/वेनेजुएला में आया ऐसा भूचाल, एयरपोर्ट के पास खिसक गई 2 फीट जमीन! ISRO के सैटेलाइट ने खींची तस्वीरें

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी (NASA) के संयुक्त NISAR सैटेलाइट ने वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा किया है. सैटेलाइट द्वारा जुटाए गए रडार डेटा से पता चला है कि भूकंप के दौरान वेनेजुएला में जमीन करीब 60 सेंटीमीटर (2 फीट) तक खिसक गई थी. इस अभूतपूर्व भूगर्भीय बदलाव ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है. आइए जानते हैं कि अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों ने इस आपदा का क्या सच उजागर किया है.
वेनेजुएला के काराकास और ला गुएरा इलाकों में आए जुड़वां भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी. ISRO और NASA के NISAR सैटेलाइट ने भूकंप से पहले (13 और 18 जून) तथा भूकंप के बाद (25 और 30 जून) की तस्वीरों की तुलना की. विश्लेषण में पाया गया कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दक्षिणी क्षेत्र में जमीन क्षैतिज (Horizontal) रूप से 60 सेंटीमीटर तक खिसक गई थी. यही वजह थी कि इस इलाके में इमारतें और सड़कें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं.
वैज्ञानिकों ने जमीन के खिसकने का पता लगाने के लिए इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक एपर्चर रडार (InSAR) तकनीक का इस्तेमाल किया. यह तकनीक सैटेलाइट और जमीन के बीच की दूरी में आए सूक्ष्म बदलावों को भी सटीक तरीके से माप सकती है. नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी (JPL) के जियोफिजिसिस्ट एरिक फील्डिंग के अनुसार, InSAR ने हमें यह समझने में मदद की कि भूकंप के दौरान जमीन के अंदर वास्तव में क्या घटित हुआ था.
इस आपदा के दौरान पहली बार NISAR सैटेलाइट के 'अर्जेंट रिस्पॉन्स सिस्टम' को सक्रिय किया गया था. यह सिस्टम किसी भी बड़ी प्राकृतिक आपदा के 12 से 24 घंटे के भीतर सटीक सैटेलाइट डेटा मुहैया कराने के लिए डिजाइन किया गया है. इतनी तेजी से मिले डेटा की मदद से राहत और बचाव कार्य में जुटे दस्तों को प्रभावित क्षेत्रों का सटीक आकलन करने में बहुत मदद मिली.
वेनेजुएला में यह भूकंप कैरिबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट की सीमा पर स्थित फॉल्ट लाइन के कारण आया था. सैन सेबेस्टियन फॉल्ट सिस्टम में लंबे समय से भूगर्भीय तनाव जमा हो रहा था. अचानक जब यह तनाव रिलीज हुआ तो जमीन में जोरदार हलचल हुई. NISAR के आंकड़ों का उपयोग करके अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण (USGS) ने अपने फॉल्ट मॉडल को और बेहतर बनाया है.
ISRO और NASA का यह NISAR मिशन भविष्य में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को समझने के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है. यह सैटेलाइट एडवांस्ड रडार तकनीक से लैस है जो बादलों और अंधेरे के बावजूद पृथ्वी की सतह में होने वाले बदलावों को ट्रैक कर सकता है. यह आने वाले समय में भूकंप, भूस्खलन और ग्लेशियर पिघलने जैसी घटनाओं की निगरानी में दुनिया के लिए वरदान साबित होगा.