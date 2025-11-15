Advertisement
trendingNow13004515
Hindi Newsविज्ञान

Ayodhya: ISRO सैटेलाइट ने अंतरिक्ष से ली राम मंदिर की तस्वीर, स्पेस से दुनिया ने देखा भारत का गौरव

Ayodhya Ram Mandir: IRS सैटेलाइट ने आसमान से अयोध्या से भगवनान श्री राम के मंदिर की भव्य तस्वीर शेयर की है. यह मंदिर के एक जटिल ढांचे को दिखाता है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 15, 2025, 09:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ayodhya: ISRO सैटेलाइट ने अंतरिक्ष से ली राम मंदिर की तस्वीर, स्पेस से दुनिया ने देखा भारत का गौरव

Science News: IRS सैटेलाइट ने अयोध्या में बने राम मंदिर की एक बहुत ही खास तस्वीर ली है जिसमें मंदिर का अनोखा नजारा अंतरिक्ष से दिखता है. यह तस्वीर साल की शुरुआत में ली गई थी. यह मंदिर की खूबसूरत बनावट और बड़े आकार को दिखाती है. इससे यह भी पता चलता है कि भारत की अंतरिक्ष तकनीक कितनी बेहतर है कि वह खास स्थलों की भी फोटोज ले सकती है. राम मंदिर, जो भगवान राम की जन्मभूमि है, भारत के करोड़ों लोगों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक है. यह मंदिर पुरानी नागर शैली में बना है गुलाबी बलुआ पत्थर से तैयार किया गया है और लगभग 2.77 एकड़ में फैला है.

तस्वीर में क्या दिखाया गया?
IRS सैटेलाइट की हवाई तस्वीर में मंदिर का पूरा ढांचा दिखता है. यह मंदिर एक बड़े आंगन और हिंदू देवी-देवताओं के लिए बने छोटे मंदिरों से घिरा हुआ है. अंतरिक्ष से राम मंदिर की तस्वीर लेना दिखाता है कि भारत के सुदूर संवेदन उपग्रह(Remote Sensing Satellites)कितने सक्षम है. ये सैटेलाइट हाई-रिजॉल्यूशन की तस्वीरें देते हैं जो मैप बनाने, शहरों की योजना बनाने और जरूरी जगहों की निगरानी के लिए जरूरी है.

यह भी पढ़ें: NASA के डाटा ने दिखाया कैसे 'लाल दानव' बनेगा सूर्य, वैज्ञानिकों ने बताया कब और कैसे खत्म होगी धरती

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों खास है ये तस्वीर?
यह काम ISRO के पहली सैटेलाइट्स द्वारा ली गई तस्वीरों से भी मिलता-जुलता है. कार्टोसैट उपग्रहों ने बहुत ही बारीक तस्वीर ली थी जिनमें मंदिर के निर्माण की प्रगति, सरयू नदी और अयोध्य रेलवे स्टेशन जैसी आस-पास की जगहों को रिकॉर्ड किया गया था. फरवरी में यह तस्वीर तब आई थी जब ISRO के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र ने मंदिर के भव्य अभिषेक से ठीक एक साल पहले लगभग पूरी हो चुकी मंदिर की संरचना की तस्वीरें जारी की थी.

यह भी पढ़ें: भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी 'Rare Minerals' की नई रॉयल्टी दर, GPS से लेकर कैंसर का इलाज तक अब होगा आसान!

क्या काम करती है IRS सैटेलाइट?
अंतरिक्ष से यह लगातार निगरानी मंदिर के महत्व और स्पेस से पृथ्वी को देखने की तकनीक में भारत की बढ़ती हुई शक्ति को दिखाती है. IRS से ली गई तस्वीर अंतरिक्ष से भारत के बदलते नजारों और वास्तुकला के महत्वपूर्ण स्थलों को दिखाने वाली तस्वीरों के बढ़ते संग्रह में शामिल हो गई है. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

ISRO Satelliteaayodhya ram mandir

Trending news

क्या बिहार में दोहराएगा महाराष्ट्र मॉडल जाएगा? जीतकर भी क्या किसी टेंशन में है भाजपा
Bihar election results 2025
क्या बिहार में दोहराएगा महाराष्ट्र मॉडल जाएगा? जीतकर भी क्या किसी टेंशन में है भाजपा
गंगा बिहार से बंगाल जाती है... टीएमसी ने BJP को वायरल मीम से दिया जवाब
Indian politics
गंगा बिहार से बंगाल जाती है... टीएमसी ने BJP को वायरल मीम से दिया जवाब
1 से 19 तक के लिए खुद को कितना बदला? क्या बिहार को मिल गया नया 'पोस्ट-कास्ट' नेता?
Chirag Paswan
1 से 19 तक के लिए खुद को कितना बदला? क्या बिहार को मिल गया नया 'पोस्ट-कास्ट' नेता?
फैलने वाली है कोहरे की चादर, यहां बढ़ जाएगी ठिठुरन, तैयार कर लें कंबल-रजाई
Weather
फैलने वाली है कोहरे की चादर, यहां बढ़ जाएगी ठिठुरन, तैयार कर लें कंबल-रजाई
Delhi Blast Live Updates: दिल्ली में धमाका करने वाले 'आतंकी' डॉक्टरों पर NMC का ताबड़तोड़ एक्शन, रद्द किए लाइसेंस, उधर 'अल फला' के 15 चिकित्सक लापता
Nowgam Blast
Delhi Blast Live Updates: दिल्ली में धमाका करने वाले 'आतंकी' डॉक्टरों पर NMC का ताबड़तोड़ एक्शन, रद्द किए लाइसेंस, उधर 'अल फला' के 15 चिकित्सक लापता
आतंकी उमर का पुलवामा में घर उड़ा तो उमर-महबूबा को हुआ दर्द, कह दी खटकने वाली बात!
Omar Abdullah
आतंकी उमर का पुलवामा में घर उड़ा तो उमर-महबूबा को हुआ दर्द, कह दी खटकने वाली बात!
कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के पास जबरदस्त ब्लास्ट, 9 की मौत, 29 घायल
Kashmir
कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के पास जबरदस्त ब्लास्ट, 9 की मौत, 29 घायल
DNA: सूत्रधार या सूत्रहार? बिहार ने चूर किया प्रशांत किशोर का अहंकार
Prashant Kishor
DNA: सूत्रधार या सूत्रहार? बिहार ने चूर किया प्रशांत किशोर का अहंकार
DNA: बिहार चुनाव में नीतीश ने खुद को बीमार बताने वालों का किया इलाज
DNA
DNA: बिहार चुनाव में नीतीश ने खुद को बीमार बताने वालों का किया इलाज
चुनावों में कभी 20% से ऊपर नहीं गया स्ट्राइक रेट, कांग्रेस को कैसे जिताएंगे राहुल
bihar chunav 2025
चुनावों में कभी 20% से ऊपर नहीं गया स्ट्राइक रेट, कांग्रेस को कैसे जिताएंगे राहुल