चांद के 440 करोड़ साल पुराने राज से उठा पर्दा! ISRO और IIT के वैज्ञानिकों ने सुलझाई अनसुलझी पहेली, अब 'चंद्रयान-4' रचेगा नया इतिहास

Moon Mystery Uncovered: अंतरिक्ष की रेस में भारत अब सिर्फ दौड़ नहीं रहा, बल्कि दुनिया को रास्ता भी दिखा रहा है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), इसरो (ISRO) और फिजिकल रिसर्च लैबोरेट्री (PRL) के वैज्ञानिकों ने चांद के दक्षिणी ध्रुव (South Pole) के पास की मिट्टी और चट्टानों का बारीकी से अध्ययन किया है. इस रिसर्च में पता चला है कि चांद का जन्म कैसे हुआ और शुरुआती करोड़ों सालों में वहां क्या हलचल हुई थी. यह खोज न केवल हमें चांद के जन्म की कहानी बताएगी, बल्कि भारत के आने वाले चंद्रयान-4 (Chandrayaan-4) मिशन के लिए सबसे बड़ा 'गेम चेंजर' भी साबित होने वाली है.

क्या है वो 4.4 अरब साल पुरानी मिस्ट्री?

वैज्ञानिकों ने चांद के मैग्मा ओशन (Magma Ocean) थ्योरी से जुड़े नए सबूत खोजे हैं. माना जाता है कि अरबों साल पहले चांद पूरी तरह से पिघले हुए लावे का एक समंदर था. जैसे-जैसे यह ठंडा हुआ, इसकी परतें बनती गईं. भारतीय टीम ने चांद की मिट्टी और चट्टानों के केमिकल एनालिसिस से यह पता लगाया है कि इसकी ऊपरी परत (Crust) कैसे बनी और वहां कौन-कौन से खनिज (Minerals) दबे हुए हैं. यह खोज बताती है कि चांद की सतह के नीचे आज भी कई ऐसे तत्व मौजूद हैं, जो भविष्य में इंसानी बस्तियों के काम आ सकते हैं.

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चंद्रयान-4 के लिए क्यों है यह 'संजीवनी'?

इस खोज का सबसे सीधा फायदा भारत के अगले मून मिशन, चंद्रयान-4 को मिलेगा. चंद्रयान-4 कोई साधारण मिशन नहीं है. इसका मकसद चांद की मिट्टी को धरती पर वापस लाना (Sample Return Mission) है. अब इस नई रिसर्च से ISRO को यह तय करने में मदद मिलेगी कि चांद के किस हिस्से से मिट्टी उठाना सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा. वैज्ञानिकों को अब पता है कि चांद पर पानी के अलावा और कौन से कीमती संसाधन छिपे हैं. साथ ही मिट्टी के रासायनिक गुणों की पहले से जानकारी होने से लैंडर और रोवर को उसी हिसाब से डिजाइन किया जा सकेगा.

IIT, ISRO और PRL की जुगलबंदी

इस रिसर्च में IIT के मेधावी दिमाग, ISRO का अनुभव और PRL की लैब टेक्नोलॉजी ने मिलकर काम किया है. वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 से मिले डेटा का भी गहराई से अध्ययन किया. उन्होंने पाया कि चांद के दक्षिणी ध्रुव (South Pole) के पास की चट्टानें उम्मीद से कहीं ज्यादा पुरानी और रहस्यमयी हैं.

दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान

अभी तक नासा (NASA) और रूस की अंतरिक्ष एजेंसियां ही चांद के नमूनों पर सबसे ज्यादा पकड़ रखती थीं, लेकिन भारत की इस ताजा रिसर्च ने साबित कर दिया है कि डेटा का एनालिसिस (Analysis) करने में भारतीय वैज्ञानिक किसी से कम नहीं हैं. विदेशी मीडिया में भी इस खोज की चर्चा है, क्योंकि यह चांद पर आने वाले समय में बनने वाले 'बेस कैंप' के लिए नक्शा तैयार करने जैसा है.

चंद्रयान-3 के डेटा ने कैसे की मदद?

इस बड़ी खोज के पीछे चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) के प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर से मिले डेटा का हाथ है. रोवर ने चांद की मिट्टी (Regolith) में जिन रसायनों का पता लगाया था, उन्होंने इस थ्योरी को पुख्ता किया है कि चांद का निर्माण किसी बहुत बड़े टकराव (Giant Impact) के बाद हुआ था.

क्या चांद पर कभी पानी का 'भंडार' था?

इस स्टडी से यह संकेत भी मिले हैं कि जब चांद का मैग्मा ठंडा हो रहा था, तब वहां वाष्पशील तत्व (जैसे पानी के कण) भी मौजूद रहे होंगे. अगर चंद्रयान-4 इन नमूनों को लेकर वापस आता है, तो यह इंसानी बस्तियां बसाने की दिशा में सबसे बड़ी खोज होगी. यह स्टडी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जमे हुए पानी (Ice) के स्रोतों को समझने में भी मदद करेगी.

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