अमेरिका में बजेगा ISRO का डंका, 15 दिसंबर को ये 'बाहुबली रॉकेट' लॉन्च करेगा सबसे भारी सैटेलाइट

ISRO Rocket Launch: ISRO 15 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से एक बहुत बड़ा अमेरिकी कॉमर्शियल सैटेलाइट ब्लू-बर्ड 6 लॉन्च करेगा. यह सैटेलाइट 6.5 टन वजनी है जो ISRO द्वारा लॉन्च किए जाने वाले अमेरिकी सैटेलाइटों में सबसे भारी है. इस लॉन्च से भारत और अमेरिका के क्षेत्र में सहयोग और बढ़ेगा. ISRO का बाहुबली रॉकेट LVM3 इस अमेरिकी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करेगा जिसे टेक्सास की कंपनी AST स्पेस मोबाइल ने बनाया है. यह कंपनी एक ऐसा नेटवर्क बना रही है जो अंतरिक्ष से मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवाएं देगा.

कितनी है इसकी क्षमता?

Blue-Bird-6 AST स्पेस मोबाइल कंपनी के अगली पीढ़ी के सैटेलाइटों में पहला है. लॉन्च होने के बाद यह अंतरिक्ष में धरती की निचली कक्षा में जाएगा और वहां इसका एंटीना गभग 2,400 वर्ग फुट में खुल जाएगा. यह अंतरिक्ष में अब तक का सबसे बड़ा कॉमर्शियल एंटीना होगा. यह पिछले सैटेलाइटों के मुकाबले साइम में 3.5 गुना बड़ा है और इसकी डेटा भेजने की क्षमता भी पहले से 10 गुना ज्यादा है.

क्या है भविष्य की योजना?

ब्लू-बर्ड-6 एक ब्लॉक-2 तरह का सैटेलाइट है. AST स्पेस मोबाइल कंपनी की योजना ऐसे कई और सैटेलाइट लॉन्च करके लगातार अपनी सेवाएं देने की है. कंपनी की योजना है कि वह 2026 तक और भी सैटेलाइट्स लॉन्च करे. इसका मुख्य लक्ष्य है डिजिटल डिवाइड को खत्म करना और उन जगहों पर भी तेज मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवा सीधे डिवाइस तक पहुंचाना जहां नेटवर्क कवरेज नहीं है या बहुत खराब है.

क्या है इसके काम करने का तरीका?

ब्लू-बर्ड सैटेलाइट्स को बहुत ज्यादा डेटा स्पीड देने के लिए बनाया गया है. हर सैटेलाइट में 10,000 मेगाहर्ट्ज तक की क्षमता है. साथ ही, ये सैटेलाइट मौजूदा मोबाइल नेटवर्क कंपनियों के साथ मिलकर काम करते हैं. वे उनके पास लाइसेंस वाले स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करके उनके नेटवर्क को और भी बेहतर बनाते हैं.

LVM3 रॉकेट की ताकत

इस अमेरिकी सैटेलाइट को लॉन्च करने का काम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) कर रही है जो ISRO की कॉमर्शियल शाखा है. ISRO के LVM3 रॉकेट ने हाल ही में भारत के सबसे भारी सैटेलाइट CMS-3 को कक्षा में स्थापित किया था जिसका वजन 4.4 टन था. LVM-3 धरती की निचली कक्षा में 8,000 किलो तक का सामान ले जा सकता है और जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) में 4 हजार किलो तक सामान ले जा सकता है.