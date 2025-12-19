Gaganyaan: रॉकेट में आई खराबी तब भी सुरक्षित रहेंगे अंतरिक्ष यात्री, ISRO ने तैयार किया नया सुरक्षा कवच

ISRO News: भारत अपने गगनयान मिशन के बहुत ही करीब पहुंच गया है. यह भारतीय स्पेस एजेंसी का वह सपना है जिसमें इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा. गगनयान का पहला बिना इंसानों वाला मिशन तैयार होने वाला है. इसकी सभी मशीनों को जोड़ने का काम आखिरी दौर में है. ISRO ने अंतरिक्ष भेजने वाले रॉकेट और उसके सभी जरूरी हिस्सों का परीक्षण कर लिया है. यह टेस्ट इसलिए किया गया जिससे यह पक्का हो सके कि रॉकेट पूरी तरह सुरक्षित है. इसके लिए HLVM3 नाम का एक ताकतवर रॉकेट तैयार किया गया है जो सुरक्षा के ऊंचे मानकों पर खरा उतरा है.

कई बार की गई जांच

इसके साथ ही रॉकेट को चलाने वाले इंजन की जमाीन पर कई बार जांच की गई और वह सही पाया गया है. अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनी मशीनों के नतीजे भी बहुत अच्छे आए हैं. इसकी मुख्य बातें हैं- अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रखने वाले सिस्टम का काम पूरा हो गया और जब अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौटेंगे तो उन्हें सुरक्षित उतारने के लिए खास पैराशूट बनाए गए हैं जिसका टेस्ट सफल रहा है.

रॉकेट में खराबी आने पर क्या होगा?

अगर रॉकेट में कोई खराबी आती है तो एस्ट्रोनॉट्स को बचाने कि लिए खास सिस्टम बनाया गया है जिसे क्रू एस्केप सिस्टम कहते हैं. इसका कई बार टेस्ट किया गया और पाया गया कि यह सिस्टम मुश्किल समय में यात्रियों को रॉकेट से सुरक्षित दूर ले जाने में पूरी तरह सक्षम है. इमरजेंसी की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने वाली मशीन का टेस्ट सफल रहा है.

अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा की पूरी तैयारी

वैज्ञानिकों ने रॉकेट को चलाने वाले इंजन की कई बार जांच की और वह बिल्कुल सही काम कर रहा है. अगर रॉकेट में उड़ान के दौरान खराबी आती है तो एस्ट्रोनॉट्स की जान बचाने के लिए एक एस्केप सिस्टम बनाया गया है जो मुसीबत के समय यात्रियों वाले हिस्से को रॉकेट से तेजी से खींचकर दूर ले जाएगा. इसके अलावा ISRO भारत में ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जिससे अंतरिक्ष यान के अंदर का माहौल रहने लायक बना रहे.

कब भरेगा अपनी पहली उड़ान?

भारत की योजना है कि साल 2027-28 तक पहली बार इंसानों को अंतरिक्ष में पहुंचा दिया जाए. यह भारत के लिए बड़ी कामयाबी होगी क्योंकि इसके बाद भारत 2035 तक अंतरिक्ष में अपना खुद का स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है. हालांकि, अभी कुछ चुनौतियां बाकी हैं जैसे कि, अंतरिक्ष यात्रियों के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को और बेहतर बनाना. लेकिन, ISRO की ये नई तैयारियां दिखाती हैं कि भारत अब स्पेस की दुनिया में किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है.