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ISRO की सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा मॉन्स्टर मानसून का रौद्र रूप! कई राज्यों में होगी भारी बारिश, IMD का बड़ा अलर्ट

Monsoon Update 2026: मौसम को लेकर ISRO के INSAT-3DR सैटेलाइट की नई तस्वीरों ने मौसम वैज्ञानिकों को अलर्ट कर दिया है. अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने विशाल मॉन्स्टर बादलों के चलते महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 06, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:54 AM IST
ISRO की सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा मॉन्स्टर मानसून का रौद्र रूप! कई राज्यों में होगी भारी बारिश, IMD का बड़ा अलर्ट
Image Credit: Image-IMDSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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