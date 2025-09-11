ISRO: भारतीय छात्रों का कमाल! बनाया ऐसा AI जो पहले ही करेगा 'सौर तूफानों' से अलर्ट, सेफ्टी की देगा गारंटी

Science News in Hindi: Aditya L1- डॉ. अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के छात्रों की एक टीम ने Aditya L1 मिशन से मिले डाटा का इस्तेमाल करके एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो सूर्य से आने वाले तूफानों के बारे में पहले ही चेतावनी दे सकता है. इसे खासतौर पर Coronal Mass Ejection की वजह से होने वाले तूफानों के लिए है. उनकी इस तकनीकी खोज के लिए ISRO ने उन्हें भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन 2025 का विजेता घोषित किया है. इस टीम ने एक AI सिस्टम को विकसित किया है जो सौर घटनाओं का अंदाजा लगाने और स्पेस मिशन को उनसे बचाने में मदद करेगी.

क्या होते हैं कोरोनल मास इजेक्शन?

CME सूर्य से निकलने वाले प्लाज्मा के बड़े बादल हैं, जब ये धरती पर आते हैं तो भू-चुंबकीय तूफान पैदा करते हैं जिससे सैटेलाइट, बिजली के ग्रिड और संचार सिस्टम में दिक्कत आ सकती है. पुरानी तकनीकों में अकसर गलतियां हो जाती थीं क्योंकि वे सौर हवा की गति पर एक तय सीमा के हिसाब से काम करती थीं. लेकिन भारतीय छात्रों की बनाई गई नई AI सिस्टम सौर हवा की बदलती विशेषताओं की समझती है और तूफानों से जुड़े खास पैटर्न को पहचानती है.

कैसे खास है ये AI?

इस AI मॉडल की सबसे खास बात है कि यह पूरी तरह से Aditya L-1 सैटेलाइट पर लगे SWIS-APEX पेलोड से मिले डाटा पर काम करता है. यह एक मजबूत और स्वतंत्र अलर्ट सिस्टम है जो कुछ सेंसर खराब होने पर भी काम कर सकता है. यह उन सिस्टमों से बेहतर है जो सिर्फ चुंबकीय डाटा पर निर्भर करता है.

क्या ये सही साबित हुआ?

CBM की पुष्टि करने के बाद इस AI सिस्टम ने सौर तूफानों का अनुमान लगाने में बहुत सही साबित हुआ और इसने बहुत कम गलत चेतावनियां दीं. यह सिस्टम सामान्य सौर हवा और असली खतरे के बीच फर्क कर सकता है जिससे इसपर भरोसा बढ़े. यह सिस्टम ऐसे समय में बनाया गया है जब 2025 में सूर्य की गतिविधियां सबसे ज्यादा होने की उम्मीद थी. ऐसे समय में Aditya L-1 बहुत काम आ सकता है. इस नई तकनीक से भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन सकता है जिसके पास मानव अंतरिक्ष उड़ान और अंतरिक्ष मौसम की सुरक्षा दोनों की क्षमता है.