Gaganyaan Mission: क्या 2027 तक भारत रच पाएगा इतिहास, ISRO अध्यक्ष ने बताया- '90% तक काम पूरा'

Science News in Hindi: ISRO प्रमुख वी.नाराणयनन के गुरुवार को बताया कि, भारत का अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने वाला मिशन Gaganyaan बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है. इसका लगभग 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. गगनयान भारत का पहला मिशन है जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा जाएगा. V.Narayanan ने बताया कि इसमें कई सारी नई तकनीकें शामिल हैं जैसे- रॉकेट को इंसानों के लिए सुरक्षित बनाना, स्पेस में रहने वाले मॉड्यूल को बनाना, एस्ट्रोनॉट्स के लिए सुरक्षा और कंट्रोल सिस्टम बनाना, एमरजेंसी में यात्रियों को बाहर निकालना, पैराशूट सिस्टम भी शामिल है.

कब होना है सम्मेलन?

ISRO प्रमुख यह सारी जानकारी पत्रकारों को खास मौके पर दे रहे थे. वह उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन(ESTIC-2025)को बढ़ावा देने के लिए बात कर रहे थे. यह सम्मेलन नई दिल्ली में 3 से 5 नवंबर तक होना है. उन्होंने आगे कहा, अब हमें अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने से पहले 3 बार बिना इंसानों के टेस्ट उड़ानें पूरी करनी होंगी जिस पर हम काम कर रहे हैं. पहली उड़ान में व्योममित्र नाम की महिला रोबोट जाएगी.

कब हुआ था पहला ड्रॉप टेस्ट?

24 अगस्त 2025 को ISRO ने एक बहुत ही जरूरी टेस्ट पूरा किया. यह टेस्ट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किया गया जिसे 'पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण' भी कहते हैं. ISRO ने बताया कि, इस टेस्ट में उन्होंने Gaganyaan के लिए बनाए गए पैराशूट सिस्टम को परखा जो अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर वापस लेकर आते समय काम आता है. इस टेस्ट में साबित हो गया कि यह पैराशूट सिस्टम सुरक्षित रूप से धीमा करके नीचे उतार सकता है.

टेस्ट में कुल कितने पैराशूट थे?

ISRO अध्यक्ष ने बताया, Gaganyaan मिशन के लिए हमने एक खास Air Drop Test किया. उन्होंने आगे समझाया, जब अंतरिक्ष से पूरा कैप्सूल वापस धरती पर आता है तो उसे पानी में सही जगह और सही रफ्तार से उतारने के लिए लगभग 9 पैराशूट को एक साथ काम करना होता है. इसलिए हमने एक नकली कैप्लूस को हेलीकॉप्टर की मदद से उठाया और उसे जमीन से करीब 3 किमी ऊपर ले गए. इसके बाद 9 पैराशूटों का इस्तेमाल करके हमने इसे सफलतापूर्वक नीचे पानी में उतार दिया.