ISRO: भारत का अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा ग्लोबल हब, मेहमान बनने की तैयारी में हैं यूरोपीय एस्ट्रोनॉट्स

Bhartiya Antariksha Station: इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने में सहयोगों को मजबूत करने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी(ESA)और ISRO के बीच कई बातों पर बातचीत चल रही है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 04, 2025, 07:47 AM IST
ISRO News: ESA के महानिदेशक जोसेफ एशबैकर के मुताबिक, ESA जल्द ही भारत के महात्वाकांक्षी नए अंतरिक्ष स्टेशन पर रह भी सकेंगे और काम भी कर सकेंगे. जोफेस के मुताबिक, सिडनी में हुई अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस 2025 के दौरान उन्होंने IRSO के बात की थी. ESA और ISRO के बीच इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने के सहयोग को मजबूत करने के लिए कई बातों पर बातचीत चल रही है. इसमें अंतरिक्ष की खोज, धरती का निरीक्षण, गहरे अंतरिक्ष संचार नेटवर्क का इस्तेमाल और अंतरिक्ष के क्षेत्र में व्यापार शामिल है. 

ESA महानिदेशक ने क्या कहा?
ESA प्रमुख ने बताया कि, हमने अंतरिक्ष की खोज, धरती का निरीक्षण, गहरे अंतरिक्ष नेटवर्क के एंटीना(Deep Space Network Antenna)के इस्तेमाल और व्यापार के कुछ मुद्दों पर बात की है. उन्होंन आगे कहा, हमारी सहमति हो गई है, अब ISRO और ESA के वर्किंग ग्रुप्स प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं. हम अगले साल अप्रैल में इन प्रस्तावों की समीक्षा के लिए फिर मिलेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे.

यह भी पढ़ें: चीन के इस डैम के धरती खतरे में! NASA का चौंकाने वाला खुलासा, अरबों टन पानी ने खिसका दी पृथ्वी की धुरी

इस बातचीत से क्या संभावना निकलती है?
इन वार्ताओं से जो सबसे रोमांचक संभावना सामने आई है वह यह है कि, यूरोपीय अंतरिक्ष यात्रियों को ISRO के भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने और खोज करने का मौका मिल सकता है. इस स्टेशन को मॉड्यूलर सुविधा के रूप में बनाया जा रहा है जो अभी 400 से 450 किमी की ऊंचाई पर धरती की परिक्रमा करेगा. भारत का लक्ष्य 2028 तक अपना पहला BAS मॉड्यूल लॉन्च करना है और 2035 तक पूरा स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा.

किन बातों पर किया जा रहा है विचार?
ESA प्रमुख जोसेफ ने कहा कि, यूरोपीय अंतरिक्ष यात्री भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भर सकते हैं. आगे उन्होंने कहा कि, हम अभी समय सीमा और अगले कुछ महीनों में किए जाने वाले सहयोग की छोटी-छाटी बातों पर विचार कर रहे हैं. हम लागत, पैसों और कार्य तालिका की भी विश्लेषण कर रहे हैं. ESA की भागीदारी में वैज्ञानिक खोज, जरूरी ढांचे का विकास और कार्गो डिलीवरी शामिल हो सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष का सबसे बड़ा 'भूखा जानवर' है ये ब्लैक होल! हर साल निगल सकता है 3000 सूरज

इस साझेदारी से क्या फायदा होगा?
अब भारत की BAS और गगनयान मिशने के साथ इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमताएं बढ़ रही हैं. इसलिए यह साझेदारी एक नए युग की शुरूआत कर सकता है. इस नई साझेदारी में यूरोपीय अंतरिक्ष यात्री अपने भारतीय सहयोगियों के साथ रहेंगे और काम कर सकेंगे. इससे सभी के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और खोज में तेजी आएगी और इससे धरती की निचली कक्षा और उससे भी आगे भी मिलकर मिशन करने के मौके बढ़ेंगे.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

