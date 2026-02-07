ISRO: अब चांद पर नहीं भटकेंगे भारतीय रोवर, रिसर्चर ने तैयार किया 'शिव शक्ति पॉइंट' का 3D मैप

Sciecne News: जर्मनी में रहने वाले भारतीय वैज्ञानिक ने चांद के उस हिस्से का एक शानदार 3D मैप बनाया है जहां भारत का चंद्रयान-3 उतरा था जिसे शिव शक्ति प्वाइंट कहते हैं. उन्होंने यह नक्शा उन तस्वीरों की मदद से बनाया जो इंटरनेट पर सभी के लिए मौजूद है. इससे पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति खुले डेटा का इस्तेमाल करके चांद की जमीन को बेहतर तरीके से समझ सकता है. चंद्र तुंगथुर्थी ने इस नक्शे को बनाने के लिए चंद्रयान-2 के कैमरे द्वारा ली गई तस्वीरों का इस्तेमाल किया.

तस्वीरों में क्या नजर आया?

इस नए 3D नक्शे में चांद की सतह बहुत साफ दिखाई देती है. यह इतना सटीक है कि इसमें चांद के दक्षिणी ध्रुव (South Pole) के पास की जमीन का कोना-कोना बारीकी से देखा जा सकता है. इसका मतलब है कि फोटो बहुत ही साफ और हाई क्वालिटी है. इसे 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से LVM3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था.

चंद्रयान-3 की खोज

वैज्ञानिक तुंगाथुर्थी ने बताया कि चांद की साधारण फोटो के मुकाबले 3D मैप विज्ञान के लिए ज्यादा जरूरी है. यह सिर्फ दिखाता है कि चांद की सतह ऊपर से कैसी दिखती है. इसके अलावा यह बताता है कि सतह असल में कैसे ही और इसमें वहां के गड्ढों की गहराई, ढलान और ऊंची-नीची चट्टानों का सही पता चलता है.

चांद का 3D नक्शा कैसे बना?

जब चंद्रयान-2 चांद के चक्कर लगा रहा था तो उसने एक ही जगह की फोटो अलग-अलग कोनों से खींची. एक चक्कर के दौरान कैमरा थोड़ा कम झुका हुआ था और दूसरे चक्कर में वह ज्यादा झुक गया जिससे एक ही जगह की कई तिरछी तस्वीरें मिल गईं. वैज्ञानिकों ने एक खास तरीके का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जिसने इन तस्वीरों को आपस में जोड़ दिया जिससे चांद की सतह का 3D मैप बन गया.

यह मिशन क्यों जरूरी है?

इस खोज का फायदा भारत को आने वाले चांद मिशनों को मिलेगा. भारत अब चंद्रयान-4 की तैयारी कर रहा है जिसका काम चांद की मिट्टी और पत्थरों के सैंपल इकट्ठा करके उन्हें वापस धरती पर लाना है. यह बहुत मुश्किल काम है और इसके लिए चांद की जमीन की पूरी जानकारी का होना बहुत जरूरी है.

3D मैप कैसे मदद करेगा?

इससे वैज्ञानिक यह देख पाएंगे कि चांद की जमीन असल में सपाट है या नहीं. यह नक्शा 30 सेंटीमीचर जितने छोटे पत्थरों या चट्टानों को भी दिखा सकता है जो लैंडिंग के समय खतरा बन सकते हैं. इससे यह पता चलेगा कि जमीन कितनी ढलान वाली है और अगर ढलान ज्यादा हुई तो उतरते समय लैंडर पलट सकता है. इसलिए, यह नक्शा सुरक्षित लैंडिंग में मदद करेगा.

भविष्य के मिशन में कैसे मदद करेगा?

यह नक्शा देखने में मदद करता है कि जहां यान उतरेगा वहां से मिट्टी के सैंपल लेने वाली जगह तक जाने का रास्ता सेफ है या नहीं. इससे रोवर के गड्ढों या पत्थरों में फंसने से बचाया जा सकेगा. जैसे-जैसे भारत चांद पर और बड़े मिशन भेजेगा तो इस तरह के बारीक नक्शे बहुत काम आएंगे. इससे यान को सुरक्षित उतारने और पूरे मिशन की सही योजना बनाने में बहुत मदद मिलेगी.