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दो-तिहाई भारत पर छाए घने बादल, पर क्या हर जगह होगी मूसलाधार बारिश? ISRO के सैटेलाइट तस्वीरों ने वैज्ञानिकों को चौंकाया!

ISRO के INSAT-3DR सैटेलाइट की नई तस्वीरों ने सबको चौंका दिया है. देश का लगभग 70% हिस्सा मॉनसूनी बादलों की मोटी चादर से ढक गया है. उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर तक घने बादल छाए हैं, लेकिन क्या पूरे दो-तिहाई भारत में मूसलाधार बारिश होगी? जानिए मौसम वैज्ञानिकों का क्या कहना है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 19, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 01:37 PM IST
दो-तिहाई भारत पर छाए घने बादल, पर क्या हर जगह होगी मूसलाधार बारिश? ISRO के सैटेलाइट तस्वीरों ने वैज्ञानिकों को चौंकाया!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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