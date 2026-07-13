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अगर समुद्र में पलटा गगनयान तो क्या होगा? ISRO ने कर लिया इसका भी सफल टेस्ट, जानिए कैसे बचेगी अंतरिक्ष यात्रियों की जान

Gaganyaan Crew Module Test: भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान को लेकर अच्छी खबर आई है. इसरो ने गगनयान के क्रू मॉड्यूल के 3 सबसे कड़े टेस्ट पास कर लिए हैं. इनमें से सबसे बड़ा टेस्ट उस डर को लेकर था, जो मिशन के आखिरी पलों में वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा सताता है, वापसी में सुरक्षित लैंडिग का. जिसे इसरो ने पास कर लिया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 13, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 03:34 PM IST
अगर समुद्र में पलटा गगनयान तो क्या होगा? ISRO ने कर लिया इसका भी सफल टेस्ट, जानिए कैसे बचेगी अंतरिक्ष यात्रियों की जान

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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