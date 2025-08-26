ISRO: Chandrayaan 3 की सबसे बड़ी खोज, प्रज्ञान रोवर की रिपोर्ट से खुला चंद्रमा का सबसे बड़ा रहस्य
ISRO: Chandrayaan 3 की सबसे बड़ी खोज, प्रज्ञान रोवर की रिपोर्ट से खुला चंद्रमा का सबसे बड़ा रहस्य

Chandrayaan 3: 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुए चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर एक बहुत बड़ी खोज की पुष्टी की है. इन खोजों से चंद्रमा के बारे में वैज्ञानिकों की समझ बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 26, 2025, 09:43 AM IST
ISRO: Chandrayaan 3 की सबसे बड़ी खोज, प्रज्ञान रोवर की रिपोर्ट से खुला चंद्रमा का सबसे बड़ा रहस्य

ISRO News: भारत के अंतरिक्ष मिशनों में से प्रमुख Chandrayaan 3 एक बार फिर अपनी खोज के लिए चर्चा में है. 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल कर इतिहास रचने वाले इस यान ने अब तक कई सारी महत्वपूर्ण चीजों की खोज की है. इन खोजों में चांद की बनावट, संरचना और वहां के वातावरण के बारे में दुनिया भर की जानकारी को बढ़ाया है. इसकी मदद से भारत की अंतरिक्ष के क्षेत्र में भूमिका काफी बढ़ी है. आइए जानते हैं कि चंद्रयान-3 ने अब चंद्रमा पर क्या नई खोज की है. 

चंद्रयान 3 ने क्या खोजा?
Chandrayaan 3 की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है चंद्रमा की सतह पर पहली सल्फर का पता लगाना. हाईटेक स्पेक्ट्रोमीटर से लैस प्रज्ञान रोवर ने ना सिर्फ सल्फर की पुष्टि की बल्कि लैंडिंग वाली जगह पर एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे तत्वों का भी पता लगाया है. ये रासायनिक संकेत हमें चांद की सतह पर होने वाली प्रक्रियाओं की नई जानकारी देते हैं. 

यह भी पढ़ें: Mars पर मिले ‘डायनासोर के अंडे’ जैसी रहस्यमयी संरचनाएं… NASA की खोज ने दुनिया को किया हैरान, वैज्ञानिक भी रह गए दंग!

क्या चांद पर आते हैं भूकंप?
चंद्रयान-3 की एक और बड़ी खोजों में शामिल है चांद पर आने वाले प्राकृतिक भूकंपों को रिकॉर्ड करना जो अपोलो मिशन के बाद इस क्षेत्र में पहली बार हुआ. Vikram Lander के भूकंप सेंसरों ने कुछ ऐसे कंपन रिकॉर्ड किए जिनकी वजह अभी तक नहीं पता चली. इसके अलावा Chandrayaan 3 ने चांद की सतह के नीचे के तापमान का भी पहली बार बहुत ही बारीकी से पता लगाया. इसमें ये सामने आया कि सतह का तापमान 82 डिग्री सेल्सियस तक ता लेकिन सिर्फ 10 सेंटीमीटर नीचे का तापमान गिरकर -168 डिग्री तक चला गया.

ISRO ने क्या बताया?
सबसे जरूरी बात है कि, ISRO ने बताया है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास ढलान वाले इलाकों में तापमान इतना कम रहता है कि वहां पानी की बर्फ हमेशा मौजूद रहती है. इससे भविष्य में चांद के संसाधनों को इस्तेमाल करने की संभावना काफी बढ़ जाती है. चट्टानों और मिट्टी की जांच करके प्रज्ञान रोवर को 4.3 अरब साल पुरानी घटनाओं के सबूत मिले हैं जो दक्षिणी ध्रुव-ऐटकेन बेसिन में हुई थी.

यह भी पढ़ें: Gaganyaan Mission में ISRO की ऐतिहासिक कामयाबी, पैराशूट सिस्टम टेस्ट हुआ सफल

