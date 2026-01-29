सावधान! लद्दाख का नीला आसमान हुआ 'लाल' , ISRO ने दी चेतावनी- फिर दस्तक देगा ये तूफान

Ladakh Red Aurora: लद्दाख में हानले के ऊपर का आसमान आमतौर पर गहरा नीला होता है और वहां से तारे बहुत ही साफ दिखाई देते हैं. लेकिन 19 और 20 जनवरी की रात को वहां कुछ अजीब हुआ जब पूरा आसमान खूनी लाल रोशनी से चमक उठा. सोशल मीडिया पर इस खूबसूरत नजारे की तस्वीरें बहुत वायरल हो रही हैं लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यह चिंता वाली बात है. यह लाल रोशनी सुंदर नजारा होने के साथ-साथ सूरज में हो रही उथल-पुथल का संकेत है. वैज्ञानिक बताते हैं कि, सूरज अब धीरे-धीरे और भी ज्यादा अशांत होता जा रहा है.

क्या थी इसके पीछे की वजह?

लद्दाख के हानले में जो अरोरा दिखा वह 2003 के बाद आए सबसे बड़े सौर तूफान की वजह से थी. 18 जनवरी को सूरज पर एक बड़ा धमाका हुआ जिससे गैस और चुंबकीय शक्ति का विशाल बादल निकला जिसे कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं. यह धमाका इतना तेज था कि यह बादल 1700 किमी प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ा औप 25 घंटों में हमारे वायुमंडल तक पहुंच गया.

यह भी पढ़ें: क्या हम अकेले हैं?" एलियंस और दूसरी दुनिया पर सुनीता विलियम्स का बड़ा खुलासा; अंतरिक्ष से जुड़ा डरावना सच!

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों लाल हुआ लद्दाख का आसमान?

जब सूरज से निकले ये कण हमारी धरती की चुंबकीय शक्ति (Magnetic Field) से टकराए तो एक बहुत शक्तिशाली तूफान पैदा हुआ जिसे वैज्ञानिकों ने G4 लेवल का तूफान कहा है. सूरज से निकले गर्म गैसों के एक विशाल गुब्बारे ने बहुत तेजी से टक्कर मारी जिसकी वजह से लद्दाख का आसमान लाल हो गया.

क्यों पैदा होती है लाल रंग की चमक?

जब सूरज के कण जमीन से 300 किमी से भी ज्यादा ऊपर मौजूद ऑक्सीजन से टकराते हैं तो आसमान में लाल रंग की चमक पैदा होती है. ध्रुवीय इलाकों में यह रोशनी अक्सर हरे रंग की दिखती है लेकिन लद्दाख जैसी जगहों से हमें इन रोशनी के पर्दों का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही दिखाई देता है जो लाल रंग का होता है. ISRO का कहना है कि सूरज बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है इसलिए आने वाले समय में ऐसी और घटनाएं हो सकती हैं.

क्या होते हैं इसके नुकसान?

जनवरी 2026 में आया तूफान कोई मामूली घटना नहीं थी. यह S4 श्रेणी का एक बहुत ही शक्तिशाली रेडिएशन तूफान था जिसमें सूरज से निकले कण तेजी से धरती की ओर आए थे. ISRO और NASA ने देखा कि इस तूफान ने हमारी धरती के सुरक्षा कवच को बुरी तरब दबा दिया है. Aditya L-1 ने देखा कि इसने अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स सीधे सूरज की हवाओं की चपेट में आ जाते हैं.

यह भी पढ़ें: Blood Moon: 3 मार्च को लगने वाला है पूर्ण चंद्र ग्रहण! भारत में सिर्फ 20 मिनट दिखेगा ये नजारा, नोट करें सही समय

बिजली गुल कर सकता है ये तूफान

ये तूफान पावर ग्रिड में इतनी ज्यादा बिजली पैदा कर देते हैं कि ट्रांसफार्मर जल सकते हैं जिससे पूरे शहर की बिजली जा सकती है. तूफान की वजह से हवा की ऊपरी परतें फैल जाती हैं और अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स की रफ्तार धीमी हो जाती है. इसके अलावा GPS, मोबाइल नेटवर्क और बैंकों का सिस्टम भी इन तूफानों से बंद पड़ सकता है.