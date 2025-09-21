Gaganyaan Mission: शुभांशु शुक्ला की सलाह पर चेंज हो रही है प्लानिंग, इस तारीख को होगा लॉन्च
विज्ञान

ISRO Gaganyaan Mission: इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र में गगनयान मिशन के लिए जरूरी तकनीकी काम और डिजाइन को बेहतर बनाने पर काम चल रहा है. गगनयान का पहला मिशन G-1 दिसंबर में लॉन्च करने की तय सम-सीमा पर है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 21, 2025, 07:21 AM IST
Shubhanshu Shukla: ISRO Gaganyaan Mission प्रोग्राम लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है. हाल ही में हुए अंतरिक्ष मिशनों से मिले नए अनुभवों के आधार पर, ग्रुप कैप्टन शुशांशु शुक्ला के सुझावों के अनुसार इसके डिजाइन और ट्रेनिंग में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं. ISRO अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र में शुभांशु शुक्ला के इन सुझावों को शामिल कर रहा है. इससे यान के सिस्टम और अंतरिक्ष यात्रियों की तैयारी को और भी बेहतर बनाया जा सकेगा. इन बदलावों से ये पक्का होगा कि गगनयान मिशन में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशनों से मिले सबसे नए ऑपरेशनल अनुभवों का इस्तेमाल हो. 

क्या कर रहे हैं गगनयान के अंतरिक्ष यात्री?
इस समय गगनयान मिशन के सभी एस्ट्रोनॉट्स हाल ही में हुए Axiom-4 मिशन की तकनीकी जानकारी पर चर्चा में व्यस्त हैं. यह चर्चा मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र में रही है जहां मिशन से जुड़े लोग मिले हुए अनुभवों को इकट्ठा कर रहे हैं जिससे भविष्य और मिशन की योजनाओं को बेहतर बनाया जा सके. Gaganyaan का पहला मिशन G-1 दिसंबर में लॉन्च करने की तय सीमा पर है. 

कैसे डिजाइन हो रहा है गगगनयान मिशन?
ISRO के मुताबिक, गगनयान जी-1 मिशन और उसे बाद होने वाली मानवयुक्त उड़ान दोनों के लिए मिशन के डिजाइन और एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के मिशन से मिले इनपुट के हिसाब से बदला जा रहा है. फिलहाल, अंतरिक्ष यात्री लगातार शारीरिक और मेडिकल जांच करवा रहे हैं और उन्हें तकनीकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि वह फिट और तैयार रहें.

क्या है ISRO का अपडेट?
Gaganyaan G-1 की सभी तैयारियां तय समय के हिसाब से ही चल रही हैं और अभी तक लॉन्च होने की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है. मिशन की तैयारियों के साथ-साथ अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और पी. बालकृष्णन नायर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस 2025 के लिए सिडनी जा रहे हैं. यह दिखाता है कि भारत दुनिया भर के अंतरिक्ष समुदाय के साथ मिलकर काम कर रहा है.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

;