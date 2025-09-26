ISRO: NISAR सैटेलाइट ने भेजी पहली तस्वीर, अंतरिक्ष से दिखा धरती का सबसे साफ नक्शा

NISAR Satellite: इसरो ने 30 जुलाई को NISAR Satellite लॉन्च किया था जिसने अब काम करना शुरू कर दिया है. यह सैटेलाइट जंगलों, गीली जमीन, खेती की, जमीन और शहरी इलाकों का बहुत ही साफ नक्शा बनाने की क्षमता रखता है.
Science News in Hindi: NASA और ISRO के मिलकर बनाए गए निसार मिशन ने अंतरिक्ष से अपनी पहली तस्वीरें भेजी है. इन तस्वीरों में इस सैटेलाइट की ताकतवर रडार क्षमता की झलक दिखती है जो जल्द ही धरती की सतह का खास नजारा पेश करेगी. ISRO ने 30 जुलाई को जो सैटेलाइट लॉन्च किया था उसने काम करना शुरू कर दिया है. यह सैटेलाइट जंगलों, गीली जमीन, खेती की जमीन और शहरी इलाकों का बहुत ही साफ नक्शा बनाने की क्षमता रखता है. NASA के कार्यकारी प्रशासक सीन डफी ने इस नई उपलब्धि को इस बात का सबूत बताया कि जब हम इनोवेशन और खोज के साझा लक्ष्य के लिए एकजुट होते हैं तो क्या हासिल किया जा सकता है.
सीन डफी ने क्या कहा?
सीन डफी का कहना है कि, यह तो केवल शुरूआत है. उन्होंने यह भी बताया कि, यह मिशन ना केवल धरती के विज्ञान को समझने में मदद करेगा बल्कि हमारी दुनिया से बाहर के ग्रहों की भी स्टडी करेगा. अगस्त के आखिर में मिली पहली टेस्टिंग तस्वीरें NASA की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला द्वारा बनाए गए NISAR की उन्न्त L-BAND रडार सिस्टम की पावर को दिखाता है.
तस्वीर में क्या दिखाई दिया?
21 अगस्त को इस रडार ने मेन(Maine)राज्य में मौजूद माउंट डेजर्ट द्वीप की तस्वीरें लीं थी. इन तस्वीरों में पानी के रास्ते, जंगल और विकसित जमीन 15 फीट तक की सफाई के साथ दिखाई दिए. इसके ठीक 2 दिन के बाद सैटेलाइट ने उत्तरी नॉर्थ डकोटा पर फोकस किया और वहां की नदी के किनारे की गीली जमीन और आसपास की खेती की जमीन का नक्शा बनाया.
किस तकनीक से ली गई तस्वीर?
रडार की 25 सेंटीमीटर लंबी तरंगें इसे जंगलों की छतरी के अंदर तक जाने और मिट्टी की नमी या जमीन के हिलने-डुलने का पता लगाने में सक्षम बनाती हैं. यह चीज बाढ़-भूस्खलन और भूकंपों पर नजर रखने के लिए बहुत जरूरी है. NISAR पहला अंतरिक्ष यान है जिसमें L-Band रडार और S-Band रडार दोनों हैं.
कितने दिनों में करता है धरती को स्कैन?
यह सैटेलाइट हर 12 दिन में 2 बार धरती की जमीन और बर्फ को स्कैन करेगा. इसके लिए यह 12 मीटर के एक विशाल एंटीन का इस्तेमाल करता है. यह NASA द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया अब तक का सबसे बड़ा रिफ्लेक्टर एंटीना है. नवंबर में इसका पूरा वैज्ञानिक काम शुरू हो जाएगा.