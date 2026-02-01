Advertisement
रॉकेट में कोई रिस्क नहीं... ISRO अध्यक्ष बोले- 'गगनयान के लिए चाहिए 100 में से 100 नंबर'

ISRO News: भारत अब अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने की तैयारी कर रहा है. ISRO के अध्यक्ष ने बताया कि 2027 में भारत का खास गगनयान मिशन शुरू होगा. इस मिशन का मकसद 3 लोगों को अंतरिक्ष में भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना है.

 

Feb 01, 2026, 06:50 AM IST
ISRO Gaganyaan: इसरो अध्यक्ष वी.नाराणयनन ने बताया है कि भारत अपने गगनयान मिशन की तैयारी तेजी से कर रहा है. साल 2027 में पहला मानवरहित रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा जाएगा. यह मिशन भारत के लिए बहुत ही खास है क्योंकि इसके जरिए भारत पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजेगा. गगनयान मिशन में 3 लोगों की एक टीम को 3 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और फिर उन्हें सुरक्षित रूप से धरती पर वापस लाया जाएगा. अभी इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम है. 

गगनयान मिशन की तैयारी और सुरक्षा
ISRO अध्यक्ष ने बताया कि, इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने का मुख्य मिशन 2027 में शुरू होगा. असली मिशन से पहले इसरो 3 बार बिना इंसानों वाले रॉकेट भेजकर टेस्टिंग करेगा. अभी पहले टेस्टिंग वाले रॉकेट पर काम चल रहा है. उन्होंने कहा कि, अंतरिक्ष यात्रियों की जान बचाना सबसे जरूरी है. इसलिए वैज्ञानिक हर चीज की बारीकी से जांच कर रहे हैं. 

रॉकेट को मिलेंगे कितने नंबर
इसरो का कहना है कि वे धीरे-धीरे और पूरी सावधानी के साथ काम कर रहे हैं जिससे भारत का यह मिशन पूरी तरह सफल हो सके. रॉकेट के मामले में ISRO किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता. अध्यक्ष का कहना है कि  हमें रॉकेट सिस्टम में 100 में से 100 नंबर लाने होंगे जिससे यह पूरी तरह परफेक्ट हो. 

मिशन को सफल बनाने की कोशिश
इसरो के अध्यक्ष ने मिशन की सफलता और पुरानी कमियों को सुधारने के बार में कुछ बातें कहीं. उन्होंने कहा कि, 'हमारा पूरा ध्यान गगनयान को सफल बनाने पर है और हम चाहते हैं कि यह काम सबसे अच्छे तरीके से पूरा हो और हम उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं'.

PSLV C-62 की समस्या
12 जनवरी को जब PSLV C-62 रॉकेट छोड़ा गया था तो उसके तीसरे हिस्से में कुछ खराबी आ गई थी. वैज्ञानिक अब इस बात की गहराई से जांच कर रहे हैं कि वह खराबी क्यों आई थी. वे हर छोटी चीज को समझ रहे हैं जिससे अगली बार सब कुछ बिल्कुल ठीक रहे. इसरो पुरानी गलतियों से सीख रहा है और यह पक्का कर रहा है कि आने वाले बड़े मिशन में कोई गलती न हो. 

