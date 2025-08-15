ISRO: भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा धरती से 78 गुना बड़ा ग्रह, नाम दिया 'एलियन प्लैनेट'
Advertisement
trendingNow12882125
Hindi Newsविज्ञान

ISRO: भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा धरती से 78 गुना बड़ा ग्रह, नाम दिया 'एलियन प्लैनेट'

Alien Planet: TOI-6038A B एक दुर्लभ प्रकार है जो नेपच्यून जैसे ग्रहों और गैस दानवों के बीच स्थित है. इसे लेकर भारतीय वैज्ञानिकों ने खोज की है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 15, 2025, 01:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ISRO: भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा धरती से 78 गुना बड़ा ग्रह, नाम दिया 'एलियन प्लैनेट'

Science News in Hindi: अहमदाबाद की प्रयोगशाला, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला(PRL)के वैज्ञानिकों ने हमारे सौरमंडल के बाहर एक ग्रह की खोज की है. ISRO ने बताया कि इस पूरी खोज की जानकारी Astronomical Journal में छपी है. इस ग्रह का नाम TOI-6038A b है जो धरती के मुकाबले बहुत बड़ा है. इसे उप-शनि(Sub-Saturn)आकार का ग्रह बताया गया है. इस खोजे गए ग्रह का वजन धरती से 78.5 गुना और आकार 6.41 गुना ज्यादा है. यह ग्रह एक बड़ी दोहरे तारे वाली सिस्टम(Binary System)में मौजूद है. 

किसकी परिक्रमा करता है?
TOI-6038A B नाम का ये ग्रह अपने तारे के चारों तरफ घूम रहा है जो कि हमारे सूरज से ज्यादा गर्म और चमकदार है. यह तारा धातु से भरपूर है और इसे F-Type का तारा कहते हैं. यह ग्रह अपने तारे का एक चक्कर 5.83 दिनों में पूरा कर लेता है. यह बहुत ही दुर्लभ तरह तरह का ग्रह है जो हमारे सौरमंडल में नहीं पाया जाता है. 

यह भी पढ़ें: Alien in Space: धरती पर एक फिल्म आई, उधर तारों के बीच दांत निकालकर डराने लगा 'एलियन'!

किस तकनीक से हुई इसकी खोज?
ISRO ने अपने बयान में बताया, यह ग्रह Mount Abu की PRL वेधशाला में 2.5 मीटर की दूरबीन और एक खास डिवाइस पारस-2 स्पेक्ट्रोग्राफ का इस्तेमाल करके खोजा गया है. ये इस दूरबीन से खोजा गया दूसरा ग्रह है. उन्होंने यह भी बताया कि पारस-1 और पारस-2 स्पेक्ट्रोग्राफ को मिलाकर यह 5वीं बार है जब कोई ब्रह्मग्रह खोजा गया है.

ग्रह की खोज में क्या-क्या मिला?
PRL के वैज्ञानिकों ने इस ग्रह की शुरुआती जांच में पाया कि इसके अंदर बहुत बड़ा कोर(चट्टानी हिस्सा)है जिसका वजन धरती का लगभग तीन-चौथाई है. ISRO का मानना है कि इस तारे की चमक की वजह से वैज्ञानिक इस ग्रह के वातावरण और घूमने के तरीके का अध्ययन कर सकते हैं.

 दो तारों के बीच की दूरी
यह ग्रह जिस प्रकार(F-Type)के तारे के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है वो बड़े 2 तारे वाले सिस्टम की हिस्सा है. इसमें दूसरा तारा K-Type का तारा है जिसका नाम TOI-6038B है. इन तारों के बीच की दूरी लगभग 3,217AU है.

यह भी पढ़ें: Google-NASA का बड़ा कदम...ISS पर AI डॉक्टर करेगा अंतरिक्ष यात्रियों का इलाज, अब 24/7 देखभाल

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Alien Planetalien planets

Trending news

संविधान की हत्या का पाप: पीएम मोदी ने लाल किले से सुनाया 1975 की इमरजेंसी का काला सच
PM Modi Emergency speech
संविधान की हत्या का पाप: पीएम मोदी ने लाल किले से सुनाया 1975 की इमरजेंसी का काला सच
तेज बारिश के बीच राहुल-खरगे ने कहां फहराया तिरंगा? वीडियो आया सामने.. झंडे को सलामी
Rahul Gandhi
तेज बारिश के बीच राहुल-खरगे ने कहां फहराया तिरंगा? वीडियो आया सामने.. झंडे को सलामी
बढ़ेगी मुश्किल या मिलेगी राहत? ट्रंप-पुतिन की मीटिंग के भारत के लिए क्या हैं मायने
Donald Trump
बढ़ेगी मुश्किल या मिलेगी राहत? ट्रंप-पुतिन की मीटिंग के भारत के लिए क्या हैं मायने
किश्तवाड़ में बादल फटने से 46 की मौत, पीएम मोदी ने CM अब्दुल्ला से बातकर जानकारी ली
Jammu and Kashmir
किश्तवाड़ में बादल फटने से 46 की मौत, पीएम मोदी ने CM अब्दुल्ला से बातकर जानकारी ली
किश्तवाड़ में फटा बादल तो हिंदू-मुस्लिमों ने पेश की एकता-इंसानियत की मिसाल
Kishtwar cloudburst
किश्तवाड़ में फटा बादल तो हिंदू-मुस्लिमों ने पेश की एकता-इंसानियत की मिसाल
भारत की प्रगति से कई शक्तियां खुश नहीं.. RSS के दत्तात्रेय होसबोले का किस पर निशाना?
Sarkaryavah Dattatreya
भारत की प्रगति से कई शक्तियां खुश नहीं.. RSS के दत्तात्रेय होसबोले का किस पर निशाना?
Video: किश्तवाड़ में बादल फटने से मची ऐसी तबाही, ग्राउंड रिपोर्ट जान कांप जाएगी रूह
Kishtwar cloudburst
Video: किश्तवाड़ में बादल फटने से मची ऐसी तबाही, ग्राउंड रिपोर्ट जान कांप जाएगी रूह
लाल किले पर दिखी 60 साल पुरानी 'राजसी जीप', 2 देशों के बीच दोस्ती की है मिसाल
wagoneer jeep
लाल किले पर दिखी 60 साल पुरानी 'राजसी जीप', 2 देशों के बीच दोस्ती की है मिसाल
पीएम मोदी ने क्यों कहा- 'सरकार फाइलों में नहीं, नागरिकों की लाइफ में होनी चाहिए
PM Modi
पीएम मोदी ने क्यों कहा- 'सरकार फाइलों में नहीं, नागरिकों की लाइफ में होनी चाहिए
परिश्रम में जो तपा है... लाल किले से PM मोदी ने ये कविता पढ़कर क्या बात कह दी?
Independence Day
परिश्रम में जो तपा है... लाल किले से PM मोदी ने ये कविता पढ़कर क्या बात कह दी?
;