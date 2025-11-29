ISRO: NISAR सैटेलाइट ने भेजी भारत की पहली तस्वीर, अंतरिक्ष से दिखा देश का सबसे साफ नक्शा

NISAR Satellite: भारत और नासा के मिलकर बनाए गए निसार सैटेलाइट में भारतीय जमीन की पहली तस्वीरें भेजी हैं. इसे ISRO और NASA ने मिलकर बनाया है.
Trending Photos
Science Latest News: भारत और नासा के बनाए गए NISAR Satellite ने लॉन्च होने के बाद भारतीय जमीन की पहली बहुत साफ तस्वीरें भेजी हैं. इसी के साथ इस सैटेलाइट ने आधिकारिक तौर पर अपना वैज्ञानिक काम शुरू कर दिया है. ISRO ने जो पहली तस्वीर जारी की है वह आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी डेल्टा के हरे-भरे इलाके की है. इस तस्वीर में मैंग्रोव जंगल, खेती के मैदान, सुपारी के बाग और मछली पालन के तालाबों को गजब की बारीकी के हरे-भरे इलाकों को बहुत बारीकी के साथ दिखाया गया है.
कब हुआ था लॉन्च?
30 जुलाई 2025 को ISRO के रॉकेट GSLV-F16 से इस सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था. इस सैटेलाइट को बनाने में 1.5 अरब डॉलर का खर्च आया है और इसमें 2 तरह के रडार लगे हैं. इसका विशाल 12 मीटर व्यास(Diameter)वाला एंटीना रिफ्लेक्टर 9 मीटर की बूम पर लगाया गया था. इस एंटीना को 9 से 15 अगस्त तक 5 दिनों में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था.
यह भी पढें: आग उगल रहा है आकाशगंगा के बीच बैठा 'राक्षसी ब्लैक होल', James Telescope ने दिखाई नई तस्वीर
कब ली थी पहली तस्वीर?
19 अगस्त को पहली बार डेटा मिलने के बाद NISAR के एस-बैंड रडार ने भारत और दुनिया के कई खास जगहों की तस्वीरें ली हैं. अहमदाबाद के पास लगाए गए कॉर्नर रिफ्लेक्टर और अमेजन वर्षावन से मिले डेटा ने उपग्रह की निशाना लगाने की सटीकता को और बेहतर बनाया है. इससे बहुत अच्छी क्वालिटी के स्कैन मिले हैं जो खेती, वन, जल विज्ञान, हिमालय बर्फ की निगरानी और महासागरों की स्टडी में मदद करेगा.
यह भी पढें: Titanic: 113 साल बाद भी समुद्र से क्यों नहीं निकाला गया ये जहाज, वैज्ञानिकों ने बताया- अब तो इसे...
क्या है इसका काम और महत्व?
निसार सैटेलाइठ 747 किमी की ऊंचाई पर एक खास रास्ते पर घूम रहा है और हर 12 दिनों में धरती पर मौजूद लगभग सभी जमीन और बर्फ वाली जगहों को स्कैन करता है. यह सेंटीमीटर जितना छोटा बदलाव भी पकड़ लेता है जिससे आपदाओं की चेतावनी, पर्यावरण की निगरानी और जलवायु की जरूरी जानकारी मिलती है. इसके साथ ही NISAR पूरी दुनिया में धरती की निगरानी के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाला उपकरण बन गया है.