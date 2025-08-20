NASA नहीं ISRO बना दुनिया की पहली पसंद, इन देशों की सैटेलाइट लॉन्च कर कमाए अरबों रुपए

ISRO News: पिछले कुछ सालों में ISRO और भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत तरक्की कर ली है. ISRO ने कई बड़े मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए हैं और सैटेलाइट लॉन्च में कई दूसरे देशों की भी मदद की है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूसरे देशों के सैटेलाइट लॉन्च करके इसरो ने कमाई कितनी की है? Indian Research Space Organization लाखों-करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों रुपए की कमाई की है. केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी है कि विदेशी सैटेलाइट से इसरो ने कितनी कमाई की है.

कितनी हुई कमाई?

जितेंद्र सिंह ने बताया है कि, ISRO ने पिछले 10 सालों में दूसरे देशों की सैटेलाइट लॉन्च करके 439 मिलियन डॉलर(लगभग 38,21,29,89,996 करोड़ रुपए)की कमाई की. लोकसभा में जवाब देते हुए सिंह ने कहा जनवरी 2015 से दिसंबर 2024 तक ISRO ने PSLV, LVM3 और SSLV जैसे रॉकेट से कुल 393 विदेशी सैटेलाइट और 3 भारतीय सैटेलाइट को लॉन्च किया है.

यह भी पढ़ें: Hubble Telescope: NASA के दूरबीन ने ली धूमकेतु की सबसे साफ तस्वीर, 2,09,000 km/h की रफ्तार से...

कितने देशों की सैटेलाइट हुई लॉन्च?

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, इसी समय में विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करके सरकार ने लगभग 143 मिलियन डॉलर और 272 मिलियन यूरो की विदेशी मुद्रा भी कमाई. इसके अलावा उन्होंने बताया कि साल 2014 से भारत ने अब तक कुल 34 देशों के लिए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं.

किस देश की कितनी सैटेलाइट लॉन्च?

इन विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में सबसे ज्यादा संख्या अमेरिका(232 सैटेलाइट्स)की है. इसके अलावा यूके के 83, सिंगापुर के 19, कनाडा के 8, कोरिया के 5 सैटेलाइलट लॉन्च किए. साथ ही लक्जमबर्ग, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, फिनलैंड और फ्रांस के 3 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा. स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जापान, इजरायल, स्पेन के 2 और ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रिया के 1-1 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया.

यह भी पढ़ें: NASA Probe: सूरज के बेहद नजदीक पहुंचा नासा का यान, 61 लाख किमी से ली ऐसी तस्वीरें कि...