Ayodhya: ISRO सैटेलाइट ने अंतरिक्ष से ली राम मंदिर की तस्वीर, स्पेस से दुनिया ने देखा भारत का गौरव

Science News: IRS सैटेलाइट ने अयोध्या में बने राम मंदिर की एक बहुत ही खास तस्वीर ली है जिसमें मंदिर का अनोखा नजारा अंतरिक्ष से दिखता है. यह तस्वीर साल की शुरुआत में ली गई थी. यह मंदिर की खूबसूरत बनावट और बड़े आकार को दिखाती है. इससे यह भी पता चलता है कि भारत की अंतरिक्ष तकनीक कितनी बेहतर है कि वह खास स्थलों की भी फोटोज ले सकती है. राम मंदिर, जो भगवान राम की जन्मभूमि है, भारत के करोड़ों लोगों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक है. यह मंदिर पुरानी नागर शैली में बना है गुलाबी बलुआ पत्थर से तैयार किया गया है और लगभग 2.77 एकड़ में फैला है.

तस्वीर में क्या दिखाया गया?

IRS सैटेलाइट की हवाई तस्वीर में मंदिर का पूरा ढांचा दिखता है. यह मंदिर एक बड़े आंगन और हिंदू देवी-देवताओं के लिए बने छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है. अंतरिक्ष से राम मंदिर की तस्वीर लेना दिखाता है कि भारत के सुदूर संवेदन उपग्रह(Remote Sensing Satellites)कितने सक्षम है. ये सैटेलाइट हाई-रिजॉल्यूशन की तस्वीरें देते हैं जो मैप बनाने, शहरों की योजना बनाने और जरूरी जगहों की निगरानी के लिए जरूरी है.

यह भी पढ़ें: NASA के डाटा ने दिखाया कैसे 'लाल दानव' बनेगा सूर्य, वैज्ञानिकों ने बताया कब और कैसे खत्म होगी धरती

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों खास है ये तस्वीर?

यह काम ISRO के पहली सैटेलाइट्स द्वारा ली गई तस्वीरों से भी मिलता-जुलता है. कार्टोसैट उपग्रहों ने बहुत ही बारीक तस्वीर ली थी जिनमें मंदिर के निर्माण की प्रगति, सरयू नदी और अयोध्य रेलवे स्टेशन जैसी आस-पास की जगहों को रिकॉर्ड किया गया था. फरवरी में यह तस्वीर तब आई थी जब ISRO के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र ने मंदिर के भव्य अभिषेक से ठीक एक साल पहले लगभग पूरी हो चुकी मंदिर की संरचना की तस्वीरें जारी की थी.

यह भी पढ़ें: भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी 'Rare Minerals' की नई रॉयल्टी दर, GPS से लेकर कैंसर का इलाज तक अब होगा आसान!

क्या काम करती है IRS सैटेलाइट?

अंतरिक्ष से यह लगातार निगरानी मंदिर के महत्व और स्पेस से पृथ्वी को देखने की तकनीक में भारत की बढ़ती हुई शक्ति को दिखाती है. IRS से ली गई तस्वीर अंतरिक्ष से भारत के बदलते नजारों और वास्तुकला के महत्वपूर्ण स्थलों को दिखाने वाली तस्वीरों के बढ़ते संग्रह में शामिल हो गई है.