/अगर समुद्र में पलटा गगनयान तो क्या होगा? ISRO ने कर लिया इसका भी सफल टेस्ट, जानिए कैसे बचेगी अंतरिक्ष यात्रियों की जान

ISRO Gaganyaan Mission: भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान को लेकर जोरों पर तैयारियां कर रहा है. अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में ले जाने और सुरक्षित धरती पर वापस लाने के लिए ISRO खास तैयारियां कर रहा है. इसी क्रम में भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को वापस सुरक्षित धरती पर कैसा लाया जाएगा, इस राह में बड़ी सफलता मिली है. अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने के बाद जब भारत का गगनयान मिशन वापस धरती पर आएगा, तो उसकी लैंडिंग समंदर की लहरों के बीच होगी. लेकिन जरा सोचिए, अगर समंदर में गिरते ही यह स्पेस कैप्सूल लहरों के थपेड़ों से उल्टा हो गया तो क्या होगा? क्या अंदर बैठे हमारे जांबाज अंतरिक्ष यात्री फंस जाएंगे? इस खौफनाक मंजर को सोचते ही रूप कांप जाती है. लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है. ISRO ने इसका तोड़ पहले ही निकाल लिया है.