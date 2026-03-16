खतरे में भारत का स्वदेशी GPS! NavIC सैटेलाइट की Atomic Clock हुई फेल, जानें क्यों बढ़ गई ISRO वैज्ञानिकों की टेंशन

NavIC Atomic Clock Failure: इसरो (ISRO) के अपने स्वदेशी GPS NavIC (नाविक) को लेकर एक बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है. इसके अनुसार नाविक सिस्टम के एक महत्वपूर्ण सैटेलाइट IRNSS-1F की एटॉमिक क्लॉक (Atomic Clock) ने काम करना बंद कर दिया है. जिसके बाद अब भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम खतरे में आ गया है.
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NavIC Atomic Clock Failure: भारत का अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम NavIC इस समय एक नई चुनौती का सामना कर रहा है. अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इस सिस्टम के एक सैटेलाइट में लगी एटॉमिक क्लॉक ने काम करना बंद कर दिया है. यह घड़ी नेविगेशन सिस्टम के लिए बेहद अहम होती है क्योंकि इसी की मदद से सैटेलाइट धरती पर मौजूद डिवाइस को सटीक लोकेशन की जानकारी भेजते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस समस्या से सिस्टम की क्षमता पर बड़ा असर पड़ सकता है, हालांकि वैज्ञानिक इसे सुधारने के लिए लगातार काम कर रहे हैं. आइए समझते हैं कि इस घड़ी के खराब होने से आपके फोन में मौजूद GPS पर क्या असर पड़ेगा.
NavIC भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने विकसित किया है. इसका उद्देश्य भारत और आसपास के क्षेत्रों में सटीक लोकेशन सेवा देना है. इस सिस्टम की मदद से जहाजों, विमानों, वाहनों और मोबाइल जैसे कई डिवाइस को रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है. इसके अलावा आपदा प्रबंधन, मछुआरों की सुरक्षा और रक्षा से जुड़े कई कामों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है.
एटॉमिक क्लॉक कोई साधारण घड़ी नहीं है, जो समय बताने के लिए पेंडुलम या क्वार्ट्ज क्रिस्टल का इस्तेमाल करती है. क्योंकि स्पेस में यह काम नहीं आता. यहां एटॉमिक घड़ी काम करती है. यह घड़ी अक्सर रूबिडियम या सीजियम के वाइब्रेशन पर काम करती है. यह इतनी सटीक होती है कि करोड़ों सालों में इसमें महज एक सेकंड का फर्क आता है.
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किसी भी नेविगेशन सैटेलाइट में एटॉमिक क्लॉक सबसे जरूरी टूल में से एक होती है. यह घड़ी बेहद सटीक समय मापती है और उसी समय के आधार पर सैटेलाइट से भेजे गए सिग्नल की दूरी का अनुमान लगाया जाता है. जब मोबाइल या नेविगेशन डिवाइस सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त करता है, तो वह यह देखता है कि सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगा. इसी गणना से सटीक लोकेशन का पता चलता है. इसलिए अगर घड़ी में गड़बड़ी आ जाए तो आपको सही लोकेशन नहीं मिल पाएगी. अगर यह घड़ी एक सेकंड के अरबवें हिस्से (Nanosecond) की भी गलती करे, तो जमीन पर आपकी लोकेशन कई किलोमीटर दूर दिखाई देगी.
बताया जा रहा है कि NavIC के एक सैटेलाइट में लगी अंतिम सक्रिय एटॉमिक क्लॉक भी बंद हो गई है. इससे उस सैटेलाइट की नेविगेशन सेवा प्रभावित हो गई है. हालांकि यह सैटेलाइट कई सालों से काम कर रहा था और अपनी तय उम्र के करीब पहुंच चुका था. फिर भी इसकी घड़ी बंद होने से सिस्टम को झटका लगा है और वैज्ञानिकों को नई रणनीति बनानी पड़ रही है.
NavIC जैसे नेविगेशन सिस्टम को सही तरीके से काम करने के लिए कई सैटेलाइट की जरूरत होती है. इन सैटेलाइट से मिलने वाले सिग्नल के आधार पर किसी भी जगह की सही स्थिति का पता लगाया जाता है. अगर किसी एक सैटेलाइट में समस्या आ जाए तो बाकी सैटेलाइट कुछ हद तक उसकी कमी पूरी कर सकते हैं, लेकिन पूरी क्षमता के साथ काम करने के लिए सभी सैटेलाइट का काम करना जरूरी होता है.
भारत ने अपने नेविगेशन सिस्टम के लिए 7 मुख्य सैटेलाइट स्पेस में भेजे थे. हर सैटेलाइट में तीन एटॉमिक क्लॉक होती हैं. नेविक के शुरुआती सैटेलाइट में लगी रूबिडियम घड़ियों ने काम करना बंद कर दिया है. अब इसमें चिंता की बात यह है कि कुछ सैटेलाइट की घड़ियां एक-एक करके खराब हो रही हैं. शुरुआत में भारत ने ये घड़ियां यूरोपीय कंपनी से खरीदी थीं. जब वे फेल हुईं, तो सही नेविक पर असर पड़ा.
फिलहाल अभी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आई है. इससे घबराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि हमारे देश में मिलने वाले ज्यादातर फोन अमेरिकी GPS का इस्तेमाल करते हैं. NavIC का इस्तेमाल मुख्य रूप से भारतीय सेना, समुद्री जहाजों और कुछ खास कमर्शियल गाड़ियों के लिए ही है. भारत सरकार स्मार्टफोन कंपनियों पर दबाव बना रही है कि वे NavIC को अपने फोन में अनिवार्य करें. ऐसे में यह खराबी ISRO के लिए एक बड़ी चुनौती है.
इसरो इस समस्या को सुलझाने के लिए 'NVS' सीरीज के नए सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में है. इस साल के अंत तक ISRO कम से कम 3 सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है. इसमें खास बात यह है कि इस बार भारत विदेशों से घड़ी खरीदने के बजाय अपनी स्वदेशी परमाणु घड़ी का इस्तेमाल करेगा. इससे आने वाले समय में ऐसी किसी भी परेशानी से निपटा जा सके.
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