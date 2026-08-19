/क्या है GISAT-1A मिशन? लगातार 2 असफलताओं और 7 महीने के ब्रेक के बाद ISRO का वो सैटेलाइट, जो अंतरिक्ष से रखेगा भारत के हर कोने पर नजर

अंतरिक्ष की दुनिया में भारत एक बार फिर अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए पूरी तरह तैयार है. पिछले 7 महीनों से जारी सन्नाटे को तोड़ते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) सितंबर में अपना महा-मिशन लॉन्च करने जा रहा है. इस बार ISRO का मुख्य हथियार बनेगा GISAT-1A (EOS-05) सैटेलाइट, जिसे GSLV रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा. यह केवल एक सैटेलाइट की लॉन्चिंग नहीं है, बल्कि ISRO की उस दमदार वापसी का ऐलान है, जिसका इंतज़ार पूरे देश को लंबे समय से था.
भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ISRO एक बार फिर लॉन्च पैड पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है. पिछले करीब सात महीनों से ISRO का कोई भी नया मिशन अंतरिक्ष में नहीं भेजा गया था. इस लंबे ब्रेक को खत्म करते हुए ISRO सितंबर के पहले हफ्ते में अपना महत्वपूर्ण सैटेलाइट GISAT-1A लॉन्च करने जा रहा है. यह सैटेलाइट GSLV रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा. अधिकारियों के अनुसार यह मिशन ISRO के लिए बहुत खास है क्योंकि 12 जनवरी को PSLV-C62/EOS-N1 मिशन की नाकामी के बाद यह एजेंसी का पहला बड़ा कदम है.
ISRO के लिए पिछला कुछ समय काफी चुनौतियों से भरा रहा है. वर्ष 2025 में PSLV-C61/EOS-09 मिशन भी रॉकेट के तीसरे चरण में आई खराबी के कारण असफल हो गया था. इसके बाद एजेंसी ने अपनी कमियों को सुधारा और रॉकेट्स की सुरक्षा पर ध्यान दिया. ISRO ने वर्ष 2025-26 के लिए 15 मिशनों का लक्ष्य रखा था और 2026-27 के लिए इससे भी बड़ा प्लान तैयार किया है. इस बड़े प्लान में PSLV, GSLV और LVM3 की कई उड़ानें शामिल हैं. साथ ही भारत के ड्रीम प्रोजेक्ट गगनयान से जुड़े कई टेस्ट भी पाइपलाइन में हैं. इस 7 महीने के पॉज के बाद अब ISRO अपने पेंडिंग काम को तेजी से पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेगा.
GISAT-1A को EOS-05 के नाम से भी जाना जाता है. यह एक एडवांस अर्थ-ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है. इस सैटेलाइट का मुख्य काम भारतीय भूभाग की हाई-फ्रीक्वेंसी इमेजिंग करना है. आसान शब्दों में कहें तो यह अंतरिक्ष से भारत की जमीन पर हर पल नजर रखेगा. इसका इस्तेमाल प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, तूफान और भूस्खलन पर नजर रखने के लिए किया जाएगा. इसके अलावा कृषि, वानिकी और जमीन पर होने वाले बदलावों की सटीक मैपिंग में भी यह मदद करेगा. इस सैटेलाइट की लाइफ लगभग 10 साल तय की गई है, जो एक दशक तक देश को अहम डेटा प्रदान करता रहेगा.
यह मिशन ISRO के लिए एक पुरानी गलती को सुधारने जैसा है. दरअसल अगस्त 2021 में GSLV-F10 मिशन के दौरान GISAT-1 (EOS-03) सैटेलाइट लॉन्च किया गया था. लेकिन रॉकेट के आखिरी स्टेज का इंजन चालू न होने की वजह से वह मिशन फेल हो गया था और सैटेलाइट नष्ट हो गया था. उस समय भारत ने अर्थ-ऑब्जर्वेशन की एक बड़ी क्षमता खो दी थी. अब GISAT-1A के लॉन्च के साथ ISRO उस पुरानी कमी को पूरी तरह से दूर कर देगा. यह भारत की अंतरिक्षीय आंखों को और ज्यादा मजबूत बनाने वाला कदम साबित होगा.
GISAT-1A के बाद ISRO का अगला बड़ा लक्ष्य NVS-03 सैटेलाइट होगा. यह भारत के अपने नेविगेशन सिस्टम NavIC की दूसरी पीढ़ी का तीसरा सैटेलाइट है. पहले ऐसी खबरें थीं कि NVS-03 को भी सितंबर में लॉन्च किया जाएगा. लेकिन अब यह साफ हो गया है कि यह सैटेलाइट GISAT-1A के बाद यानी नवंबर के महीने में लॉन्च किया जाएगा. भारत के लिए NVS-03 का लॉन्च होना बहुत जरूरी है क्योंकि वर्तमान में NavIC क्लस्टर में पर्याप्त चालू सैटेलाइट्स नहीं हैं.
हाल ही में संसद में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया था कि भारत के NavIC सिस्टम में वर्तमान में केवल तीन सैटेलाइट्स ही काम कर रहे हैं. बुनियादी पोजीशनिंग सर्विस देने के लिए कम से कम चार सैटेलाइट्स का एक्टिव होना बहुत जरूरी होता है. हालांकि टाइमिंग सर्विस अभी भी काम कर रही हैं, लेकिन सटीक लोकेशन सर्विस के लिए नए सैटेलाइट्स का अंतरिक्ष में होना बेहद जरूरी है. NVS-03 सैटेलाइट पूरी तरह से फ्यूल भरकर श्रीहरिकोटा में तैयार रखा है. ISRO इसके अलावा NVS-04 और NVS-05 पर भी तेजी से काम कर रहा है ताकि NavIC सिस्टम को बिना किसी रुकावट के पूरी तरह से चालू किया जा सके.