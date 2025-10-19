ISRO: क्रैश हो चुके चंद्रयान-2 ने पहली बार देखा 'सूर्य का गुस्सा', क्या हुआ जब चांद तक पहुंची सूरज की लपटें

Science News: ISRO के चंद्रयान-2 ने अपने एक वैज्ञानिक डिवाइस CHACE-2(चंद्रा एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर-2)की मदद से पहली बार सूर्य के कोरोनल मास इजेक्शन(CME)के चंद्रमा पर पड़ने वाले असर को देखा है. CHACE-2 की खोज से पता चलता है कि जब CME चंद्रमा से टकराया तो दिन के समय चंद्रमा के बाहरी वातावरण Exosphere का कुल दबाव बढ़ गया. वैज्ञानिकों ने देखा कि हवा में मौजूद कणों की कुल संख्या में 10 गुाना ज्यादा की बढ़ोतरी पुराने वैज्ञानिकों के मॉडल से मेल खाती है जिन्होंने इसकी भविष्यवाणी की थी लेकिन चंद्रयान-2 पर लगे डिवाइस ने इसे पहली बार देखा है.

क्या होता है बाह्यमंडल?

धरती के चंद्रमा का वातावरण बहुत ही हल्का है जिसे बाह्यमंडल(Exosphere)कहते हैं. इसका मतलब है कि चंद्रमा की हवा में गैस के अणु(Molecules)एक साथ होते हुए भी आपस में मुश्किल से टकराते हैं. बाह्यमंडल की सीमा चंद्रमा की सतह ही है इसलिए इसे सतह सीमा बाह्यमंडल कहा जाता है. चंद्रमा पर पतला वातावरण कई कारणों से बनता है.

क्यों पतला है चंद्रमा का वातावरण?

चंद्रमा का वातावरण हल्का या पतला होने की कई सारी वजहें हैं जैसे, सूर्य की रोशनी(Solar Radiations), सौर वायु या Solar Winds जो सूर्य से निकलने वाले हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य कण होते हैं और चंद्रमा की सतह से उल्कापिंडों के टकराने जैसे कारण शामिल हैं. ये सभी चीजें चंद्रमा की सतह से अणुओं-परमाणुओं को बाहर निकालती हैं जो बाह्यमंडल की हिस्सा बन जाते हैं.

क्या होता है कोरनल मास इजेक्शन?

आमतौर पर चंद्रमा का यह पतला वातावरण उन चीजों में छोटे से छोटे बदलाव के लिए भी बहुत संवेदनशील होता है जिनसे वह बनता है. ऐसा ही कारण है सूर्य का कोरोनल मास इजेक्शन(CME). यह तब होता है जब सूर्य अपने अंदर ही हीलियम और हाइड्रोजन आयन बाहर फेंकता है. ये CME चंद्रमा पर बहुत बड़ा असर डालते हैं क्योंकि चंद्रमा पर कोई घना वातावरण नहीं है और ना ही कोई चुंबकीय क्षेत्र है जो इन प्रभावों को रोक सके.

पहला असर कब देखा गया था?

सूर्य के CME का चंद्रमा पर सीधा असर देखने का मौका 10 मई 2024 को मिला. यह एक दुर्लभ घटना थी जब सूर्य ने लगातार कई CME बाहर निकाले. जब सूर्य से निकली इस बढ़ी हुई सामग्री ने चंद्रमा को टक्कर मारी तो इसने चंद्रमा की सतह से परमाणुओं को और ज्यादा अलग कर दिया. ये परमाणु चंद्रमा के बाहरी वातावरण में चले गए जिससे सूरज की रोशनी वाले हिस्से में कुल दबाव बढ़ गए.

इस खोज से क्या फायदा होगा?

यह खोज वैज्ञानिकों को चंद्रमा के बाहरी वातावरण और वहां के अंतरिक्ष मौसम को समझने में बहुत मदद करेगी. इसके साथ ही उन चुनौतियों को ओर भी इशारा करता है जो चंद्रमा पर वैज्ञानिक बेस बनाने में आ सकती है. चंद्र बेस बनाने वालों को ऐसी भयंकर घटनाओं का ध्यान रखना होगा क्योंकि ये घटनाएं कुछ समय के लिए चंद्रमा के वातावरण को बदल देती हैं.