/अगर समुद्र में पलटा गगनयान तो क्या होगा? ISRO ने कर लिया इसका भी सफल टेस्ट, जानिए कैसे बचेगी अंतरिक्ष यात्रियों की जान

ISRO Gaganyaan Mission: भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान को लेकर जोरों पर तैयारियां कर रहा है. अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में ले जाने और सुरक्षित धरती पर वापस लाने के लिए ISRO खास तैयारियां कर रहा है. इसी क्रम में भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को वापस सुरक्षित धरती पर कैसा लाया जाएगा, इस राह में बड़ी सफलता मिली है. अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने के बाद जब भारत का गगनयान मिशन वापस धरती पर आएगा, तो उसकी लैंडिंग समंदर की लहरों के बीच होगी. लेकिन जरा सोचिए, अगर समंदर में गिरते ही यह स्पेस कैप्सूल लहरों के थपेड़ों से उल्टा हो गया तो क्या होगा? क्या अंदर बैठे हमारे जांबाज अंतरिक्ष यात्री फंस जाएंगे? इस खौफनाक मंजर को सोचते ही रूप कांप जाती है. लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है. ISRO ने इसका तोड़ पहले ही निकाल लिया है.
इसरो ने एक ऐसा टेस्ट किया है, जो यह पक्का करेगा कि समंदर कितना भी बेकाबू क्यों न हो, हमारे एस्ट्रोनॉट्स बाल-बाल बच जाएंगे. आइए जानते हैं क्या है इसरो का यह नया 'सुरक्षा कवच', जो अंतरिक्ष यात्रियों की समंदर में रक्षा करेगा...
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO ने गगनयान के क्रू मॉड्यूल के तीन सबसे जरूरी टेस्ट पास कर लिए हैं. 12 जुलाई को हुई इस कामयाबी के बाद भारत का यह ऐतिहासिक मिशन लॉन्चिंग के और भी करीब पहुंच गया है.
क्रू मॉड्यूल गगनयान का वह मेन कैप्सूल यानी केबिन है, जिसके अंदर बैठकर भारतीय एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे और सुरक्षित धरती पर वापस लौटेंगे. किसी भी स्पेस मिशन में यह सबसे जरूरी हिस्सा होता है.
Crew Module Uprighting System (CMUS) is… pic.twitter.com/Wipj74iKBY
ISRO (ISROSpaceflight) July 12, 2026
अब सरल शब्दों में समझते हैं कि ISRO ने कौन से 3 टेस्ट किए हैं और ये हमारे एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित रखने के लिए क्यों जरूरी हैं-
गगनयान मिशन के आखिरी चरण में, एस्ट्रोनॉट्स का यह कैप्सूल पैराशूट के जरिए समंदर में लैंड करेगा. लेकिन समंदर की तेज लहरें कैप्सूल को पलट सकती हैं, जिससे एस्ट्रोनॉट्स का बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है. इसके लिए ISRO ने क्रू मॉड्यूल अपराइटिंग सिस्टम तैयार किया है. यह एक तरह के गुब्बारा है, जो हाई-प्रेशर गैस से तुरंत फूल जाते हैं. टेस्ट के दौरान ये गुब्बारे तय समय में बिल्कुल सही तरीके से फूले, जो यह तय करता है कि समंदर में गिरने के बाद भी कैप्सूल हमेशा सीधा खड़ा रहेगा.
अंतरिक्ष के सफर के दौरान क्रू मॉड्यूल के साथ एक सर्विस मॉड्यूल भी जुड़ा होता है, जो बिजली और ऑक्सीजन की सप्लाई करता है. इन दोनों को जोड़ने वाले तार को अम्बिलिकल कहते हैं. वापसी में धरती के वायुमंडल में फिर से एंट्री करने से पहले इस तार का साफ-सुथरे तरीके से कटना बहुत ही जरूरी होता है. अगर यह फंसा रह जाए, तो बड़ा हादसा हो सकता है. ISRO ने इसके अलग होने का टेस्ट किया, जो पूरी तरह सफल रहा.
अंतरिक्ष से आते समय जब कैप्सूल धरती पर लौट रहा होगा, तो पैराशूट खुलने से पहले उसके ऊपर लगे कवर को छोटे धमाकों के जरिए हवा में उड़ा दिया जाता है. इस धमाके से कैप्सूल पर बहुत तेज झटका लगता है. ISRO के इंजीनियरों ने लैब में इस झटके से 1.75 गुना ज्यादा प्रेशर डालकर कैप्सूल की मजबूती को टेस्ट किया गया. यह कैप्सूल इस कड़े इम्तिहान में भी पास हो गया और इसकी बनावट पर कोई आंच नहीं आई.