ISRO: भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का डिजाइन फाइनल, जानें इसका पूरा प्लान और लागत

ISRO News: ISRO ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पूरा नक्शा तैयार कर लिया है. यह अंतरिक्ष स्टेशन 5 हिस्सों को मिलाकर बनेगा और यह पूरी तरह से स्वदेशी यानी भारत में बनने वाला भी होगा. उम्मीद है कि यह स्टेशन 2035 तक काम करना शुरू कर देगा. यह भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिे बहुत ही बड़ा और जरूरी कदम है. एक राष्ट्रीय समिति(National Committee)ने इन डिजाइन को जांच लिया है और मंजूरी दे दी है. यह इसलिए किया गया है जिससे यह पक्का हो सके कि यह स्टेशन इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने के भारत के लंबे समय के लक्ष्य से मेल खाता है.

कितनी आई लागत?

सितंबर 2024 में क्रेंद्रीय कैबिनेट ने स्टेशन के पहले हिस्से को बनाने और अंतरिक्ष में भेजने की मंजूरी दे दी जिसका नाम BAS-01 है और यह स्टेशन का आधार होगा. इसे 2028 तक अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य रखा गया है. इसके जरूरी इंजीनियरिंग का काम और छोटे-छोटे तकनीकी हिस्से बनाने का काम अच्छी तरह से चल रहा है. सितंबर 2024 में कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद कुल पैसा बढ़ाकर 20,193 करोड़ रुपए कर दिया गया है.

क्या है BAS-01?

ISRO BAS-01 के छोटे-छोटे हिस्सों को ऐसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से बना रहा है जो जरूरी है. ऐसा करने से यह पक्का हो जाएगा कि भारत का यह स्टेशन दूसरे देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के बनाए गए सिस्टम के साथ मिलकर काम कर सके. इस मतलब है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए साथ काम करने का अड्डा बना जाएगा.

गगनयान मिशन की खासियत

Gaganyaan Mission भारत का पहला मिशन होगा जिसमें इंसान को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा. इसकी लक्ष्य है कि इंसानों को धरती की निचली कक्षा तक सुरक्षित रूप से ले जाकर वापस लाना. अगर गगनयान मिशन कामयाब होता है तो यह अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की नींव रखेगा. इससे अंतरिक्ष में लगातार इंसानों की मौजूदगी के लिए जरूरी तकनीक भी तैयार होगी.

क्या है भविष्य की योजना?

Bhartiya Antariksha Station भारत की स्पेस एक्सप्लोरेशन की बड़ी योजना का हिस्सा है. इस योजना में भविष्य में चंद्रमा पर इंसान को भेजना भी शामिल है. इस स्टेशन के गगनयान मिशन के बाद का अगला जरूरी कदम माना जा रहा है. यह भारत के अंतरिक्ष विजन 2027 के साथ भी मेल खाता है जिसका लक्ष्य मानव अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ाना और चंद्रमा तक जाने की महत्वाकांक्षा को पूरा करना है.