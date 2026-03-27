चांद के बाद अब अंतरिक्ष में 'कब्जा'! ISRO भेजेगा अपना पहला स्पेस मॉड्यूल; जानें कितना आएगा खर्च और क्या होगी इसकी ताकत

Bharatiya Antriksh Station (BAS): चांद और मंगल पर तिरंगा फहराने के बाद, अब भारत अंतरिक्ष में अपना खुद का 'स्टेशन' बनाने जा रहा है. पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो (ISRO) ने घोषणा की है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) का पहला हिस्सा यानी 'BAS-01' साल 2028 तक अंतरिक्ष में भेज दिया जाएगा. भारत का लक्ष्य 2035 तक एक पूर्ण विकसित स्पेस स्टेशन तैयार करना है. केंद्रीय कैबिनेट ने भी इस मिशन के लिए भारी-भरकम बजट को हरी झंडी दे दी है. यह भारत को उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा कर देगा, जिनके पास आसमान में अपना स्पेस स्टेशन है. यह मिशन भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक मील का पत्थर होगा.

कैसा होगा भारत का 'स्पेस स्टेशन'?

वैज्ञानिकों के अनुसार, यह कोई एक छोटा सैटेलाइट नहीं, बल्कि पांच हिस्सों (Modules) को जोड़कर बनाया गया एक बड़ा परिसर होगा. 2028 में लॉन्च होने वाले पहले मॉड्यूल का वजन करीब 10 टन होगा. यह किसी बड़े ट्रक के टैंकर जैसा दिखेगा. साल 2035 तक सभी पांचों मॉड्यूल अंतरिक्ष में जोड़ दिए जाएंगे और यह स्टेशन पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा. भारत का यह स्टेशन पृथ्वी से करीब 400 से 450 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाएगा.

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कितना आएगा खर्च?

सरकार ने पहले मॉड्यूल को बनाने और लॉन्चिंग के लिए 1,763 करोड़ रुपये के बजट की मंजूरी दी है. यह राशि साल 2025 से 2028 के बीच खर्च की जाएगी. खास बात यह है कि यह पूरा प्रोजेक्ट 'गगनयान' मिशन का ही विस्तार है, जिसे अब और ज्यादा अपग्रेड कर दिया गया है. इस स्टेशन के लिए 'लाइफ सपोर्ट सिस्टम', 'स्पेस डॉकिंग' और 'क्रू मॉड्यूल' पूरी तरह भारत में बनाए गए हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने एक बड़े बजट को मंजूरी दी है, जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की तुलना में काफी कम है. इसे अंतरिक्ष में भेजने के लिए इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM3 (Launch Vehicle Mark 3) का इस्तेमाल किया जाएगा.

स्पेस स्टेशन में क्या-क्या होगा खास?

भारत का स्पेस स्टेशन कई मामलों में बेहद खास होने वाला है. यह स्टेशन आधुनिक तकनीक से लैस होगा. इस स्पेस स्टेशन में ऐसी तकनीक होगी, जिससे स्पेसक्राफ्ट आसानी से इससे जुड़ सकेंगे. इसको साथ अंतरिक्ष में ही स्पेसक्राफ्ट में ईंधन भरने (In-orbit refueling) की सुविधा भी होगी. भारी काम और मरम्मत के लिए एडवांस रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल होगा. इस स्टेशन में वैज्ञानिकों के रहने के लिए विशेष 'क्रू क्वार्टर' और स्पेस सूट होंगे. यहां ऐसी दवाइयां और मटेरियल बनाए जाएंगे, जिन्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में बनाना नामुमकिन है.

प्राइवेट सेक्टर की भी होगी एंट्री!

ISRO ने अब इस प्रोजेक्ट में भारतीय प्राइवेट कंपनियों को भी शामिल करने का फैसला किया है. विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (VSSC) ने उद्योग जगत को इसको बनाने में हाथ बंटाने के लिए आमंत्रित किया है. इससे न केवल काम तेज होगा, बल्कि देश में स्पेस टेक्नोलॉजी के नए स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा मिलेगा.

भारत के लिए क्यों है जरूरी?

अभी तक भारत को अंतरिक्ष में रिसर्च के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) या दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था. अब अपना स्पेस स्टेशन होने से भारत अपनी रणनीतिक और वैज्ञानिक गोपनीयता बनाए रख सकेगा. हम आने वाले समय में 2040 तक चांद पर इंसान भेजने के मिशन के लिए इसे 'बेस कैंप' की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे. क्योंकि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) 2030 तक रिटायर हो सकता है. ऐसे में भारत का स्टेशन वैश्विक अंतरिक्ष रिसर्च का नया केंद्र बन सकता है.

मिशन 2035 का रोडमैप

इसरो के रोडमैप के अनुसार, यह स्टेशन कई चरणों में तैयार किया जाएगा. इसके पहले चरण में 'रोबोटिक मॉड्यूल' लॉन्च किया जाएगा, जो मानवरहित होगा. यह स्टेशन की बुनियादी संरचना और डॉकिंग (Docking) तकनीक का टेस्ट करेगा. इसके बाद साल 2035 तक इसे पूरी तरह काम करने लायक बनाने का लक्ष्य है, जहां भारतीय अंतरिक्ष यात्री (गगनयात्री) कई दिनों तक रुककर रिसर्च कर सकेंगे. शुरुआत में इसका वजन करीब 20 टन होगा, जिसे समय के साथ बढ़ाया जा सकता है.

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