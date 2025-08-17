NISAR: खुल गई दुनिया के सबसे महंगे सैटेलाइट की छतरी...नोट करेगा धरती की एक-एक हलचल
Advertisement
trendingNow12884873
Hindi Newsविज्ञान

NISAR: खुल गई दुनिया के सबसे महंगे सैटेलाइट की छतरी...नोट करेगा धरती की एक-एक हलचल

ISRO-NASA Mission: इसरो और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने मिलकर 30 जुलाई 2025 को एक सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम NISAR था.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 17, 2025, 01:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NISAR: खुल गई दुनिया के सबसे महंगे सैटेलाइट की छतरी...नोट करेगा धरती की एक-एक हलचल

NISAR Satellite: दुनिया का सबसे मंहगा सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंच चुका है जिसे ISRO और NASA ने मिलकर बनाया है. स्पेस में इस सैटेलाइट ने अपना विशाल रडार एंटीना खोल दिया है जो धरती की तस्वीरें लेने के लिए तैयार है. अगर सब कुछ ठीक रहता है तो अगले मॉनसून तक यह सैटेलाइट भारत की काफी मदद कर पाएगा. यह पहाड़ी इलाकों में होने वाली घटनाएं जैसे भूस्खलन, ग्लेशियर झील का फटना और बादल फटने का अनुमान लगाने में मदद करेगा. इस सभी घटनाओं ने हाल ही में देश के लोगों को काफी नुकसान पहुंचाया है.

कब और कहां से हुआ था लॉन्च?
नासा और इसरो द्वारा मिलकर बनाए गए सैटेलाइट को 30 जुलाई को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था. इसे भारत के GSLV-F16 रॉकेट से स्पेस में भेजा गया था.बता दें कि इस रॉकेट में भारत में बना हुआ क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है. यह ऐसी तकनीक है जो कभी भारत को नहीं दी गई थी लेकिन अब ये भारत की स्पेस पावर का प्रतीक बन गया है. 

यह भी पढें: वैज्ञानिकों ने खोजा इंसानी दिमाग को खास बनाने वाला 'स्विच', सॉल्व हो गई 40 लाख साल की मिस्ट्री

कितनी लागत में हुआ था तैयार?
NISAR Satellite का वजन 2.8 टन से ज्यादा है और इसे बनाने में 1.3 अरब डॉलर(लगभग 10,800 करोड़ रुपए)का खर्च आया है. इसका मक्सद धरती की सतह में होने वाले छोटे से छोटे बदलावों को ट्रैक करना है. यह सैटेलाइट 1 इंच में होने वाले बदलावों को भी कैप्चर कर सकता है. NASA अधिकारी कैरेन सेंट जर्मेन ने कहा, NISAR के एंटीना का सही से काम करना इसकी सफलता की तरफ बड़ी कामयाबी है.

कैसे बना है एंटीना?
प्रक्षेपण के 17 दिन बाद, 15 अगस्त को निसार का 12 मीटर का रडार एंटीना अंतरिक्ष में खुल गया. यह एंटीना या छतरी सोने की परत वाली तार की जाली से बना है और इसे 9 मीटर के बूम का सहारा मिला हुआ है. यह ड्रम के आकार का रिफ्लेक्टर नासा के किसी भी मिशन का अब तक का सबसे बड़ा रिफ्लेक्टर है.

कैसे काम करता है एंटीना?
NISAR का एंटीना दो तरह के रडार से आने वाली माइक्रोवेव तरंगों को धरती की तरफ भेजता है और लौटकर आने वाले संकेतों को पकड़ता है. इन रडार में एक L बैंड NASA ने और S-बैंड ISRO ने दिया है. इस तकनीक की मदद से यह सैटेलाइट बादल, पेड़-पौधे और बारिश के बीच भी धरती की साफ और बारीक तस्वीर ले सकता है.

यह भी पढ़ें: 48 साल बाद भी जारी है सफर! वॉयजेर 1 सैटेलाइट की 5 सबसे बड़ी खोज, जिसने वैज्ञानिकों को भी किया हैरान

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

nisar satellite launch dateisro nasa misson

Trending news

10 साल पुराने फ्लैट स्कैम का पर्दाफाश, नवी मुंबई के बिजनेसमैन से 1.47 करोड़ की ठगी
Maharashtra news
10 साल पुराने फ्लैट स्कैम का पर्दाफाश, नवी मुंबई के बिजनेसमैन से 1.47 करोड़ की ठगी
78 साल बाद क्यों बदल रहा PMO का पता? साउथ ब्लॉक छोड़ने के पीछे क्या है 'बड़ा' कारण?
New PMO
78 साल बाद क्यों बदल रहा PMO का पता? साउथ ब्लॉक छोड़ने के पीछे क्या है 'बड़ा' कारण?
धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
Flash flood
धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
Maharashtra
पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; 7 की मौत
Kathua Cloudburst
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; 7 की मौत
उत्तराखंड-कश्मीर के बाद हिमाचल में बरसी आसमानी आफत, मंडी में सुबह-सुबह फटा बादल
mandi cloudburst
उत्तराखंड-कश्मीर के बाद हिमाचल में बरसी आसमानी आफत, मंडी में सुबह-सुबह फटा बादल
BJP इस बार चलेगी मुस्लिम वाला वाला दांव? इस नेता को बनाएगी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार
vice president election
BJP इस बार चलेगी मुस्लिम वाला वाला दांव? इस नेता को बनाएगी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार
भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
Brahmos Missile
भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
Weather
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
वो घटना, जब दशरथ मांझी ने पहाड़ को दे डाली चुनौती, 22 साल तक पत्थर काटकर बनाया मार्ग
Dashrath Manjhi
वो घटना, जब दशरथ मांझी ने पहाड़ को दे डाली चुनौती, 22 साल तक पत्थर काटकर बनाया मार्ग
;