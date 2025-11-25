Advertisement
15 दिसंबर को बदल जाएगी मोबाइल दुनिया! इसरो LVM-3 से लॉन्च करेगा BlueBird-6, स्पेस से सीधा मिलेगा नेटवर्क

Isro Launch LVM-3 With Satellite: इसरो 15 दिसंबर 2025 को अपने सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 से एक बेहद खास सैटेलाइट BlueBird-6 लॉन्च करने वाला है. बता दें कि यह सैटेलाइट आम स्मार्टफोन पर सीधे स्पेस से नेटवर्क देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Nov 25, 2025, 06:42 AM IST
Isro Launch LVM-3 With Satellite: अमेरिका की एक कंपनी AST SpaceMobile द्वारा बनाया गया यह सैटेलाइट दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम तैयार करने वाला है, जिससे बिना किसी टॉवर के मोबाइल फोन में सीधा स्पेस से ही सेलुलर नेटवर्क मिल पाएगा.

  1. इसरो 15 दिसंबर को सैटेलाइट के साथ LVM-3 करेगा लॉन्च
  2. स्पेस से सीधे मोबाइल नेटवर्क मिलेगा
  3. LVM-3 ले जाएगा BlueBird-6

स्पेस से सीधे मोबाइल नेटवर्क
Indian Space Research Organisation (इसरो) दिसंबर में एक ऐसा मिशन को अंजाम देने वाला है. जो मोबाइल नेटवर्क की दुनिया में बहुत ही जबरदस्त बदलाव ला सकता है. LVM-3 रॉकेट से उड़ान भरने वाला BlueBird-6 सैटेलाइट आम मोबाइल फोन पर भी स्पेस से इंटरनेट और नेटवर्क उपलब्ध कराने में मदद करेगा. बता दें कि यह सैटेलाइट Space Based Cellular Broadband Network बनाने के लिए तैयार किया गया है. इसे कोई भी सामान्य स्मार्टफोन कैच कर पाएगा.

LVM-3 रॉकेट
LVM-3 एक तीन स्टेज वाला हेवी लिफ्ट रॉकेट है, जो लगभग 8,000 किलो तक का पेलोड लो-अर्थ ऑर्बिट में ले जाने की योग्यता रखता है. इसी रॉकेट से Chandrayaan-2, Chandrayaan-3 और OneWeb के कई सैटेलाइट्स को भी अंतरिक्ष में भेजा जा चुका है. 

कितना खास है BlueBird-6 सैटेलाइट?
BlueBird-6 कंपनी के पहले बनाए गए सैटेलाइट्स की तुलना में करीब 10 गुना ज्यादा डेटा क्षमता रखता है. यह लगभग 223 वर्ग मीटर आकार वाले बड़े एंटीना से लैस है. कंपनी आने वाले समय में कुल 45 से 60 सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना पर काम कर रही है. बता दें कि इससे दुनिया के कई हिस्सों में लगातार मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध कराया जा सकेगा.

कब और कहां से लॉन्चिंग?
इस मिशन को 15 दिसंबर 2025 को श्रीहरिकोटा में मौजूद सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा. बता दें कि सैटेलाइट भारत पहुंच चुका है और रॉकेट के साथ इसे जोड़ने का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है. सभी टेस्ट पूरे होने के बाद इसे लॉन्च पैड पर ले जाया जाएगा. हालांकि मौसम और तकनीकी तैयारियों के आधार पर लॉन्च का समय तय किया जाना बाकि है.

बता दें कि अगर मिशन सफल रहा तो BlueBird-6 अमेरिका और चुनिंदा देशों में लगातार सेलुलर ब्रॉडबैंड कवरेज उपलब्ध कराने में सक्षम हो सकता है. यह तकनीक आने वाले समय में उन इलाकों के लिए वरदान साबित हो सकती है जहां मोबाइल टॉवर लगाना बहुत ही मुश्किल होता है.

यह भी पढ़ें: रेल लॉन्चर से दागी गई अग्नि-प्राइम से लेकर 150 ब्रह्मोस हर साल… क्या किसी बड़े बदलाव की तैयारी में है भारत?

 

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

