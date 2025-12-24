अंतरिक्ष से सीधा आएंगे 5G नेटवर्क… जहां मोबाइल नहीं चलता, वहां भी बजेगा फोन! जान लें Bluebird Block 2 Satellite की खासियत

Bluebird Block 2 Satellite: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है. इसरो ने अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM3-M6 से, अमेरिका के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है. इस मिशन को भारत और अमेरिका के बीच तकनीक और व्यापार के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट

यह सैटेलाइट मोबाइल नेटवर्क की दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकती है. क्योंकि इससे सीधे आम स्मार्टफोन पर सैटेलाइट नेटवर्क मिलने की सुविधा हो सकेगी. यह लॉन्च इसरो की कमर्शियल कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और अमेरिकी कंपनी AST SpaceMobile के बीच हुए समझौते का हिस्सा था. इस मिशन के साथ भारत ने यह साबित कर दिया कि वह भारी और एडवांस सैटेलाइट लॉन्च करने में पूरी तरह सक्षम है.

क्या है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट

ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 AST SpaceMobile कंपनी का अगली पीढ़ी का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बिना किसी खास डिवाइस या जमीन पर लगे टावर के सीधे आम 4G और 5G स्मार्टफोन से जुड़ सकता है. अगर यह सही तरीके से कामयाब होता है तो इससे दूर-दराज इलाकों में भी लोग वॉयस कॉल, वीडियो कॉल और तेज इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 में करीब 223 वर्ग मीटर का बहुत बड़ा एंटीना लगा है. इसी वजह से यह लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया अब तक का सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट माना जा रहा है. इसका वजन करीब 6,100 किलो है. यह भारत की ओर से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है. इसे खास तौर पर समुद्र, रेगिस्तान और पहाड़ जैसे इलाकों में मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने के लिए बनाया गया है.

क्यों खास है LVM3 रॉकेट

LVM3 रॉकेट तीन चरणों वाला रॉकेट है. इसमें दो ठोस ईंधन वाले स्ट्रैप-ऑन मोटर, एक लिक्विड कोर स्टेज और एक ताकतवर क्रायोजेनिक स्टेज शामिल है. इसकी ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यह लो अर्थ ऑर्बिट में करीब 8,000 से 10,000 किलो तक का वजन ले जा सकता है.

इस रॉकेट की ऊंचाई करीब 43.5 मीटर है और लॉन्च के समय इसका कुल वजन लगभग 640 टन होगा. LVM3 पहले भी कई बड़े मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है. चंद्रयान-2, चंद्रयान-3 और वनवेब जैसे अहम मिशन इसी रॉकेट से पूरे किए गए हैं. बताते चलें कि इस मिशन से भारत की अंतरिक्ष क्षमता और मजबूत हुई है.

यह भी पढ़ें: हिंदुस्‍तान ने रचा इतिहास, ISRO ने लॉन्‍च किया सबसे भारी सैटेलाइट; मोबाइल टावर की बात होगी पुरानी