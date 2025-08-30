ISRO-NASA की बड़ी सफलता...ये सैटेलाइट रखेगा धरती के हर कोने पर नजर, जानें क्या है इसकी खासियत
विज्ञान

ISRO-NASA की बड़ी सफलता...ये सैटेलाइट रखेगा धरती के हर कोने पर नजर, जानें क्या है इसकी खासियत

NISAR Satellite: NASA और ISRO ने मिलकर बनाया गया उपग्रह निसार अब अपनी लॉन्च के बाद की शुरुआती जांच सफलतापूर्व पूरी कर चुका है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 30, 2025, 12:45 PM IST
ISRO-NASA की बड़ी सफलता...ये सैटेलाइट रखेगा धरती के हर कोने पर नजर, जानें क्या है इसकी खासियत

Science News: NASA और ISRO के संयुक्त उपग्रह NISAR ने लॉन्च के बाद अपनी शुरुआती जांच सफलतापूर्वक पूरी कर ली है. मिशन टीमों ने इसकी पुष्टी की है और बताया कि यह सैटेलाइट साल के अंत में काम करना शुरु कर देगा, इस सैटेलाइट को 30 जुलाई को लॉन्च किया गया था. यह उपग्रह धरती की जमीन और बर्फ की सतहों में हो रहे बदलावों को देखने के लिए बनाया गया है. इसमें NASA और ISRO की सबसे आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है. इसने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की जब इसका रडार एंटीना बिना किसी रुकावट के खुल गया. 

एंटीना खुलने के बाद क्या किया गया?
15 अगस्त को इसका रडार एंटीना बिना किसी मुश्किल के खुल गया था. इसके तुरंत बाद वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट के L-Band और S-Band रडार को चालू किया. ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस हैं जो सैटेलाइट को धरती की सतह पर होने वाली छोटी से छोटी हलचल और बदलावों को ट्रैक करने में मदद करेगा.

यह भी पढ़ें: NASA: वॉयेजर 2 ने रिकॉर्ड की 'ब्रह्मांड की गुनगुनाहट', क्या सैटेलाइट को मिला एलियंस का मैसेज?

धरती से कितना ऊपर जाएगा?
NASA और ISRO ने ये पक्का कर लिया है कि इसके रडार समेत सारे सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं. सैटेलाइट को उसकी सही जगह पर, धरती से 747 किमी ऊपर, पहुंचाने का काम 26 अगस्त को शुरु हुआ था. मिशन कंट्रोलर का अनुमान है कि उन्हें अगले कुछ हफ्तों में अच्छी क्वालिटी वाली रडार की तस्वीरें मिलने लगेंगी. 

NISAR क्या काम करेगा?
निसार दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट है जो एक साथ दो सिस्टम लेकर गया है. पहला L-Band Radar जो मिट्टी में नमी और जंगलों की हरियाली को देखने के लिए बनाया गया है. दूसरा है S-Band Radar, यह पेड़-पौधों, खेती की जमीन और बर्फ देखने के लिए है. NISAR हर 12 दिन में 2 बार धरती की जमीन और बर्फ की सतहों को स्कैन करेगा. साथ ही ये जंगलों, इमारतों और पर्यावरण में होने वाले छोटे से छोटे बदलावों को भी देख पाएगा.

यह भी पढ़ें: Mars Secrets: मंगल ग्रह पर 'टाइम कैप्सूल' के सबूत! NASA की रिपोर्ट ने चौंकाया, 4 अरब साल से...

