स का काला सच सामने रखा है. धरती की कक्षा ज्यादा खतरनाक और भीड़भाड़ वाली होती जा रही है.
इंडियन स्पेस सिचुएशनल एसेसमेंट रिपोर्ट (ISSAR) 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, धरती की कक्षा में सैटेलाइट्स बढ़ते जा रहे हैं. हर साल भारी तादाद में स्पेस में सैटेलाइट्स को तैनात किया जाता है. साल 2025 में ही 4651 सैटेलाइट्स को धरती की कक्षा में स्थापित किया गया था, जिससे वहां 'ट्रैफिक जाम' बढ़ गया है.
रिपोर्ट में कहा गया, 'इस साल स्पेस में करीब 4651 सैटेलाइट्स स्थापित किए गए, जो पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा है. साल 2024 में 254 लॉन्च किए गए थे, जबकि 2023 में 212.'
इस भीड़भाड़ की वजह से 'क्लोज अप्रोच अलर्ट्स' में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. ये चेतावनियां तब जारी की जाती हैं जब दो चीजें एक-दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाती हैं और खतरा बड़ा हो.
ISRO ने बताया कि अब ऐसे अलर्ट्स अक्सर मिल रहे हैं, जो इस बात का संकेत हैं कि लो-अर्थ ऑर्बिट में खतरनाक हद तक भीड़ बढ़ रही है.' स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि अंतरिक्ष का मलबा लगभग 28,000 km/h की रफ्तार से घूमता है, जहां इसके बहुत छोटे-छोटे टुकड़े भी काम कर रहे सैटेलाइट्स के लिए खतरा बन सकते हैं.
इस बैकड्रॉप में, ISRO को आपदाओं से बचने के लिए अपने सैटेलाइट्स को एक्टिव रूप से चलाना पड़ा है. रिपोर्ट यह बात स्वीकार करती है कि टकराव से बचने के कई उपाय (CAMs) किए गए, जिनमें लो-अर्थ ऑर्बिट में चौदह और जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में चार शामिल हैं, यानी कुल 18. पहले के डेटा से यह भी पता चला था कि ISRO ने एक ही साल में दस संभावित टकरावों को सफलतापूर्वक टाल दिया था, जिससे इस खतरे की गंभीरता का पता चलता है. हाल ही में जारी एक प्रेस रिलीज में, PIB ने बताया कि भारतीय सैटेलाइट मिशनों से पैदा कुल 129 ट्रैक करने योग्य अंतरिक्ष मलबा ऑर्बिट में मौजूद है.
दिलचस्प बात है कि NISAR और चंद्रयान-2 जैसे मिशन के लिए भी ऑर्बिट में आमने-सामने वाली स्थिति आ गई थी, जिसके बाद दखल देना पड़ा. NISAR, जो NASA और ISRO का एक जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है, उसे 30 जुलाई, 2025 को लॉन्च किया गया था, और चंद्रयान-2 ऑर्बिटर दोनों को ही आस-पास मौजूद चीजों से संभावित खतरों का सामना करना पड़ा. चंद्रयान-2 की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ISRO ने उसकी कक्षा में 16 बार सुधार (trajectory corrections) किए; इनमें से दो मौकों पर, किसी भी संभावित टकराव से बेहतर ढंग से बचने के लिए, मिशन की योजनाओं में बदलाव करने की जरूरत पड़ी. ये सभी युद्धाभ्यास (manoeuvres) अत्यंत सटीक गणनाओं के आधार पर किए जाते हैं, ताकि सैटेलाइट्स को सुरक्षित रखा जा सके और साथ ही मिशन के असली मकसद पर भी कोई गलत असर ना पड़े.