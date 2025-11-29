Advertisement
trendingNow13022425
Hindi Newsविज्ञान

ISRO: NISAR सैटेलाइट ने भेजी भारत की पहली तस्वीर, अंतरिक्ष से दिखा देश का सबसे साफ नक्शा

NISAR Satellite: भारत और नासा के मिलकर बनाए गए निसार सैटेलाइट में भारतीय जमीन की पहली तस्वीरें भेजी हैं. इसे ISRO और NASA ने मिलकर बनाया है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 29, 2025, 08:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ISRO: NISAR सैटेलाइट ने भेजी भारत की पहली तस्वीर, अंतरिक्ष से दिखा देश का सबसे साफ नक्शा

Science Latest News: भारत और नासा के बनाए गए NISAR Satellite ने लॉन्च होने के बाद भारतीय जमीन की पहली बहुत साफ तस्वीरें भेजी हैं. इसी के साथ इस सैटेलाइट ने आधिकारिक तौर पर अपना वैज्ञानिक काम शुरू कर दिया है. ISRO ने जो पहली तस्वीर जारी की है वह आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी डेल्टा के हरे-भरे इलाके की है. इस तस्वीर में मैंग्रोव जंगल, खेती के मैदान, सुपारी के बाग और मछली पालन के तालाबों को गजब की बारीकी के हरे-भरे इलाकों को बहुत बारीकी के साथ दिखाया गया है. 

कब हुआ था लॉन्च?
30 जुलाई 2025 को ISRO के रॉकेट GSLV-F16 से इस सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था. इस सैटेलाइट को बनाने में 1.5 अरब डॉलर का खर्च आया है और इसमें 2 तरह के रडार लगे हैं. इसका विशाल 12 मीटर व्यास(Diameter)वाला एंटीना रिफ्लेक्टर 9 मीटर की बूम पर लगाया गया था. इस एंटीना को 9 से 15 अगस्त तक 5 दिनों में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था. 

यह भी पढें: आग उगल रहा है आकाशगंगा के बीच बैठा 'राक्षसी ब्लैक होल', James Telescope ने दिखाई नई तस्वीर

Add Zee News as a Preferred Source

कब ली थी पहली तस्वीर?
19 अगस्त को पहली बार डेटा मिलने के बाद NISAR के एस-बैंड रडार ने भारत और दुनिया के कई खास जगहों की तस्वीरें ली हैं. अहमदाबाद के पास लगाए गए कॉर्नर रिफ्लेक्टर और अमेजन वर्षावन से मिले डेटा ने उपग्रह की निशाना लगाने की सटीकता को और बेहतर बनाया है. इससे बहुत अच्छी क्वालिटी के स्कैन मिले हैं जो खेती, वन, जल विज्ञान, हिमालय बर्फ की निगरानी और महासागरों की स्टडी में मदद करेगा. 

यह भी पढें: Titanic: 113 साल बाद भी समुद्र से क्यों नहीं निकाला गया ये जहाज, वैज्ञानिकों ने बताया- अब तो इसे...

क्या है इसका काम और महत्व?
निसार सैटेलाइठ 747 किमी की ऊंचाई पर एक खास रास्ते पर घूम रहा है और हर 12 दिनों में धरती पर मौजूद लगभग सभी जमीन और बर्फ वाली जगहों को स्कैन करता है. यह सेंटीमीटर जितना छोटा बदलाव भी पकड़ लेता है जिससे आपदाओं की चेतावनी, पर्यावरण की निगरानी और जलवायु की जरूरी जानकारी मिलती है. इसके साथ ही NISAR पूरी दुनिया में धरती की निगरानी के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाला उपकरण बन गया है. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

nisar satelliteIndia from space

Trending news

हेलीकॉप्टर सस्ते, सेवा महंगी! 13500 करोड़ में खरीद के बाद अब 8 हजार करोड़ देखभाल पर
mh-60r seahawk
हेलीकॉप्टर सस्ते, सेवा महंगी! 13500 करोड़ में खरीद के बाद अब 8 हजार करोड़ देखभाल पर
Cyclone Ditwah से श्रीलंका में 69 मौतें, क्या भारत बनेगा अगला निशाना? IMD का अलर्ट
Cyclone Ditwah
Cyclone Ditwah से श्रीलंका में 69 मौतें, क्या भारत बनेगा अगला निशाना? IMD का अलर्ट
सिद्धारमैया का शिवकुमार को न्योता; 'ब्रेकफास्ट' पर सुलझाए जाएंगे उलझे हुए 'समीकरण'
Karnataka News
सिद्धारमैया का शिवकुमार को न्योता; 'ब्रेकफास्ट' पर सुलझाए जाएंगे उलझे हुए 'समीकरण'
IndiGo और Air India की 250 उड़ानें खतरे में! A320 विमानों में आई बड़ी खराबी
A320 Software Issue
IndiGo और Air India की 250 उड़ानें खतरे में! A320 विमानों में आई बड़ी खराबी
नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया-राहुल के लिए बड़ा दिन, ED की चार्जशीट पर कोर्ट का फैसला आज
NATIONAL HERALD
नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया-राहुल के लिए बड़ा दिन, ED की चार्जशीट पर कोर्ट का फैसला आज
दिल्ली में महिला CM, बंद पड़ा हिंसा की शिकार महिलाओं का 'सहारा आयोग'
Delhi News
दिल्ली में महिला CM, बंद पड़ा हिंसा की शिकार महिलाओं का 'सहारा आयोग'
DNA: कश्मीर से UP तक इमामों का वेरिफिकेशन क्यों कर रही है पुलिस? जान लीजिए वजह
DNA
DNA: कश्मीर से UP तक इमामों का वेरिफिकेशन क्यों कर रही है पुलिस? जान लीजिए वजह
रामनगरी के इतिहास को किसने पहुंचाई चोट? अयोध्या में शेषावतार स्थल पर कैसे बनी मजार
DNA
रामनगरी के इतिहास को किसने पहुंचाई चोट? अयोध्या में शेषावतार स्थल पर कैसे बनी मजार
भारत के जिस हथियार ने मचाई थी पाक में तबाही, उस महाअस्त्र को खरीदेगा यह मुस्लिम देश
DNA
भारत के जिस हथियार ने मचाई थी पाक में तबाही, उस महाअस्त्र को खरीदेगा यह मुस्लिम देश
युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया में सुपरपावर्स की कैसी है तैयारी? एयर मार्शल ने बताया
war
युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया में सुपरपावर्स की कैसी है तैयारी? एयर मार्शल ने बताया