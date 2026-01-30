ISRO-NASA की 'तीसरी आंख' का कमाल... NISAR ने बादलों को चीरकर ली मिसिसिपी की तस्वीर, जानें क्यों है खास?

Advertisement
Hindi Newsविज्ञानISRO-NASA की तीसरी आंख का कमाल... NISAR ने बादलों को चीरकर ली मिसिसिपी की तस्वीर, जानें क्यों है खास?

ISRO-NASA: भारत और अमेरिका के साझा मिशन निसार सैटेलाइट के अंतरिक्ष से कुछ बहुत ही अद्भुत तस्वीरें भेजकर दुनिया को हैरान कर दिया है. जहां और कैमरे बादलों की वजह से नाकाम हो जाते हैं वहीं इस सैटेलाइट ने बादलों को चीरकर धरती की रंगीन और सटीक तस्वीरें ली हैं.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 30, 2026, 07:58 AM IST
NISAR Satellite: नासा और इसरो के संयुक्त मिशन NISAR ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए लुइसियाना के मिसिसिपी डेल्टा क्षेत्र की एक बेहद शानदार तस्वीर जारी की है. इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत है कि जिस दिन इसे लिया गया उस दिन आसमान में घने बादल थे. लेकिन NISAR के रडार ने बादलों को चीरते हुए जमीन की साफ फोटो खींच ली. आमतौर पर सैटेलाइट कैमरे बादलों की वजह से जमीन की तस्वीर नहीं ले पाते लेकिन इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा है. यह L बैंड रडार का इस्तेमाल करता है जिसकी माइक्रोवेव्स बादलों के पार जमीन से टकराती हैं और मैर तैयार करती हैं.

मिसिसिपी डेल्टा की रंगीन तस्वीर
29 नवंबर को ली गई इस तस्वीर में लुइसियाना के न्यू ऑरलियन्स, बैटन रूज, मिसिसिपी नदी और पोंटचार्ट्रेन झील जैसे प्रमुख जगहें दिखाई दे रही हैं. इसमें हरा रंग जंगल और शहरी इलाके, मजेंटा और पीला रंग इमारतों की बनाट और दलदली इलाके हैं जहां पेड़ कम हो रहे हैं. गहरा रंग खाली पड़े खेत जबकि चमकीले रंग खड़ी फसलों को दिखाते हैं. 

यह भी पढ़ें: रेगिस्तान की धूल से हिमालय में पहुंचे जानलेवा बैक्टीरिया, नई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

भविष्य की प्लानिंग और डेटा
NISAR प्रोजेक्ट से जुड़ी हजारों फाइलें और जानकारियां फरवरी के अंत तक आम लोगों और वैज्ञानिकों के लिए जारी कर दी जाएंगी. वैज्ञानिकों की मदद के लिए अभी से कुछ सैंपल डेटा दे दिया गया है जिससे वे बड़ी फाइलों के आने से पहले तैयारी कर सकें. यह जानकारी 'अलास्का सैटेलाइट फैसिलिटी' वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकेगी. 

कब और कहां से हुआ था लॉन्च?
यह सैटेलाइट 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से स्पेस में भेजा गया था. इस मिशन में NASA ने एक खास रडार और 12 मीटर चौड़ा विशाल एंटीना लगाया है. यह नासा द्वारा भेजा गया अब तक का सबसे बड़ा एंटीना है. वहीं ISRO से सैटेलाइट का मुख्य ढांचा और दूसरा रडार तैयार किया है. 

क्या है इस सैटेलाइट की सबसे बड़ी खासियत?
ISRO-NASA के संयुक्त मिशन NISAR दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट है जो 2 अलग-अलग तरह के रडार सिस्टम, L और S बैंड, का इस्तेमाल करता है. यह सैटेलाइट हर 12 दिनों में 2 बार पूरी दुनिया की जमीन और जमी हुई बर्फ की बारीकी से जांच करता है, तस्वीरें लेता है और वैज्ञानिकों तक इसका डेटा भेजता है. 

यह भी पढ़ें: बांस बने 'बम' और पहाड़ बनी 'चिमनी'! नागालैंड से मणिपुर पहुंची जंगल की आग, क्या है चिमनी इफेक्ट?

इस सैटेलाइट से क्या फायदा होता है?
NISAR सैटेलाइट का आपदा प्रबंधन (Disaster Managenent) जैसे बाढ़-भूकंप और बुनियादी ढांचे जैसे सड़क-पुल की और खेती के प्रबंधने में मील का पत्थर साबित होने का काम कर रहा है. यह जंगलों और गीली जमीनों (Wetlands) में हो रहे बदलावों पर अपनी पैनी नजर रखता है. 

