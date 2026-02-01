स्पेस का शांतिदूत भारत! मिसाइल नहीं...रोटी-कपड़ा और मकान के लिए किया अंतरिक्ष का इस्तेमाल

ISRO: वाराणसी के BHU में हाल ही में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया. यहां अचिंत्य और विज्ञान गंगा मैगजीन के अंकों का विमोचन हुआ. इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट इसरो के पूर्व अध्यक्ष ए.एस.किरण कुमार थे. उन्होंने बताया कि भारत अंतरिक्ष की दुनिया में यहां तक कैसे पहुंचा और इसमें महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का कितना बड़ा हाथ था. किरण कुमार ने बताया कि, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस के बीच स्पेस रेस चल रही थी तब भारत को आजाद हुए केवल 10 साल का समय ही हुआ था.

विक्रम साराभाई के योगदान को किया याद

उस समय विक्रम साराभाई ने भारत को तकनीक से जोड़ा. उन्होंने कहा कि, दुनिया के बाकी देशों ने अंतरिक्ष तकनीक का इस्तेमाल ज्यादातर सेना के लिए किया लेकिन भारत ने इसका इस्तेमाल खेती, मौसम की जानकारी, मछली पालन और दूरसंचार (Telecommunication) जैसे कामों के लिए किया.

ISRO की बड़ी उपलब्धियां

पूर्व इसरो चीफ ने बताया कि कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी ने हम सभी की जिंदगी आसान बना दी है. NASA की मदद से सिर्फ 1 साल के अंदर 2,400 गांवों तक टीवी सिग्नल पहुंचाए गए. आज हम दूर बैठे लोगों से जो फोन पर बात कर पाते हैं वह ISRO की मेहनत का नतीजा है. 1999 से ही इसरो सैटेलाइट की मदद से मछुआरों को यह बताता है कि किस जगह मछलियां मिलेंगी.

मौसम का पहले से पता चलना

सैटेलाइट की मदद से अब तूफान आने का पता 3-4 दिन पहले ही चल जाता है. इससे समय रहते लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाकर उनका जान बचाई जा रही है. 2008 में चंद्रयान-1 ने ही पहली बार चांद पर पानी खोजा था. 2023 में चंद्रयान ने चांद के साउथ पोल पर उतरकर कमाल कर दिया जहां आज तक कोई नहीं गया.

BHU और इसरो के साथ कि किया याद

किरण कुमार ने इसरो की सफलता का राज बताते हुए कहा कि, हमें न केवल अपनी बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए. उन्होंने चंद्रयान-2 की असफलता से सीखकर चंद्रयान-3 को सफल बनाने का उदाहरण दिया. इस कार्यक्र में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. अंत में संदेश दिया गया कि, भारत की अंतरिक्ष यात्रा शांति और विकास का प्रतीक है और नई पीढ़ी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए.