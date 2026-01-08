Advertisement
Hindi Newsविज्ञानISRO: अंतरिक्ष में पेट्रोल पंप और मंदिर भेजेगा भारत, 12 जनवरी को लॉन्च करेगा DRDO का खास सैटेलाइट

ISRO: अंतरिक्ष में पेट्रोल पंप और 'मंदिर' भेजेगा भारत, 12 जनवरी को लॉन्च करेगा DRDO का खास सैटेलाइट

ISRO Launch 2026: भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ISRO 12 जनवरी 2026 को अपना एक खास रॉकेट PSLV-C62 लॉन्च करने जा रहा है. इस मिशन का मेन सैटेलाइट है अन्वेषा EOS-N1 जो धरती की बहुत ही बारीकी से निगरानी करेगा. 

 

Jan 08, 2026, 06:40 AM IST
ISRO: अंतरिक्ष में पेट्रोल पंप और 'मंदिर' भेजेगा भारत, 12 जनवरी को लॉन्च करेगा DRDO का खास सैटेलाइट

Science News in Hindi: भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ISRO 12 जनवरी की सुबह 10:17 बजे श्रीहरिकोटा से अपना रॉकेट PSLV-C62 लॉन्च करेगा. यह रॉकेट अपने साथ धरती पर नजर रखने वाला एक सैटेलाइट EOS-N1 ले जा रहा है. इसके साथ दुनिया के अलग-अलग देशों के 18 छोटे सैटेलाइट्स भी भेजे जा रहे हैं. इन सैटेलाइट्स में देश की सुरक्षा से जुड़ी तकनीक के साथ-साथ अंतरिक्ष में कला से जुड़े प्रयोग भी शामिल हैं. यह मिशन विज्ञान और नई खोजों के क्षेत्र में भारत को एक कदम और आगे लेकर जाएगा. 

क्या है मिशन का मुख्य हिस्सा?
इस पूरे मिशन का मुख्य हिस्सा है अन्वेषा (Anvesha) नाम का सैटेलाइट जिसे DRDO ने तैयार किया है. यह मुख्य रूप से सीमाओं की निगरान करेगा और दुश्मनों की छिपी हुई चीजों की खोज में मदद करेगा.  इसमें एक बहुत ही एडवांस कैमरा लगा है जो सिर्फ रंगों को ही नहीं देखता बल्कि ऐसी रोशनी और तरंगों को भी पकड़ लेता है जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकती. 

यह भी पढ़ें: 10 जनवरी की रात आसमान में होगा चमत्कार, धरती के इतने करीब आएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह

अंतरिक्ष का पेट्रोल पंप
बेंगलुरु की एक कंपनी ऑर्बिटएड एयरोस्पेस ने एक छोटा सैटेलाइट बनाया है जिसका नाम आयुलसैट है. यह भारत का पहला ऐसा प्रयोग है जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट में ईंधन भरने की तकनीक दिखाएगा. जैसे हम लंबी यात्रा के दौरान रास्ते में कार में तेल भरवाते हैं वैसे ही इस तकनीक से सैटेलाइट्स में दोबारा ईंधन भरा जा सकेगा. 

अंतरिक्ष में लगेगा स्मार्ट कैमरा
हैदराबाद की दो नई कंपनियों ने मिलकर MOI-1 नाम का एक छोटा सैटेलाइट बनाया है जिसका वजन 14 किलो है. इस सैटेलाइट में अपना खुद का AI लगा हुआ है. आमतौर पर सैटेलाइट फोटो खींचकर जमीन पर भेजते हैं जिसे कंप्यूटर्स चेक करते हैं लेकिन यह सैटेलाइट अंतरिक्ष में ही फोटोज की जांच कर सकेगा. साथ ही यह किसी आपदा की भी तुरंत जानकारी दे सकता है. 

भारत और मॉरीशस की दोस्ती
IMJS प्रोजेक्ट भारत और मॉरीशस के बीच दोस्ती का नतीजा है. यह IJMS सैटेलाइट समुद्र और आसपास के इलाकों की निगरानी करने में मदद करेगा. यह मिशन याद दिलाता है कि अंतरिक्ष में किसी भी तरह की कोई सीमाएं नहीं होती. यहां तकनीक और ज्ञान को एक-दूसरे के साथ साझा किया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: विज्ञान या भगवान...किसने बनाया ब्रह्मांड? स्टीफन हॉकिंग के बयान से फिर छिड़ी बहस

क्या अंतरिक्ष में मंदिर हो सकता है?
इस मिशन में विज्ञान के साथ-साथ एक अनोखा प्रयोग भी किया जा रहा है जिसे ऑर्बिटल टेंपल कहा गया है. यह एक बहुत ही छोटा और हल्का डिब्बे जैसा 250 ग्रान वजनी सैटेलाइट है जिस ब्राजील के एक कलाकार ने बनाया है. यह विज्ञान के लिए नहीं बल्कि सोच और संस्कृति के लिए है. यह एक अंतरिक्ष स्मारक की तरह है जिसमें लोग धरती से एक एंटीना के जरिए अपने प्रियजनों के नाम इस सैटेलाइट पर भेज सकते हैं. यह ऑर्बिटल टेंपल अगले 10 सालों तक अंतरिक्ष का चक्कर लगाएगा. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

