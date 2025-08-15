ISRO: भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा धरती से 78 गुना बड़ा ग्रह, नाम दिया 'एलियन प्लैनेट'

Science News in Hindi: अहमदाबाद की प्रयोगशाला, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला(PRL)के वैज्ञानिकों ने हमारे सौरमंडल के बाहर एक ग्रह की खोज की है. ISRO ने बताया कि इस पूरी खोज की जानकारी Astronomical Journal में छपी है. इस ग्रह का नाम TOI-6038A b है जो धरती के मुकाबले बहुत बड़ा है. इसे उप-शनि(Sub-Saturn)आकार का ग्रह बताया गया है. इस खोजे गए ग्रह का वजन धरती से 78.5 गुना और आकार 6.41 गुना ज्यादा है. यह ग्रह एक बड़ी दोहरे तारे वाली सिस्टम(Binary System)में मौजूद है.

किसकी परिक्रमा करता है?

TOI-6038A B नाम का ये ग्रह अपने तारे के चारों तरफ घूम रहा है जो कि हमारे सूरज से ज्यादा गर्म और चमकदार है. यह तारा धातु से भरपूर है और इसे F-Type का तारा कहते हैं. यह ग्रह अपने तारे का एक चक्कर 5.83 दिनों में पूरा कर लेता है. यह बहुत ही दुर्लभ तरह तरह का ग्रह है जो हमारे सौरमंडल में नहीं पाया जाता है.

किस तकनीक से हुई इसकी खोज?

ISRO ने अपने बयान में बताया, यह ग्रह Mount Abu की PRL वेधशाला में 2.5 मीटर की दूरबीन और एक खास डिवाइस पारस-2 स्पेक्ट्रोग्राफ का इस्तेमाल करके खोजा गया है. ये इस दूरबीन से खोजा गया दूसरा ग्रह है. उन्होंने यह भी बताया कि पारस-1 और पारस-2 स्पेक्ट्रोग्राफ को मिलाकर यह 5वीं बार है जब कोई ब्रह्मग्रह खोजा गया है.

ग्रह की खोज में क्या-क्या मिला?

PRL के वैज्ञानिकों ने इस ग्रह की शुरुआती जांच में पाया कि इसके अंदर बहुत बड़ा कोर(चट्टानी हिस्सा)है जिसका वजन धरती का लगभग तीन-चौथाई है. ISRO का मानना है कि इस तारे की चमक की वजह से वैज्ञानिक इस ग्रह के वातावरण और घूमने के तरीके का अध्ययन कर सकते हैं.

दो तारों के बीच की दूरी

यह ग्रह जिस प्रकार(F-Type)के तारे के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है वो बड़े 2 तारे वाले सिस्टम की हिस्सा है. इसमें दूसरा तारा K-Type का तारा है जिसका नाम TOI-6038B है. इन तारों के बीच की दूरी लगभग 3,217AU है.

