/ISRO की सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा मॉन्स्टर मानसून का रौद्र रूप! कई राज्यों में होगी भारी बारिश, IMD का बड़ा अलर्ट

ISRO Satellite Images: देश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO के सैटेलाइट से सामने आई नई तस्वीरों ने मौसम वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है. नई सैटेलाइट तस्वीरों में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर विशाल और घने बादलों का जमावड़ा दिखाई दे रहा है. इन मजबूत मौसम प्रणालियों के कारण से महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए कई इलाकों में तेज बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है.
INSAT-3DR ने नई तस्वीरें जारी की है. तस्वीरों में दिख रहा है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दोनों तरफ बादलों के बड़े और बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर सिस्टम बन गया है. ये सिस्टम इस समय महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में आफत की बारिश बरसा रहे हैं.
ISRO के सैटेलाइट से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें बादलों का ऊपरी हिस्सा बहुत ज्यादा सफेद और चमकीला दिखाई दे रहा है. जिसका मतलब होता है कि ये बादल बहुत ऊंचे, ठंडे और घने हैं. साइंस की दुनिया में इसे कम्युलोनिम्बस यानी टावर जैसे ऊंचे बादल कहते हैं. ये बादल इतने ताकतवर हैं कि कुछ ही घंटों में किसी भी इलाके को पानी-पानी कर सकते हैं.
पश्चिम भारत की बात की जाए, तो अरब सागर से उठने वाली तेज और नमी से भरी हवाएं सीधे महाराष्ट्र के तटों से टकरा रही हैं. समुद्र का तापमान गर्म होने के कारण इस सिस्टम को और ज्यादा सपोर्ट मिल जा रहा है. इसी कारण से मुंबई, कोंकण और आस-पास के इलाकों में तेज बारिश का दौर चल रहा है, जो लोगों को प्रभावित कर रहा है.
दूसरी ओर, पूर्वी भारत का भी मौसम बदल रहा है. बंगाल की खाड़ी में बना एक और शक्तिशाली सिस्टम तेजी से आगे बढ़ रहा है. सैटेलाइट इमेज के अनुसार, घने बादलों की एक बड़ी चादर ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को घेर रखा है. जैसे-जैसे यह सिस्टम जमीन की ओर बढ़ेगा, पश्चिम बंगाल के अलावा झारखंड, बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी भारी बारिश होने की संभावना है.
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. कुछ जगहों पर बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है.
हालांकि इस जोरदार बारिश से देश में पानी की कमी तो दूर हो रही है, लेकिन शहरों में बाढ़, पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और ट्रैफिक जाम का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है. मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है.