ISRO चीफ का बड़ा बयान: अब हाइड्रोजन बनेगा स्पेस मिशन का नया 'हीरो', भारत को बनाएगा दुनिया में नंबर 1

Clean Energy Transport: बेंगलुरू के एलांयस यूनिवर्सिटी में हाइड्रोजन ईंधन प्रौद्योगिकियों पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था. इसमें ISRO Chief DR.V.Narayanan ने बताया कि, हाइड्रोजन भारत की वैज्ञानिक और औद्योगिक तरक्की के लिए कितना जरूरी है. उन्होंने यह भी बताया कि भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम्स, परिवहन और स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों को पूरा करने में Hydrogen की खास भूमिका होगी. कार्यशाया में वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन से जुड़ी सुरक्षा, चुनौतियां और भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन पर बात की गई.

क्या हाइड्रोजन सबसे साफ ईंधन है?

डॉ.नाराणयनन ने कहा कि, दुनिया के सामने 2 बड़ी चुनौतियां हैं ऊर्जा की बढ़ती जरूरत और ग्रीनहाउस गैसों को कम करना. उन्होंने कहा, हाइड्रोजन इन चुनौतियों का समाधान है क्योंकि यह साफ और प्रदूषण रहित फ्यूल है और ISRO की कई सफलताओं में इसने अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने बताया कि, जनवरी में भारत ने अपना 100वां सफल मिशन GSLV MKIII रॉकेट लॉन्च किया था. यह रॉकेट लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से चलने वाले क्रायोजेनिक इंजन से उड़ा था. एक समय ऐसा था जब भारत को ये तकनीक नहीं दी गई थी.

हाइड्रोजन का इस्तेमाल कहां-कहां होता है?

ISRO Chief ने बताया कि, पिछले साल हमने अंतरिक्ष में 100 वॉट का एक ऑक्सीजन-आधारित ईंधन सेल चलाया था और अब 20 किलोवॉट का परीक्षण कर रहे हैं. Hydrogen के इस्तेमाल की बात करें तो यह हवाई जहाज, ट्रेन, गाड़ियों और ईंधन सेल में भी होता है. 2010-11 में ISRO और TATA Motors ने मिलकर एक हाइड्रोजन ईंधन सेल बस बनाई थी जिसकी कई तरह की चिंताओं के बावजूद सुरक्षित टेस्टिंग की गई. आपको बता दें कि, जून 2025 में 5 हाइड्रोजन बसों का व्यावसायिक संचालन भी शुरु हो गया.

क्या हाइड्रोजन खतरनाक है?

इसकी सुरक्षा पर जोर देते हुए डॉ.नाराणयनन ने कहा, 'हमें सुरक्षा से जुड़े खतरों को हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि बड़े हाइड्रोजन प्लांट्स से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है'. आगे उन्होंने कहा कि, हमें ऐसे बेहतर Hydrogen Sensor की जरूरत है, जो अभी 3-4 सेकंड में जवाब देते हैं उन्हें मिलिसेकंड में काम करना चाहिए.

ISRO की क्रायोजेनिक इंजन की उपलब्धियां

ISRO की क्रायोजेनक इंजन से जुड़ी उपलब्धियों पर उन्होंने कहा, अब हमारे 3 क्रायोजेनिक प्रणोदन सिस्टम(Cryogenic Propulsion System)उड़ान भर रहे हैं और 3 पैमानों में हम नंबर वन हैं. हमने सिर्फ 3 इंजनों की मदद से पहले ही उड़ान में सफलता हासिल की. आगे उन्होंमे कहा कि, 25 महीनों में इंजन का विकास पूरा किया और 34 दिनों में एक चरण का परीक्षण किया. आगे उन्होंने कहा कि, हमने NISAR Satellite भी लॉन्च किया जिसमें भारत में बने मंहगे पेलोड का इस्तेमाल हुआ. यह सब 1963 में हमारे पहले छोटे रॉकेट से अब तक हुई हमारी तरक्की को दिखाता है.