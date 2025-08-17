NISAR: खुल गई दुनिया के सबसे महंगे सैटेलाइट की छतरी...नोट करेगा धरती की एक-एक हलचल

NISAR Satellite: दुनिया का सबसे मंहगा सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंच चुका है जिसे ISRO और NASA ने मिलकर बनाया है. स्पेस में इस सैटेलाइट ने अपना विशाल रडार एंटीना खोल दिया है जो धरती की तस्वीरें लेने के लिए तैयार है. अगर सब कुछ ठीक रहता है तो अगले मॉनसून तक यह सैटेलाइट भारत की काफी मदद कर पाएगा. यह पहाड़ी इलाकों में होने वाली घटनाएं जैसे भूस्खलन, ग्लेशियर झील का फटना और बादल फटने का अनुमान लगाने में मदद करेगा. इस सभी घटनाओं ने हाल ही में देश के लोगों को काफी नुकसान पहुंचाया है.

कब और कहां से हुआ था लॉन्च?

नासा और इसरो द्वारा मिलकर बनाए गए सैटेलाइट को 30 जुलाई को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था. इसे भारत के GSLV-F16 रॉकेट से स्पेस में भेजा गया था.बता दें कि इस रॉकेट में भारत में बना हुआ क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है. यह ऐसी तकनीक है जो कभी भारत को नहीं दी गई थी लेकिन अब ये भारत की स्पेस पावर का प्रतीक बन गया है.

कितनी लागत में हुआ था तैयार?

NISAR Satellite का वजन 2.8 टन से ज्यादा है और इसे बनाने में 1.3 अरब डॉलर(लगभग 10,800 करोड़ रुपए)का खर्च आया है. इसका मक्सद धरती की सतह में होने वाले छोटे से छोटे बदलावों को ट्रैक करना है. यह सैटेलाइट 1 इंच में होने वाले बदलावों को भी कैप्चर कर सकता है. NASA अधिकारी कैरेन सेंट जर्मेन ने कहा, NISAR के एंटीना का सही से काम करना इसकी सफलता की तरफ बड़ी कामयाबी है.

कैसे बना है एंटीना?

प्रक्षेपण के 17 दिन बाद, 15 अगस्त को निसार का 12 मीटर का रडार एंटीना अंतरिक्ष में खुल गया. यह एंटीना या छतरी सोने की परत वाली तार की जाली से बना है और इसे 9 मीटर के बूम का सहारा मिला हुआ है. यह ड्रम के आकार का रिफ्लेक्टर नासा के किसी भी मिशन का अब तक का सबसे बड़ा रिफ्लेक्टर है.

कैसे काम करता है एंटीना?

NISAR का एंटीना दो तरह के रडार से आने वाली माइक्रोवेव तरंगों को धरती की तरफ भेजता है और लौटकर आने वाले संकेतों को पकड़ता है. इन रडार में एक L बैंड NASA ने और S-बैंड ISRO ने दिया है. इस तकनीक की मदद से यह सैटेलाइट बादल, पेड़-पौधे और बारिश के बीच भी धरती की साफ और बारीक तस्वीर ले सकता है.

